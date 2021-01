VENTER: Ulrik Moss Sivertsen (19) venter på å flere beskjeder fra Forsvaret, men han aner ikke om det kommer ny beskjed i morgen eller om tre uker. Foto: Privat

Forsvaret: Ikke møt til førstegangstjeneste likevel

Ulrik Moss Syversen (19) hadde gledet seg i over et år for å komme inn i Forsvaret. Fire dager før avreise fikk han en melding fra Forsvaret om å ikke komme likevel.

Publisert: Nå nettopp

For et halvt år siden fikk han plass i Garden. Nå på nyåret hadde han sagt opp jobben og gjort seg klar for avreise torsdag 28. januar.

Så kom kontrabeskjeden: 151 nye vernepliktige fra Nordre Follo og kommunene rundt fikk søndag melding om at de ikke skulle møte dagen etter.

Det skriver Hæren i en pressemelding. Alle andre møtte til innrykk og ble testet.

«Grunnet covid-19 situasjonen på Østlandet er din innkalling foreløpig utsatt. Du skal ikke møte til førstegangstjeneste nå. Du vil få informasjon om ny oppmøtedato så snart situasjonen er mer avklart. Vi ber deg følge retningslinjene for smittevern, slik at du holder deg frisk og kan møte til tjeneste på kort varsel. Hilsen Forsvaret.» Foto: Skjemdump

– Virker som de ikke bryr seg

Syversen er frustrert over situasjonen. Han savner særlig mer informasjon om hva som skal skje. Fredag kveld fikk han en sms fra Forsvaret der det stod at de jobber med å finne ny dato for innrykk, men at de ikke kan si noe mer før i neste uke.

– De har ikke sendt noe mer enn de meldingene. Ikke noen betryggende meldinger eller noe, sier Syversen til VG.

– Alt de har skrevet er at vi hører fra dem når situasjonen er avklart, og de følger ikke opp. Det virker som de ikke bryr seg om soldatene det gjelder, sier han.

Han skulle ønske Forsvaret ga mer informasjon om hva som vil skje videre.

– Det er mye som står på spill for oss, sier han, og utdyper:

– Det er kjipt å få den meldingen fire dager før. Da har folk sluttet i jobben allerede og gjort seg klare.

– Vi har full forståelse

Roar Wold ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter sier at de har full forståelse for at folk søker informasjon.

– Vi jobber med å få innrykk for de som ikke har fått kommet enda, sier han til VG.

Men han kan ikke gi en nøyaktig dato enda.

– Kan ikke love når, men det vil skje så fort vi får det til, sier han.

– Dette kommer brått på oss også, sier han.

Fredag ettermiddag opplyser Wold at det skal ha blitt sendt ut en sms til dem som har fått utsatt innrykket.

Wold kan ikke svare på om rekrutten som ikke har fått komme inn i forsvaret enda kommer til å få et nytt opplegg, eller om de kan være med de andre i hæren.

Savner informasjon

Faren til Ulrik, Fredrik Syversen, er frustrert over situasjonen.

– Forsvaret sendte melding søndag 24. januar, og de skulle inn torsdag 28.

– Vi har ikke fått noe mer informasjon annet enn at han ikke fikk komme den dagen han skulle, sier faren.

Han har prøvd å ringe Forsvaret, men ikke fått noe svar.

– Det er utrolig dårlig håndtert. Når kommer de inn? Om en dag eller aldri? Det er blant tingene de gjerne skulle hatt svar på.

Syversen synes dette er veldig dårlig gjort mot en gruppe som har det ille fra før

– Det handler om disse ungdommenes liv. Det lille du kan forvente er en eller annen type informasjon, mener Fredrik Syversen.