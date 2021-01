KORTBANENETT-KUTT: Både Widerøe og Senterpartiet frykter kutt i rutetilbudet og dyrere flybilletter dersom forslaget om økt CO₂-avgift i klimaplanen fra regjeringen blir en realitet. Foto: Jørgen Braastad

Widerøe-sjefen: Økt C02-avgift truer rutenettet vårt

Regjeringens planer om å firedoble CO₂ - avgiften de neste 10 årene truer Widerøes rutenett, sier toppsjefen i flyselskapet.

Publisert: Nå nettopp

Det blir rett og slett for dyrt å fly mange steder på Vestlandet og i Nord-Norge når regjeringen øker CO₂-avgiften fra dagens rundt 590 kroner til 2000 kroner per tonn frem mot 2030, slik det fremgår av klimaplanen som ble presentert fredag.

– Dramatisk

– Dette er dramatisk. Vi har ingen lønnsomhet til å takle dette. Vi klarer ikke å opprettholde de rutene vi flyr i dag med et slikt avgiftsnivå, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe, til VG.

Han har regnet ut at regjeringens økte CO₂ avgifter betyr at selskapets må ut med 290 millioner kroner i året sammenlignet med 90 millioner i dag.

Nilsen peker på at det kun er innenlands flytrafikk som rammes av de økte CO₂ avgiftene og at prisforskjellen mellom å fly innenlands og ut av Norge kommer til å bli enda større med dette.

– DRAMATISK: – Økt CO₂-avgift vil få dramatiske konsekvenser, mener administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen (t.v.) Her er han på flyplassen i Bodø sammen med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i forbindelse med sistnevntes på valgtur i Nord-Norge i 2019. Foto: Helge Mikalsen, VG

Betaler tre avgifter allerede

– Vi betaler allerede tre ganger for samme utslipp. Vi betaler for utslippskvoter til EU, en særnorsk CO₂ avgift og en flypassasjeravgift, sier Nilsen.

Ifølge Klimaplanen skal de to første avgiftene samordnes, men Widerøe må likevel betale 200 millioner mer enn hva de gjør i dag.

– Hvilke ruter kan ryke?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Klimaplanen kom i morges, men vi har sårbare ruter i Nord-Norge og på kysten av Vestlandet.

les også Ap om klimaplanen: – For svak

Finansministeren: – Alle må bidra

VG har forelagt Widerøe-sjefens reaksjon på klimaplanen for finansminister Jan Tore Sanner (H).

Han skriver at regjeringen vil sikre et godt rutetilbud i hele Norge og at de derfor allerede i dag finansierer drift av regionale flyruter innenlands.

– Alle må bidra om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Luftfarten og Widerøe må også omstille seg til å bli mer klimavennlige. Vi foreslår en forutsigbar opptrapping av CO₂-avgiften, slik at det blir enklere for næringslivet å gjennomføre den nødvendige omstillingen, skriver Sanner.

GÅR FORAN: – Alle land må kutte sine utslipp, og alle sektorer må bidra. Norge har gått foran og priset utslipp, og nå forventer vi at andre land følger etter. Det må til dersom vi skal nå Paris-målene, skriver finansminister Jan Tore Sanner til VG. Her er han i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet i oktober 2020. Foto: Terje Bringedal, VG

Finansministeren svarer ikke direkte på spørsmålet om det er aktuelt å kompensere Widerøe på noen måte for å kunne opprettholde rutenettet.

Men, skriver han:

– Når vi øker klimaavgiftene, vil regjeringen samtidig kutte andre skatter og avgifter minst like mye.

– Klarer det ikke

– Tror du at dere vil bli kompensert for avgiften?

– Det er i tilfelle ikke noe vi har registrert, sier Nilsen i Widerøe.

Allerede før pandemien slet Widerøe med økomien. Den er mildt sagt ikke blitt bedre i 2020. Flyselskapet Widerøe har ikke gått med overskudd de tre siste årene.

– Er du skuffet over klimaplanen?

– Det var forventet at prisen på utslipp kommer til å øke, og det er et godt prinsipp at forurenser skal betale. Men vi må betale flere ganger for samme utslipp og dette blir nå så dyrt at vi ikke klarer det, isier Nilsen.

– Widerøe er bussen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen glemmer at Norge er mer enn en storby.

– På Vestlandet og i Nord-Norge er Widerøe bussen eller T-banen, og er allerede kjempedyrt å bruke. Store deler av næringslivet og bosetningsmønsteret i Norge og langs kysten av Vestlandet er hundre prosent avhengig av kortbanenettet. På det sentrale Østlandet har man alternativer, sier Vedum som har inntrykk av at regjeringen har glemt hvordan Norge ser ut

– For folk flest vil avgiften bety at billetteprisen går opp og på mange mindre steder vil rutenettet bli lagt ned. Mange ruter er lagt ned allerede på grunn av avgiftspolitikken, sier Vedum.

les også Ny klimaplan: Oslo og Bergen får grønt lys for soner uten fossile biler

Har kuttet avganger

I mai meldte Widerøe at de kutter 4000 avganger i året på en rekke kortbaneruter. Da røk 15 prosent av den kommersielle produksjonen på kortbanenettet.

Vedum peker på at denne avgiften ikke rammer helgeturer til New York eller vinterferien i Thailand – men innenriks luftfart.

– Dette er en særnorsk avgift for innenriks luftfart, og det er så urimelig. Problemet er jo at store deler av rutenettet innenriks de siste tre årene har vært ulønnsomt, sier Vedum.

Les også: Her er regjeringens klimaplan