MER: EU har i en ny avtale med Pfizer sikret totalt 600 millioner doser. Foto: DADO RUVIC / X02714

Norge sikrer seg totalt 7,2 millioner Pfizer-doser

Norge kan få 3,6 millioner ekstra Pfizer-doser med den nye EU-avtalen, opplyser vaksinekoordinator Richard Bergström til VG. I tillegg er AstraZeneca på vei – og det monner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag sikret EU seg 300 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksine, på toppen av de 300 millionene som allerede var avtalt.

Dette kommer i kjølvannet av at EU har fått kritikk for å ha bestilt for få vaksinedoser og ha havnet bak i køen.

Vaksinene fordeles etter befolkningstall. Vaksinekoordinator Richard Bergström, som forhandler doser for Norge, sier vi får 1,2 prosent av dosene.

Det vil si 3,6 millioner doser, samme antall som var kjøpt inn fra før. Totalt kan Norge få 7,2 millioner doser av Pfizer-vaksinen.

Disse ekstra 300 millionene er mulig blant annet fordi EU finansierer flere fabrikker som vil øke kapasiteten betraktelig, opplyser Bergström.

Regnestykket

Av de 300 millioner dosene, kommer 75 millioner mellom mars/april og juni, sier Bergström.

Det vil si 900.000 doser til Norge i dette tidsrommet. Resten kommer da fra juni og ut året.

Fra før får Norge 44.000 i uken frem til mars, som deretter økes til 100.000–120.000 per uke.

– Nå kommer de nye dosene på toppen av dette. Etter hvert får vi kanskje rundt 200.000 i uken, forklarer han.

Pfizer i Norge bekrefter også den nye EU-avtalen:

– Vi er i dialog om 300 millioner doser. De fordeler seg på først 200 som en avtale og så har EU rettigheter på en forlengelse på 100 millioner utover det.

– Vi kan begynne leveringen av disse ekstra dosene i kvartal to, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen til VG.

Hva vet vi om effekt og bivirkninger? Les dette fra Legemiddelverket.

Hvor mange doser får min kommune og hvor mange er vaksinert? Det kan du sjekke i VGs nye vaksineoversikt.

AstraZeneca

Fra før er det kjent at Norge også får store mengder AstraZeneca, som nå ligger an til å bli godkjent i slutten av januar:

3,4 millioner doser av Oxford/AstraZeneca (mellom 1,5 - 2 millioner doser i februar og mars)

Moderna-vaksinen på vei

Norge har også flere avtaler om å kjøpe doser av andre vaksiner, forutsatt at de blir godkjent. Blant dem er Moderna-vaksinen, som på onsdag ble godkjent for bruk i EU og Norge. Også den har en beskyttelsesgrad på 95 prosent.

Totalt har Norge sikret seg 1,9 millioner doser av Moderna. Vi får imidlertid betydelig færre doser av denne fremover, sammenlignet med Pfizer-vaksinen som allerede gis ut i kommunene.

Kliniske studier viser at vaksinen er 95 prosent effektiv. Den fulle beskyttelsen skjer en uke etter dose nummer to. Det er foreløpig ukjent hvor godt den beskytter mot smittespredning eller hvor lenge vaksinen beskyttes.