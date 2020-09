MOR OG DATTER: Leah Isadora og moren Märtha Louise på Svalbard i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB

Leah Isadoras hilsen til faren: – Jeg savner deg så mye

På Ari Behns fødselsdag – samme dag som hans urne ble satt ned på Vår Frelsers gravlund – skriver datteren Leah Isadora (15) hvor høyt hun savner faren.

– Det har vært og vil alltid være den tøffeste tragedien jeg og min familie har gått igjennom, skriver Leah Isadora Behn om farens bortgang på Instagram.

På det ene bildet hun har lagt ut, holder faren rundt skuldrene hennes. På det andre er det et bilde av gravstøtten hans. Hun skriver på engelsk.

Den folkekjære forfatteren og kunstneren og prinsesse Märtha Louises eksmann døde 25. desember i fjor. Han var født 30. september 1972 og ville blitt 48 år onsdag.

I en privat seremoni onsdag ble Ari Behns urne satt ned. Gravstøtten like ved æreslunden på Vær Frelsers gravlund bærer hans navnetrekk.

TRØSTET: Märtha Louise med sine døtre under bisettelsen til Behn i januar. Foto: HELGE MIKALSEN

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behns mellomste datter skriver at hun aldri tidligere har vært åpen om farens død i sosiale medier, fordi hun var redd for å dele følelsene.

– Ønsker ting var annerledes

– Jeg savner ham sånn og jeg ønsker at ting var annerledes, skriver 15-åringen.

Hun forteller at hun har hatt så mange følelser og tanker som hun aldri vil makte å forklare.

– Jeg var så nedbrutt inni meg og gikk omkring med følelsen av at alt var en drøm, at det ikke var virkelig eller ikke skjedde. Men det gjorde det, skriver Leah Isadora.

FAMILIEN: Emma Tallulah (t.v.), Leah Isadora, Märtha Louise og Maud Angelica under utstillingen med Ari Behns verker i juni. Foto: Fredrik Hagen

Hun skriver at hun aldri vil glemme faren.

– Han var et fantastisk menneske med så mange gode hensikter, han ville alltid at alle skulle ha det fint, Jeg elsker ham så mye, skriver datteren.

Hun sier at hun er forandret og har fått et helt annet perspektiv på livet.

– Hvis du elsker noen, si det til dem. Du vet aldri når du vil miste dem.

Hjerter og kyss

Leah Isadora har spurt seg selv om hun fortjener å være lykkelig i dag.

– Har jeg lov å føle slik? Det har jeg selvfølgelig. Alle fortjener å være lykkelig. Men du vet aldri hva andre gjennomgår. Alle kjemper sine egne slag. Vær alltid grei med andre.

Leah Isadora skriver at dette ikke har gjort henne sterkere eller modigere, men fått henne til å forstå hvor sterk hun allerede var.

– Jeg savner deg så mye, pappa. Elsker deg og gratulerer med dagen, skriver datteren og sender to røde hjerter og et kyss til sin avdøde far.

Märtha stolt

Moren Märtha Louise svarer henne i kommentarfeltet på innlegget.

– Pappaen din er så stolt over hvor sterk du er og hvor dyptfølte ordene dine er. Han elsker deg så høyt. Jeg er så stolt av deg for at du deler dette, elskede. Elsker deg av hele mitt hjerte, skriver prinsessen på Instagram.

Publisert: 30.09.20 kl. 21:51

