TOK FARVEL: Lokalsamfunnet hadde møtt opp for å ta farvel med de to brødrene som mistet livet i hyttebrannen i Andøy kommune i midten av januar. Foto: HELGE MIKALSEN

Tok farvel med Mogens (15) og Gustav (12): − Tragedien berører langt utenfor Vågan kommune

HENNINGSVÆR/SVOLVÆR (VG) Flere hundre mennesker tok farvel med Mogens Pareli (15) og Gustav Rane Krogh Hovde (12) i Vågan kirke mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De pårørende og lokalsamfunnet tar avskjed med to livsglade, gode gutter som sto på terskelen til nye og spennende opplevelser i livet. Det er to Henningsværunger som er døde. Det er et lokalsamfunn og familier i dyp sorg.

Det sier prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, til VG.

I svak vintersol fylte parkeringsplassen utenfor Vågan kirke seg opp av biler. Innenfor kirkeveggene ble det holdt begravelsesseremonie for brødrene Mogens Pareli Krogh Hovde (15) og Gustav Rane Krogh Hovde (12), som var blant de fem som omkom i den tragiske hyttebrannen på Andøy 16. januar.

På grunn av corona-restriksjoner var det kun 50 personer som fikk være innenfor kirkedørene, og i de mange bilene utenfor satt folk og fulgte seremonien fra nettbrett og telefoner.

STREAMET: Det er kun 50 personer som fikk være i kirken under seremonien, og mange satt i bilene utenfor for å følge med på telefoner og nettbrett. Foto: HELGE MIKALSEN

Det var Sandmæl ledet begravelsen i Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen. Hun har fulgt kullet til Mogens tett, og sørget også for å bli deres konfirmasjonsprest.

– Å gravlegge barn er vondt, og alltid spesielt. Vi har lagt vekt på at seremonien skal speile de to guttenes liv, forteller hun.

Stor sorg for en liten kommune

Utenfor inngangen til gravplassen står seks rallybiler på rekke. De hedret Mogens på vegne av motorsportmiljøet, og er et initiativ fra familien.

Da bårene passerte bilene, satt vennene til Mogens i bilene og ruset motorene til ære for kameraten. Da bårene hadde passert slukket de motoren og så ble det ble helt, helt stille.

Etter seremonien gikk foreldrene til de to guttene helt fremst da de bar de to kistene ut av kirken etter tur. Utenfor hadde folk stilt seg opp på linje fra kirkedørene helt frem til veien mot gravplassen hvor brødrene ble gravlagt.

Bårene ble plassert inn i to biler som kjørte dem til gravplassen, og hele følget gikk etter.

På gresset ved gravplassen var det tent fakler formet som et hjerte.

FULGTE MED: Renate Kristiansen (t.v.) og Tom-Arne Utne (t.h.), og deres barn Ida Sofie Tørhaug og Lucas Utne Paulsen fulgte seremonien via streaming fra bilen. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Alle de fem omkommende var hjemmehørende i Vågan kommune. Fire av dem var barn under 16 år. Etter den tragiske brannen har lokalsamfunnet vært hardt rammet av sorg.

Prosten understreker at Vågan er en liten kommune, og Svolvær og Henningsvær ikke er store steder.

REVET VEKK: Fem personer omkom i den voldsomme hyttebrannen, fire av disse var barn. Fra venstre: Henning Christian Bang Johansen (15), Mogens Pareli Krogh Hovde (15), Hedda Madell Bang Winther (10) og Gustav Rane Krogh Hovde (12) Foto: Privat

– Det er mange som kjenner hverandre eller er i slekt med hverandre. Jeg tror ikke det finnes de som ikke på en eller annen måte opplever å være berørt av å miste to av bygdas barn på en slik måte, sier Sandmæl.

I Henningsvær bor det bare 500 mennesker. Skolen til de to guttene har 38 elever. Nå er to borte.

– Du kan selv tenke deg hvordan det oppleves, sier prosten.

les også LES OGSÅ: Tusener av lys tok imot de omkomne etter hyttebrannen

– Jeg har også lagt merke til at denne tragedien berører langt utenfor Vågan kommune, også i Vestvågøy og Andøy kommune har det vært lystenning og minnemarkeringer og åpne kirker.

Hun påpeker at det er godt å kunne kjenne støtten, omsorgen og tilstedeværelsen fra et lokalsamfunn når man er i sorg.

– Hva har støtten fra lokalsamfunnet betydd for de pårørende i denne perioden?

– De har selv takket for støtten fra lokalsamfunnet, så det har nok betydd mye.

Forventet stort oppmøte

Mandag morgen holdt barna på Henningsvær skole minnestund for de to elevene som nå er borte. En time før begravelsen stengte skolen, slik at alle fikk mulighet til å være med.

– Jeg skal ikke si at dette er den verste dagen, for den var kanskje den lørdagen, men det er klart at det er tøft for de som står i det og skal begrave sine. Det er ikke tvil om det, sier Vågan-ordfører Frank Johansen til VG.

Han sier at dagen i dag blir en negativ merkedag for alle.

– Unger skal ikke dø. Det er en uvirkelig situasjon. Jeg kjente dem ikke, men de vil for alltid ha en plass i mitt hjerte. Jeg kommer aldri til å glemme dem, sier ordføreren om barna.

Tirsdag holdes begravelse for Henning Christian Bang Johansen (15), som også døde i hyttebrannen, i Vågan kirke. Torsdag begraves søsteren Hedda Madell Bang Winther (10).

UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var nærmest helt utbrent da nødetatene kom frem til stedet. Foto: Politiet

Politiet fikk melding om den brennende hytta klokken 04.30 natt til lørdag 16. januar. En mann greide å ta seg ut av hytta, og måtte løpe flere kilometer uten klær og sko for å få varslet om brannen hos nærmeste nabo.

LES OGSÅ: Tok imot den overlevende mannen: − Han var kald og sterkt preget

Han skal ha forsøkt å redde ut de andre personene fra den overtente hytta uten hell.

Da nødetatene kom frem til stedet, var hytta brent ned til grunnen. Hytta lå i en dal i Kobberdalen i Andøy kommune, omgitt av store områder skog og vann. Det er ingen mobildekning i området, og hytta lå langt unna allfarvei.