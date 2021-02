ILLUSTRASJON: Dette er et illustrasjonsbilde av en byggeplass i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad

Stenger byggeplass i Drammen etter omfattende corona-utbrudd

Byggherre JM Norge bekrefter at de i samråd med kommuneoverlegen i Drammen mandag besluttet å stenge byggeplassen Eplegården i utkanten av sentrum grunnet et coronautbrudd.

– Jeg har ikke full oversikt over antall smittede og så videre her og nå, men det er riktig at vi har stengt en byggeplass på grunn av flere tilfeller etter god dialog med smittevernteamet i Drammen, sier kommunikasjonsdirektør Kjell Kvarekvål til VG.

Smittevernoverlege Einar Sagberg opplyser at det hittil er 28 positive tilfeller knyttet til byggeplassen.

– VI jobber fortløpende med å få oversikt over utbruddet, men det er litt utfordrende fordi man jobber i mange forskjellige kommuner her. Siste oppdatering er at det er 28 positive tilfeller knyttet til utbruddet og om lag 90 tester vi ennå ikke har svaret på, sier han.

Han sier det foreløpig ikke er mistanke om at det er den britiske coronavarianten, men at det heller ikke kan utelukkes.

– Foreløpig har vi undersøkt testen til én person og fått bekreftet at det ikke var den britiske varianten. Men når vi får et stort utbrudd er det et visst forbehold om at det kan være flere smittekilder inn. Vi har sendt serieprøver til sekvensering fra dette utbruddet, sier Sagberg.

Han sier kommunen først ble gjort kjent med et utbrudd hos en underliggende entreprenør den 19. januar, som ble håndtert for seg. Deretter kom det før helgen inn positive prøver fra en annen del av prosjektet.

– Så det kan være snakk om to forskjellige utbrudd, sier Sagberg, som legger til at det er en stor jobb å få oversikt og kontroll over utbruddet.

Han roser samtidig entreprenøren for godt samarbeid.

– Det er utfordrende med en sånn stor byggeplass fordi folk bor i veldig mange kommuner. Vi må først få ut informasjon til berørte kommuner, så er det noen som tester seg i andre kommuner som vi må få tilbake informasjon fra, sier Sagberg.