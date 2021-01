VIL SE TILBUD: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) krever at Erna skaffer et direkte vaksine-tilbud fra produsentene. Foto: Tore Kristiansen, VG

Vedum krever at regjeringen vurderer vaksine-sololøp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen må undersøke om Norge kan få kjøpt egne vaksinedoser utenfor EUs vaksinesamarbeid.

– Vi krever at Erna Solberg nå undersøker muligheten for at Norge selv kjøper egne vaksinedoser i tillegg til det europeiske samarbeidet, sier Vedum til VG.

Innen 2020 var slutt, hadde Israel satt over en million vaksinedoser. Nå nærmer også Storbritannia seg en million satte doser. Begge landene har kjøpt vaksiner selv, på siden av internasjonale avtaler.

Til sammenligning har Norge, etter en siste levering i dag, fått i underkant av 90.000 vaksinedoser fra produsenten Pfizer, opplyser FHI til TV2.

Søndag var det registrert 2.113 vaksinerte.

Norge får vaksiner gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper.

Vedum: Må undersøke egne avtaler

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det går for sakte, og at Norge ikke bare kan lene seg på det europeiske vaksinesamarbeidet.

– Jeg mener man i alle fall må undersøke det, så kan man heller ta stilling til tilbudet når det ligger på bordet, sier Vedum.

– Og det vil du be Erna gjøre?

– Ja, det mener jeg regjeringen plikter å vurdere fortløpende, sier Vedum.

– Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Så må regjeringen eventuelt synliggjøre om man har mulighet til å kjøpe, og så ta et aktivt valg.

Totalt er det seks vaksiner Norge kan få tilgang på gjennom EU-systemet: Kandidatene til Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson.

I ukene som kommer, vil Norge motta rundt 40.000 doser i uka av vaksinen fra Pfizer og BioNTech. Samtidig er Modernas vaksine trolig på vei om bare noen uker.

Totalt har Norge sikret seg 7,7 millioner doser, nok til 3,9 millioner nordmenn.

På spørsmål om det ikke er større behov for vaksinedoser andre steder enn i Norge, svarer Vedum:

– De som rammes hardest av at vi vaksinerer sent i Norge, er de som har det vanskeligst i Norge. Det vil være kronikere og eldre.

– Blir ikke det litt sånn «Norge først»?

– Nei, jeg mener ikke det. Det er enhver regjerings plikt å skaffe vaksiner nok til egen befolkning. Da må man bruke det handlingsrommet man har til det.

Vedum: Se til Storbritannia

Mandag varslet Storbritannias statsminister, Boris Johnson, en ny «lock down» etter stor smittevekst den siste tiden. Johnson har sagt at han tror flere titalls millioner briter vil være vaksinert innen mars.

Landet nødgodkjente den første vaksinen allerede 2. desember og startet vaksineringen uken etter.

– Man må ikke se på dette som et problem fra norske myndigheters side, vi må heller se om det er noe vi kan lære av britiske myndigheter, sier Vedum.

– Dette handler om at de som har måttet leve mest isolert i snart et år skal få slippe å leve et så isolert liv. Det er de som har det verst i Norge nå som blir rammet hardest av at vi ikke får vaksinert fort nok.

STOLER PÅ ERNA: Jonas Gahr Støre (AP) stoler på at regjeringen sikrer at det er nok vaksiner til å vaksinere befolkningen. Foto: Tore Kristiansen

Støre: – En unødig innblanding

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, sa tirsdag morgen til NRK at Norge bør vurdere å kjøpe vaksiner selv. Det mener ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre, som stoler på at regjeringen gjør det som kreves for å få nok vaksiner.

– Regjeringen forsikrer om at vi får nok vaksiner, det forplikter regjeringen til å stå ved det. Vi legger til grunn at regjeringen gjør alt som er mulig for å sikre nok vaksiner, sier Støre til VG.

Han sier samtidig at han forventer at regjeringen tar de grepene som må til om man skulle havne i en situasjon med for få doser.

– Jeg vil ikke gå ut nå og instruere regjeringen om å handle den ene eller andre veien. Det er en unødig innblanding i måten de jobber på, sier Støre.