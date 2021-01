VANLIG MED MUTASJONER: Førstelektor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Tone Gregers, forstår likevel at mutasjonene av coronaviruset virker skremmende. Foto: Krister Sørbø

Slik har det britiske viruset mutert: − Skremmende

Den nye, britiske coronavarianten, som har ført til en ny lockdown i Oslo-regionen, har mutert 17 ganger. Det virker voldsomt - men det er ikke uvanlig at virus muterer, forklarer biolog Tone Gregers. I framtiden kan mutasjoner også være til vår fordel.

Den mer smittsomme, britiske virusvarianten har ført til et utbrudd i Nordre Follo - og lørdag la regjeringen frem de strengeste tiltakene siden mars for Oslo-regionen.

Vi gjør det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, sa helseminister Bent Høie. Det er viktigere enn noen gang å holde avstand, råder Espen Nakstad.

Det er ikke bare den britiske mutasjonen som bekymrer helsetoppene - men også virusvarianten som først ble påvist i Sør-Afrika, og som kan være 50 prosent mer smittsomt.

I Norge har det så langt vært 59 tilfeller av det britiske viruset, og to av viruset som stammer fra Sør-Afrika.

Det er helt naturlig at virus muterer, forklarer førstelektor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Tone Gregers:

– Men det er også skremmende, fordi akkurat nå virker det så voldsomt.

Mutert 17 ganger

Når et virus muterer, er det egentlig evolusjon i praksis, forklarer Gregers: Hver gang coronaviruset formerer seg, blir det små endringer i arvematerialet. Endringene er helt tilfeldig, og stort sett er de så små at de ikke får noen effekt for viruset.

Andre ganger, som i Sør-Afrika og England, oppstår det mutasjoner som endrer virusets egenskaper.

Gregers, som også har en doktorgrad i cellulær immunologi, utdyper:

– Hvis disse endringene gir viruset en fordel, for eksempel ved å spre seg lettere, vil disse virusvariantene lettere få dannet nye virusavkom og de dermed vil ha en fordel i konkurransen med de andre virusene.

HARDT RAMMET: Nyttårsaften 2020 ble det tent lys i Sør-Afrika for alle de som har mistet livet til covid-19. Foto: KIM LUDBROOK / EPA

For å forstå hva som har skjedd med den engelske versjonen av viruset, som nå har ført til utbrudd i Norge, må du vite noe om arvemateriale:

– Arvematerialet består av en lang bokstavkode bestående av en kombinasjon av fire bokstaver, GACU. Hvis en av disse bokstavene endrer seg, for eksempel at en G endrer seg til U, betyr koden noe helt annet. Når vi snakker om en mutasjon, er det en slik bokstavendring et eller annet sted i arvematerialet, sier Gregers.

I den britiske varianten av corona, har det skjedd 17 slike endringer i arvematerialet.

– Det er ganske mange, men ikke unormalt, sier Gregers.

Derfor smitter viruset mer

Noen ganger kan bare én bokstavendring få store konsekvenser, mens andre ganger må mange endres for å få noen effekt.

Noen av de 17 endringene i den britiske varianten sitter i genet som koder for det såkalte «Spike»-proteinet, eller denne piggen som stikker ut på utsiden av viruset. Det er denne piggen viruset bruker til å feste seg til lungecellene for å komme inn i cellen.

– Mutasjonene gjør at viruset fester seg litt bedre til lungecellene, og dette er noe av det som gjør viruset mer effektivt til å infisere en celle. Derfor sier vi at viruset er litt mer smittsomt, sier Gregers.

Viruset har ett mål med sin livssyklus, forklarer biologen:

– Å lage nye virus og spre seg til nye verter. Da er det en dårlig strategi for viruset om de dreper verten sin. Det er heller ingen fordel for viruset at vi har tiltak som innebærer at vi ikke treffer hverandre. Viruset er avhengig av at vi treffes, derfor ville den beste strategien være å spre seg lett, men gjøre verten lite syk. Helst så lite syk at verten ikke merker noe sånn at vi treffer hverandre.

Viruset har ikke kognitiv evne eller vilje, så det hele blir en slags prøve- og feileprosess.

– Hvis viruset både skal bli mer smittsomt, men mindre farlig, er det antakelig nødvendig med flere ulike mutasjoner som endrer to uavhengige prosesser. Jeg ser ikke bort ifra at viruset kan mutere til å bli mindre farlig, men det vet jeg ikke.

Det er slik at «mutasjoner i de fleste tilfeller fører til at det oppstår en «snillere» variant av viruset», skriver lege og professor i allmennmedisin, Terje Johannessen, i Norsk Helseinformatikk.

Gir antagelig ikke økt risiko

Ut fra det vi vet per i dag, gir ingen av de muterte variantene økt risiko for alvorlig sykdom, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Fredag kveld gikk statsminister Boris Johnson ut og sa at den nye virusvarianten oppdaget i Storbritannia i desember, kan være mer dødelig. Vi må ha mer data for å konkludere sikkert, sa vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, til VG fredag kveld:

– Et virus som har mutert slik at det smitter lettere mellom mennesker vil jo kunne smitte flere personer, og derfor naturlig forårsake flere dødsfall.

– De dataene som nå foreligger kan indikere at det er en liten økning i dødelighet, men det må fremheves at den er liten, og at vi må ha mer data her for å konkludere sikkert, sier hun.

Det er egentlig altfor tidlig for Boris Johnson å gå ut og si noe sikkert om at viruset er mer dødelig, påpeker Grødeland.

FØLGER MED: Espen Nakstad mener det er viktig med ekstra oppmerksomhet rettet mot den nye virusmutasjonen. Foto: Ola Vatn

Vi er kjent med at man mistenker at den nye virusvarianten er forbundet med høyere dødelighet, sier Espen Nakstad til NTB:

– Men det er foreløpig ikke godt dokumentert om det skyldes økt smittsomhet, eller om det kan ha sammenheng med endrede sykdomsfremkallende egenskaper. Vi blir derfor nødt til å følge nøye med på dette framover.