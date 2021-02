AKTOR: Statsadvokat Anne Glede Allum fører saken for påtalemyndigheten i en tingrett på Østlandet. Foto: SCANPIX

Idrettsprofil tiltalt for vold og voldtekt: − Jeg er rystet og sjokkert

Idrettsprofilen som er tiltalt for vold og voldtekter mot sin tidligere kone, avviser alle anklager og tegner et helt annet bilde av ekteskapet deres.

Onsdag ettermiddag tok idrettsprofilen fra Østlandet plass i vitneboksen der straffesaken mot ham avholdes.

I hendene hadde han med seg notater som han ville bruke som et utgangspunkt for sin frie forklaring.

– Jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og de anklagene som rettes mot meg. Jeg har ikke mishandlet henne eller voldtatt henne – og jeg har ikke truet N.N. (et familiemedlem), innledet han.

– Derfor vil jeg gi retten et kort innblikk i min bakgrunn, forholdet til N.N. (eks-kona) og om tiden etter bruddet.

I retten forklarte idrettsprofilen blant annet om hvordan de møttes, bryllupet og om tiden frem til august 2013 da de var separert i 2–3 måneder.

– Bakgrunnen var at jeg hadde kontakt med en annen dame, men det var ikke noe seksuelt, sa han.

I oktober dette året signerte det daværende ekteparet en kontrakt der idrettsprofilen frasa seg betydelige verdier om han var voldelig eller utro.

– Hun ville ha meg tilbake med krav om en betingelse, med krav om å signere kontrakten, forklarte han.

Ekteskapet varte deretter i ytterligere 4,5 år – til mars 2018.

– Da valgte jeg å gå fra henne og avslutte ekteskapet, forklarte idrettsprofilen.

Han beskrev videre en svært turbulent periode fra mars 2018 til eks-kona anmeldte ham i august 2019.

– Denne perioden var vanskelig for meg. Jeg har fått ulike beskyldninger rettet mot meg, både da vi var i et forhold og etter bruddet, forklarte han.

Et par uker etter at idrettsprofilen ba om separasjon, mottok han en e-post der eks-kona anklaget ham for vold, fortsetter han.

– Jeg ble sjokkert da jeg leste mailen og innholdet, sa han.

Et par måneder senere, i mai 2018, skal han ha fått en tekstmelding fra eks-kona.

– Hun anklaget meg om seksuelt misbruk. Da jeg fikk den og leste den, så ble jeg rystet og målløs, forklarte han i retten.

FORSVARER: Advokat Frode Sulland representerer den tiltalte idrettsprofilen. Foto: Trond Solberg

– Det har vært konflikter

Idrettsprofilen tok deretter for seg anklagene om vold og voldtekter som rettes mot ham i tiltalen, samt eks-konas forklaring i rettssalen.

– Jeg kjenner igjen noen av hendelsene som er trukket frem, men ikke hvordan hun fremstiller dem. I vårt forhold har det vært fysiske konfrontasjoner og konflikter, og jeg vil derfor redegjøre for hvordan jeg ser på dynamikken i vårt forhold.

Idrettsprofilen beskrev seg selv som sjalu og redd for å miste en person han er glad i. Han forklarte at sjalusien dreide seg om at han var usikker på seg selv og på om han var bra nok for eks-kona.

– Usikkerheten vokste utover i ekteskapet. Den gjorde at jeg hadde dårlig selvtillit og et dårlig selvbilde. Det var en vond følelse, som kunne gjøre meg sint og lei meg, forklarte han.

Ifølge idrettsprofilen dreide konfliktene med eks-kona seg stort sett om sjalusi, økonomi, venner, oppvekst, familie, barneoppdragelse, alkohol og utroskap. Kranglene kunne vare i 2–3 timer av gangen – ofte over bordet på kjøkkenet.

– Begge sto på sitt og ga seg ikke. I kranglene var det hun som pratet. Jeg slapp ikke til, hevdet han.

Idrettsprofilen slo også tilbake mot anklagene om hans temperament.

– Jeg kan også bli sint. Jeg kunne bli lei under krangler og av kritikken. Da gikk jeg enten bort, fikk dårlig kroppsspråk eller himlet med øynene. Jeg har kontrollert sinnet mitt bedre enn henne, hevdet han.

Han forklarte videre at de tidligere ektefellene aldri var enig om å være uenig.

– Hvis noen sa unnskyld, så var det meg. Hun sa aldri unnskyld. Vi kranglet både på dagtid og kveldstid.

Ifølge idrettsprofilen deltok han sjelden på gutteturer eller andre sammenkomster med kamerater – ei heller ikke etter at han avsluttet karrieren sin.

Nekter for overgrep

I retten beskrev idrettsprofilen et helt ordinært seksualliv i løpet av de 16 årene han var sammen med eks-kona.

– Jeg har aldri hatt sex med henne mot henne vilje.

Idrettsprofilen mener anklagene om vold og voldtekter som har blitt rettet mot ham etter separasjonen i 2018 skyldes at eks-kona ikke aksepterer at han gikk fra henne.

I slutten av sin frie forklaringen forklarte idrettsprofilen seg om belastningen han har følt på, både jobb og privat, etter bruddet og frem til straffesaken.

– Det har vært tidkrevende og tøft. Jeg har brukt mye tid på oppsett av felles utgifter og undersøkelser hos barnevernet. Jeg har forsøkt å samarbeide, men kun møtt motstand.