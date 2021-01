TOMT PÅ PARKERINGEN: Regjeringen beordret stengning av dette kjøpesenteret i Ski, så vel som andre møteplasser for folk i 25 kommuner rundt Nordre Follo til og med søndag. Foto: Odin Jæger, VG

400.000 kan være berørt: Krever bedre permitteringsregler

Bedrifter og arbeidstagere i 25 nedstengte kommuner på Østlandet har kontaktet regjeringen og Stortinget. De spør om hvem som skal betale for regjeringens akutte nedstengning denne uken.

De fire opposisjonspartiene på Stortinget – som har flertall når de finner sammen – forbereder seg nå på å ta nye runder med tiltakspakker, etter at først 10 og deretter ytterligere 15 kommuner ble stengt delvis ned lørdag og søndag.

– Nok en gang kommer det smittetiltak uten at det er klart hvilke ordninger som gjelder, sier Rigmor Aasrud, fungerende nestleder i Aps stortingsgruppe, til VG.

NAV-sjefen: – Titusener kan bli permittert

– Det er helt oppsiktsvekkende at det går an å være så dårlig forberedt, sier Kari Elisabeth Kaski, SV’s medlem i Stortingets finanskomité.

– Nå har vi levd i nesten ett år med pandemi-tiltak, og ennå har ikke regjeringen en ferdig pakke med beredskapsplaner for økonomien til folk og bedrifter. De rammes av tiltak pålagt av myndighetene. Da må ordninger være på plass, sier Kaski.

STENGT: Oslo Fashion Outlet i Vestby er lukket etter at det muterte koronaviruset har spredt seg i Nordre Follo kommune. Foto: Torstein Bøe, NTB

Ber staten ta regningen

Bransjeorganisasjonen Virke, som har mange medlemmer i detaljhandelen, har bedt om at regjeringen overtar regningen for permitteringer allerede etter to dager, og ikke 10 dager som er den gjeldende perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver:

– Poenget med å stenge butikker og kjøpesentre var jo at folk skulle holde seg i ro hjemme. Da er det helt urimelig å sende regningen til bedriftene for noe staten har pålagt oss, sier Harald Andersen, direktør for Virke Handel, til VG.

Han forteller om det Virke opplevde som en surrealistisk prosess da regjeringen ville gå drastisk til verks i helgen for å stoppe spredningen av den britiske muterte covid-19-viruset.

– Det endte jo med at man måtte inn og korrigere hvilke bransjer som skulle stenge og ikke stenge. Og fortsatt har ikke regjeringen kommet med en entydig definisjon av hva som er et kjøpesenter. Medlemsbedriftene har ringt oss dag og natt for å tolke reglene, sier Andersen.

Finansministeren lover tiltakspakke

VG har forelagt finansminister Jan Tore Sanner (H) kritikken fra opposisjonen og Virke:

– Dette er en svært krevende situasjon for mange bedrifter og ansatte. Vi har allerede brede og massive ordninger på plass. Som varslet kommer en ny krisepakke på fredag denne uken. Den vil være tilpasset situasjonen vi er i, svarer Sanner.

Rigmor Aasrud (Ap) reagerer på enda en runde med akutte smittetiltak, men uten avklaring om hvem som tar regningen. Her diskuterer hun med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud, NTB

Arbeidstagerorganisasjonen YS har bedt om 100 prosent lønn for arbeidstagerne i starten av en mulig permittering:

– Da vi var i samme situasjon i fjor, fikk permitterte arbeidstagere full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Det samme bør innføres straks for ansatte i de bedriftene som nå er pålagt å stenge ned, uttalte YS-leder Erik Kollerud i en pressemelding mandag.

Ekstraordinært møte

– Vi er i utgangspunktet positive til kravene både fra Virke og fra YS. Jeg forstår dem veldig godt. De er tvangsstengt av myndighetene og de trenger forutsigbarhet for sin økonomi, sier Erlend Wiborg (Frp) til VG.

Wiborg er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Selv om Stortinget har stengt helt ned denne uken, har han innkalt til et ekstraordinært digitalt komitémøte kommende torsdag.

– Vi skal møtes for å bekrefte at flertallet står fast på at gjeldende ordninger skal forlenges til 1. oktober, slik vi vedtok i Stortinget i forrige uke. Helgens nedstengning viser at krisen ikke er over og behovet for forutsigbarhet, sier han.

Så mange er berørt

Virke har anslått at 400.000 personer jobber i virksomheter som nå er nedstengt i de 25 kommunene i Oslo-området.

90.000 av dem må være fysisk til stede på arbeidsplassen for å gjøre jobben.

KUN MAT: Alle butikker unntatt matbutikker er stengt på Vinterbro storsenter. Foto: Mattis Sandblad, VG

Også Sigbjørn Gjelsvik, Sp’s finanspolitiske talsperson, er klar til å diskutere støtteordninger for de bedriftene som denne uken er nedstengt.

– Det er en stor skandale at et stort antall virksomheter igjen stenges ned uten at de samtidig får sikkerhet for hvilke ordninger som gjelder, sier Gjelsvik.

Han viser til at Sp foreslo å redusere arbeidsgivernes lønnsplikt til fem dager, men fikk ikke flertall for dette. Gjelsvik vil også gi butikkene erstatning for ferskvarer som må kasseres når de må holde stengt.

FOLKETOMT: I Nordre Follo kommune har det blitt påvist flere tilfeller av den muterte korona-virusvarianten fra Storbritannia. Kolbotn torg er tomt. Foto: Odin Jæger, VG

Lønnstilskudd

– Jeg håper færrest mulig blir permittert, men tiltakene avhenger av hvor lenge denne nedstengingen vil vare, sier Rigmor Aasrud.

Hun håper det kommer en ordning med lønnstilskudd som betaler folk for være på jobb, i stedet for at de blir sendt hjem og permittert.

– Det hadde vært smart å betale bedriftene for ikke å permittere, sier også Kari Elisabeth Kaski.