PÅ TAPP: Restauranteier Odd Jomisko i Ås tror ikke folk vil flokke til byen for å drikke alkohol, selv om han nå kan selge øl igjen. Han mener folk fremdeles er litt nervøse for å gå ut og spise. Foto: Helle Skjervold, VG

Åpne kraner i Ås – men skjenkestopp revurderes etter mutasjon hos naboen

ÅS / OSLO (VG) Fredag gjenåpnet Ås kommune tappekranene. Nå fører utbruddet av den britiske mutasjonen av coronaviruset i nabokommunen til at alle tiltak må revurderes.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror folk er nervøse fortsatt, altså. Selv om det er åpent her oppfordrer jo egentlig helsemyndigheter og regjering til at man ikke bør gjøre det. Folk er nervøse – helt klart, sier Odd Jomisko (66).

I fjor sa han opp jobben på dagen for å satse på restaurantdrift midt i Ås sentrum, og 4. desember åpnet nyoppussede Ås Sushi og Thai dørene.

Akkurat én måned etter åpningen måtte landets spisesteder stenge kranene som følge av det nasjonale skjenkeforbudet. Med økende smitte og stengte kraner fra 4. januar har det gått trått denne måneden, forteller Jomisko.

Nå er Ås blant kommunene som åpner kranene igjen, etter at det nasjonale skjenkeforbudet ble opphevet tirsdag.

Jomisko forventer likevel ikke storinntrykk av besøkende fredag kveld, selv om det vanligvis er restaurantens beste dag.

– Folk kommer jo ikke hit for å shotte, men for å ta seg en øl eller et glass vin til maten. Men flere har sagt til meg at de liker å ha muligheten til å ta seg en drink til måltidet, det er noe litt psykologisk ved det.

Fredag ble et kjent at et utbrudd med den britiske virusmutasjonen pågår i Nordre Follo – nærmeste nabo til Ås. Viruset kan ha spredd seg, og innbyggerne i Nordre Follo har blitt bedt om å ikke forlate kommunen.

– Med alt som skjer i Nordre Follo kan det fort komme kontrabeskjed her og. Vi må bare ta hver dag som den kommer. Men jeg håper jo virkelig besøket snart kommer opp til normalt nivå, sier restauranteier Jomisko.

– Må revurdere tiltak

Ordfører i Ås, Ola Nordby (Ap), forteller at kommunen har gjort en vurdering på at skjenkestopp lokalt ikke har vært avgjørende for å begrense smitte.

– Vi ser at en begrenset anledning til å servere øl og vin til mat utgjør en svært liten endring i smittetrykket og faren for smitte i kommunen. Bedriftene med skjenkebevilling i Ås har dessuten vist seg svært gode til å ta ansvar, sier Nordby.

Samtidig gjør utbruddet i nabokommunen at alle tiltak må vurderes på nytt – også skjenkestopp.

– Næringslivet i Ås har vært veldig fornøyd med å få tilbake mulighetene for skjenking. De håper og ber om forutsigbarhet, og synes nok det er krevende i møte med sine kunder hvis vi skifter rammebetingelser for ofte.

– Det er en spesiell situasjon akkurat nå, med utbruddet i Nordre Follo. Vår nærmeste nabo stenger jo ned alt, og i lys av det vil nok alle tiltak revurderes. Vi har behov for å gå gjennom det helhetlige bildet på nytt, sier ordføreren.

– Vi har vært opptatt av at vi er fire-fem nabokommuner med relativt like rammebetingelser.

Ap: Overrasket over Høie

Bare timer etter at opposisjonen tirsdag ettermiddag hadde stemt gjennom forslaget om at skjenking skulle tillates i kommuner med lavt smittetrykk, offentliggjorde Helse- og omsorgsdepartementet at de nasjonale skjenkereglene ville bli opphevet fredag 22. januar.

Den nasjonale opphevingen har skapt sterke reaksjoner, blant annet fra forslagsstiller Siv Jensen (Frp). Torgeir Knag Fylkesnes (SV) karakteriserte opphevingen som en «tvangsåpning av landet».

