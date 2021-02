VENTER: Eigil Knutsen, fungerende finanspolitisk talsperson i Ap, venter på at Trygve Slagsvold Vedum skal gi klar beskjed til Sp-ordførere om ikke å redusere formuesskatten. Foto: Vidar Ruud, NTB

Aps formuesskatt-oppgjør med Sp: − Urettferdig og kortsiktig

Ap ber Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gi klar beskjed til Sp-ordførere som leker med tanken om å kutte i formuesskatten, om å la være.

– Vi kan ikke tillate at Sp eller høyresiden strør om seg med skattekutt som ikke virker, sier Eigil Knutsen, fungerende finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

1. januar ble den reduserte formuesskatten i Bø i Vesterålen innført, et drøyt år etter at den Høyre-styrte kommunen vedtok å senke skatten fra 0,85 til 0,35 prosent.

Det siste året har kommunen tiltrukket seg innflyttere med en samlet formue på flere milliarder kroner, og flere andre kommuner vurderer nå å følge Bøs eksempel, deriblant kommuner styrt av Senterpartiet.

Nå er Arbeiderpartiets beskjed til Trygve Slagsvold Vedum klar: Sp-lederen må tydelig oppfordre Senterparti-styrte kommuner til ikke å redusere formuesskatten.

– Han må være tydelig overfor egne ordførere på at dette er kortsiktig og urettferdig politikk, sier Eigil Knutsen.

– Det er ikke bare urettferdig overfor innbyggerne i kommunene som kan få dårligere velferdstjenester som følge av lavere skatteinntekter, men også overfor kommunene som mister inntekter når innbyggere heller flytter til kommuner som har kuttet formuesskatten.

Knutsen mener Vedums svar har vært tvetydig på spørsmål om formuesskatt kan bidra til at flere kommuner vil redusere formuesskatten.

– Når Bø kommune får backing av sentrale politikere gir det en dominoeffekt, og flere kommuner føler de må kutte så rike personer skal komme flyttende, sier han.

SKATTE-NEI: Ap-leder Jonas Gahr Støres partikamerater har en klar beskjed til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum: Han må tydelig oppfordre Senterparti-styrte kommuner til ikke å redusere formuesskatten, slik som i Bø i Vesterålen. Her et stykke lenger sør, i Reine i Lofoten. Foto: Mattis Sandblad

Milliarder har kommet flyttende

Fra den reduserte formuesskatten ble vedtatt, har den lille kommunen Bø i Vesterålen – som av noen omtales som «Norges Monaco» – tiltrukket seg en rekke rike innflyttere: I desember i fjor hadde kommunen fått tilflyttere med en formue på til sammen 2,7 milliarder i løpet av et år.

Mandag viser en kartlegging gjort av Dagens Næringsliv at tallet nå er langt høyere. DNs kartlegging av 15 nye innbyggere viser at de har flyttet formuer på til sammen 5,4 milliarder til Bø.

I desember i fjor ble det kjent at regjeringen ville gi Bø unntak fra regelverket om skatteutjevning, noe som innebar at regjeringen ville sikre eventuelle tap kommunen ville få ved å senke skatten.

Redusert formuesskatt: I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune.

1. januar 2021 kuttet Bø i Vesterålen den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Vis mer

Ut mot nasjonale «skatteparadiser»

I dag går 70 prosent av det som innbetales av formuesskatt til kommunene.

– Totalt vil det kunne bety ni milliarder kroner i tapte skatteinntekter hvis alle kommuner skulle kuttet i formuesskatten, sier Knutsen.

Ifølge stortingspolitikeren vil en Ap-ledet regjering bety en nulltoleranse mot skatteparadiser – både internasjonalt så vel som nasjonalt.

– Vi må ta opp kampen mot skatteomgåelsen, slik at de som sitter på store formuer må begynne å betale sin del av spleiselaget for å bidra til velferdsstaten, sier han, og legger til:

– Vi har en enorm oppgave med å skape vekst når coronapandemien er over, og vi må skape arbeidsplasser. Da har vi ikke råd til at Sp eller høyresiden strør om seg med skattekutt som ikke virker.

– Vil forverre ståa i Distrikts-Norge

Knutsen mener også at grunnlaget for å si at redusert formuesskatten er en god idé, er for tynt.

– Det er hittil ingenting tyder så langt på at kutt i formuesskatten i kommunene tiltrekker seg næringsliv og skaper arbeidsplasser. Det tiltrekker seg derimot rike mennesker som vil slippe skatt, sier han.

Han mener kuttet i formuesskatt vil føre til det motsatte av en styrking av distriktene.

– Det vil forverre ståa i Distrikts-Norge, sier han.

VELGE SELV: Senterpartiet mener det er opp til den enkelte kommune å vurdere om de skal redusere formuesskatten eller ikke, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Sp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sp: Opp til den enkelte kommune

Det har ikke lyktes VG å få kommentar fra Slagsvold Vedum, men Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, skriver i en e-post til VG at det er opp til den enkelte kommune å vurdere eventuelle kutt i formuesskatten.

– Vi registrerer at flere kommuner som i første omgang luftet tanken, har slått det fra seg i ettertid, blant annet fordi man ser at man sannsynligvis vil tape økonomisk på dette, legger Gjelsvik til.

Han påpeker at det imidlertid ikke er aktuelt for partiet å kompensere kommuner som måtte velge å redusere formuesskatten.

– Det er ikke aktuelt for oss å kompensere kommuner, hverken gjennom inntektssystemet eller på annen måte, for lokale kommunale vedtak om å redusere formuesskatten, skriver han.