AKUTTMOTTAKET: En sykepleier venter på innkommende pasient i døren til ambulanseinngangen på akuttmottaket ved Sykehuset Østfold på Kalnes. Foto: Gisle Oddstad

Foreløpige analyser ved Sykehuset Østfold viser at utbruddet trolig er det muterte viruset

Foreløpige interne analyser viser at utbruddet på Sykehuset Østfold trolig er av den britiske virusvarianten. Sykehuset slår alarm om at for få ansatte er vaksinert.

Frem til denne uken har Folkehelseinstituttet analysert positive virsprøver for å påvise muterte virusvarianter. Nå skal sykehusene gjøre slike analyser selv.

– Vi prøvekjørte vårt system i går og testene viser at det mest sannsynlig er det muterte viruset. Vi har agert som at det er det, og har satt folk i karantene, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen til VG.

Klokken åtte fredag morgen hadde sykehuset krisemøte.

Nå venter de på endelig bekreftelse fra FHI om utbruddet er av den britiske varianten.

– For få vaksiner

Sykehuset Østfold får 1800 vaksiner av de 36.000 AstraZeneca-vaksinene som det tidligere denne uken ble bestemt at skal sykehusansatte skal få.

– Vi har hatt for få vaksiner til sykehusansatte siden vaksinasjonsprogrammet startet. Jeg er glad for at flere av våre ansatte blir vaksinert. Dette har jeg argumentert for lenge, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst.

– Vi har selvsagt respekt for behovet for å vaksinere risikogruppene. Samtidig skal vi ha nok kapasitet i helsevesenet til å håndtere pandemien. Vaksinen er et viktig verktøy for å sikre kapasiteten på sykehusene, sier Lofthus.

Fagsjef Helge Stene-Johansen sier at sykehuset starter vaksinering av ansatte i uke 7 eller 8.

– Vi vil få vaksiner nok til å dekke 35 prosent av de ansatte. Det vil si at vi i runde 2 må prioritere personell som er viktig for kritisk drift og som har funksjoner som er vanskelige å erstatte, sier han.

FLERE VAKSINER: Direktør i Helse sør-øst Cathrine Lofthus, sier at sykehusene hittil har fått for få vaksiner og er glad for at mange flere ansatte skal vaksineres. Foto: Mattis Sandblad

Avhengig av ansatte

Onsdag denne uken startet andre runde av vaksineringen av de 816 medarbeiderne på Sykehuset Østfold som har fått første dose i den første vaksinasjonsrunden. Sykehuset har 5000 ansatte og det store flertallet er ikke vaksinert.

Fagdirektør Helge Stene Johansen har meldt om behov for å vaksinere flere medarbeidere enn de 816. De er vurdert som medarbeidere med størst behov for vaksinering mot coronasmitte.

– Vi har prioritert de som jobber nærmest covid-19 pasientene. Men det er andre medarbeidere som også bør vaksineres. De har funksjoner som er kritiske for driften av andre deler av sykehuset. Det dreier seg om blant annet ansatte på fødeavdelingen og kirurgisk avdeling. De jobber nødvendigvis ikke med covid-pasienter, men er nødvendige for oss. Det er ansatte som har spesiell kompetanse og som vi ikke har mange av, sier Stene Johansen.

Han sier skrekkscenarioet er smitte blant personell som er kritiske for å opprettholde drift.

– Det kan være teknisk personell som vi er avhengige av, sier Stene Johansen.

Fredag morgen drives sykehuset som normalt, mens man venter på å få vite hva slags virus som har smittet ansatte og pasienter på ortopedisk avdeling.

Smittejakt torsdag kveld

VENTER PÅ VIRUSSVAR: Fagdirektør Helge Stene-Johansen Foto: Sykehuset Østfold

Torsdag kveld var til sammen 16 personer tilknyttet Sykehuset Østfold bekreftet coronasmittet. Det skrev sykehuset i en pressemelding. Utbruddet er tilknyttet ortopedisk avdeling i klinikk for kirurgi. Det er snakk om tre inneliggende pasienter og 13 medarbeidere som har testet positivt. I formiddag kommer svaret på om også dette er et utbrudd av det muterte viruset som har herjet i regionen de siste to ukene.

Klinikksjef Tom Nordby i klinikk for kirurgi bekreftet til VG torsdag kveld at smitteutbruddet fører til utsettelse av planlagte behandlinger.

Nordby fryktet smitte til andre avdelinger. Smittesporing hadde torsdag kveld ført til at 52 medarbeidere og 6 inneliggende pasienter er definert som nærkontakter og er i karantene.

– Vanskelig prioritering

Toppsjef Cathrine Lofthus i Helse sør-øst, sier det har vært vanskelig å prioritere hvem av de sykehusansatte som skulle prioriteres først for vaksinering.

– Vi fikk de første 15.000 dosene ved årsskiftet. De rekker ikke til veldig mange.

Fagdirektør Helge Stene Johansen sier at hovedkriteriet for å bli vaksinert, er at du skal jobbe med covid-19 pasienter. Det andre kriteriet er hvor lett du kan erstattes hvis du blir syk.

Ansatte som jobber med ambulansene, i akuttmottaket, på infeksjonsmedisinsk avdeling, lungemedisin og intensivavdelingen, er blitt prioritert.

Tidligere denne uken ble det bekreftet smitte blant ansatte på fødeavdelingen på Sykehuset Østfold. Medarbeideren hadde ikke jobbet med pasienter dagen før det ble avlagt positiv corona test. Den ansatte hadde jobbet med tre kollegaer i en gruppe og de andre tre testet negativt.