Også Arbeiderpartiet er klare på at den nasjonale opphevingen av forbudet ikke var i tråd med intensjonen bak vedtaket. Hun forventer nå at vedtaket håndteres forsvarlig lokalt.

– Vi er fortsatt overrasket over at Bent Høie svarte med å oppheve hele skjenkeforbudet – det var ikke det Stortinget ba om. Dermed skjøv han ansvaret over på kommunene og den lokale skjenkemyndigheten, skriver hun i en e-post til VG.

Kommunene som har ønsket å fortsette å ha et skjenkeforbud, har de siste dagene måttet fatte lokale vedtak, og Oslo og Drammen er blant byene som har valgt å videreføre forbudet.

En rekke andre store byer, som Bergen, Trondheim og Tromsø, har fredag åpnet for alkoholservering ved spisesteder.

Forsiktig trøndersk skjenkeåpning

Verdal kommune i Nord-Trøndelag har stigende smittetrend, og et høyt smittetrykk med 588 tilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Fredag har kommunen vedtatt at det skal åpnes for alkoholservering ved matservering – men kun frem til klokken 22.00. Kommunen har dermed samme regler for skjenking som Trondheim.

– Verdal har hele tiden sagt at vi skal ligge på nasjonalt nivå eller strengere dersom den lokale situasjonen krever det. Da situasjonen tilsa det, fikk vi full lojalitet fra befolkningen, sier Verdals-ordfører Pål Sverre Fikse (Sp).

Han understreker at kommunen nå innfører strengere tiltak enn de nasjonale reglene, selv om det ikke innebærer en full skjenkestopp.

– Vi har sett hvor fort vi kan få et smitteutbrudd, og hvor lite som skal til for at man må innføre enda strengere tiltak.

VERDAL: Ordfører Pål Sverre Fikse åpner for skjenking frem til klokken 22 i Verdal kommune. Foto: Helge Mikalsen

Verdals nabokommuner på Innherred har ikke innført tilsvarende tiltak. Kommunene Steinkjer, Inderøy og Levanger har synkende trend, selv om også de hadde en smittetopp etter utbruddet i Verdal.

– Vi er tilbake på den skjenkeløsningen vi hadde før stoppen kom. Det er et strengt regime fortsatt, men dette var muligheten regjeringen ga kommunene nå. Vi vurderer at dette er innafor og trygt, sier ordfører Anne Berit Lein (Sp) i Steinkjer.

Ordfører Ida Stuberg (Sp) i Inderøy begrunner mangelen på skjenkestopp i kommunen med fallende smittetrend og at utbruddet i praksis er slått ned.

– Vi har ingen nattklubber, kun restauranter med hovedprofil på matservering- Skjenkekontroll vi har utført har over tid vist godt smittevern, forklarer hun.

Lenger sør i gamle Nord-Trøndelag fylke har også Malvik og Stjørdal fulgt Trondheims eksempel. Der stenger de kranene fra klokken 22.00.

– Med utviklingen vi har nå håper jeg på lettelser mot slutten av neste uke, men barn og unge vil alltid ha første prioritet, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp).

Høy smitte, men stenger ikke kranene

Rana kommune er blant kommunene med høyt smittetrykk som velger å følge det nasjonale vedtaket. Kommunen har hatt 42 smittetilfeller de siste 14 dagene, noe som tilsier en smitte på 160 per 100.000 viser tall fra VGs coronaspesial.

Ordfører Geir Waage (Ap) sier at kommunen foreløpig ikke vil foreta seg noe, men at det raskt kan bli innført tiltak om situasjonen forandrer seg.

– Kommuneoverlegen har gjort en vurdering av situasjonen og konkludert med at det ikke er behov for særskilte lokale tiltak, sier han.

– Jeg tror alle har forståelse at det vil komme endringer raskt dersom smittetrykket tar seg opp. Kommuneoverlegen gjør en fortløpende vurdering, sier han.