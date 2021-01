Bekrefter hulrom i raset: − Nødt til å finne ut om det kan være mennesker der

GJERDRUM/OSLO (VG) Redningsaksjonen etter jordskredet fortsetter natt til tirsdag. Håpet er å finne overlevende i hulrommene som letemannskapene vet finnes i de sammenraste bygningene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Redningsaksjonen på Gjerdrum fortsetter gjennom mandag kveld og natt til tirsdag.

– Det er en redningsaksjon og vi leter fremdeles etter overlevende, sier politiets innsatsleder Ivar Myrbø under en pressekonferanse klokken 18.30 mandag.

En viktig årsak til at man tror at det fremdeles kan være mulig å finne overlevende er at det er slått fast at det finnes hulrom i de sammenraste husene.

– Vi har sett at det er hulrom på dronebildene. Noen av husene er delt på en slik måte at det er hulrom i bygningen, sier Myrbø til VG.

les også Dette er de savnede og omkomne etter raset i Gjerdrum

Befinner man seg i et slikt hulrom er det mulig å overleve, dersom flere andre forutsetninger er til stede.

– Alle skadesteder er forskjellig og alle ras er forskjellig, men man kan overleve lenge under sammenraste bygninger. Men forutsetningene må være til stede, sier medisinsk leder helse, Hallvard Stave.

Hulrom, vann og isolasjon

– Det må være et hulrom hvor man kan oppholde seg. En bør ikke være hardt skadet. En må ha isolerende materiale rundt seg for å holde varmen og en må ha drikke etter så lang tid. Men det har gått under seks døgn. Det er tidlig hvis vi snakker om sammenraste bygninger. Og derfor er fokuset sammenraste bygninger. Vi er nødt til å finne ut om det kan være mennesker i de hulrommene som vi vet er det er i de aktuelle sammenraste bygningene. Så vil redningsaksjonen avgjøre hvordan dette kommer til å gå, fortsetter Stave.

VG direkte: Siste nytt om jordskredet

Ifølge innsatsleder Myrbø har det per klokken 18.30 ikke blitt gjort nye funn av mennesker mandag.

– Det har gått under seks døgn, og det er tidlig når det er snakk om sammenraste bygninger, svarer Stave på spørsmål om hvorvidt det er sannsynlig å finne overlevende nå.

– Historien har lært oss at man kan overleve lengre enn seks døgn. Vi leter etter hulrom i bygninger. Det krever optimale forhold for at vi skal finne noen i live. Men siden det er mulighet for å finne noen i live, går vi all inn, fortsetter han.

SØKER VIDERE: Redningsaksjonen på Gjerdrum fortsetter gjennom mandag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes

Forsvarets etterretningsbataljon bistår politiet med analyser av bilder og video fra droner.

– Gjennom det lokaliserer vi bygninger og avgrenser søket til spesifikke geografiske områder i skredområdet, sier Sjur Djupedal fra etterretningsbataljonen.

Analysene har pekt ut visse områder der man tror de savnede personene befinner seg.

– Det er sannsynlig at de ligger i visse geografiske områder, men vi kan ikke være helt sikre, sier Djupedal.

les også Skredkatastrofen i Gjerdrum: Derfor tar det tid å identifisere de omkomne

SE OGSÅ: Kvikkleire finnes på mange steder i Norge og kan forårsake skred og store skader.