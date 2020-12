NY KOMMUNE: Stad kommune ble opprettet 1. januar i år, etter sammenslåingen av Selje og Eid. Foto: Tore Kristiansen, VG

Julehilsen fra Stad kommune: 32 ansatte må trolig gå

«Vi kan ikke garantere at alle får fortsette i stillingene de har i dag», skriver Stad kommune i en julehilsen til sine nesten 1000 ansatte.

Brevet er signert kommunedirektør i Stad, Åslaug Krogsæter.

Ifølge Krogsæter har kommunens første leveår vært vanskelig. Nå varsler hun nedbemanning som følge av manglende ressurser.

«Vi skulle tro det var nok med pandemi og ny kommune med alt det innebærer, men situasjonen er dessverre slik at ressursene ikke strekker til med den driften vi har i dag», skriver Krogsæter.

Det er ifølge kommunedirektøren vedtatt reduserte rammer for alle sektorer, og kommuneledelsen har begynt på en nedbemanningsplan.

«Målet må være at ingen skal slutte mot eget ønske, men det er ikke mulig å gi de samme garantiene som politikerne gjorde da vi skulle etablere ny kommune», skriver hun videre.

Til VG sier Krogsæter at 32 ansatte kan komme til å miste jobbene sine i løpet av de neste to årene. Akkurat hvordan nedbemanningen skal gjennomføres er hun usikker på.

– Hele organisasjonen må involveres i dette, for å se om det finnes måter å løse oppgaver på andre måter og å unngå dobbeltarbeid om vi samarbeider bedre. Det må jo være bærekraftig etterpå. Vi kan ikke bare rasere tilbud, sier Krogsæter til VG.

– Men det blir fort diskusjoner rundt skole- og barnehagestrukturer og så videre. Om man kan effektivisere på den måten. Det blir hardt arbeid i to år.

Den unge vestlandskommunen ble etablert 1. januar i år, etter sammenslåingen av kommunene Selje og Eid. Da ble alle kommuneansatte lovet videre jobb, ifølge Krogsæter.

– Så vi kunne ikke planlegge for å si opp folk i perioden vi etablerte kommunen. Og det tar for lang tid å redusere bemanningen med naturlig avgang, sier hun.

Krogsæter legger til at det er snakk om to ressurssvake kommuner som ble slått sammen, og at utgangspunktet derfor var utfordrende. Og så kom corona på toppen av det hele.

– Vi fikk ikke kommet i gang med noe av det vi skulle, og alt har blitt annerledes. Det er det som gjør at det har vært særlig vanskelig, sier hun.

Krogsæter mener det er en urealistisk forventning at en kommune skal kunne ta ut effektiviseringsgevinst raskt etter sammenslåing.

– Hadde vi hatt noe mer tid på oss, så hadde det kanskje gått på naturlig vis. Tiden går for fort, for å si det sånn.

– Hvordan er det å måtte gi en sånn beskjed i en julehilsen til de ansatte?

– De var heldigvis klare over det fra før av. Vi visste hvordan det skulle gå i november, selv om vedtaket ikke ble gjort før i midten av desember. Men det er klart at det ikke er noe kjekt å gå inn i en julehelg og vite at nå blir det noen som må gå.