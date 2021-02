TETT PÅ: Prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, føler seg ydmyk over å bli invitert inn i menneskers liv på den måten hun har blitt i forbindelse med begravelsen som holdes for to Henningsvær-gutter mandag. Foto: Helge Mikalsen

I dag begraves Mogens (15) og Gustav (12): − Tragedien berører langt utenfor Vågan kommune

HENNINGSVÆR/SVOLVÆR (VG) Det er ikke lenge siden prost Kristine Sandmæl konfirmerte et nytt kull konfirmanter. Mandag leder hun begravelsen til en av dem.

– De pårørende og lokalsamfunnet tar avskjed med to livsglade, gode gutter som sto på terskelen til nye og spennende opplevelser i livet. Det er to Henningsværunger som er døde. Det er et lokalsamfunn og familier i dyp sorg.

Det sier prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, til VG.

Mandag blir en tung dag for store og små i Henningsvær, et lite tettsted ved sørspissen av Austvågøya i Lofoten. 16. januar mistet de to unge gutter. Mogens Pareli Krogh Hovde (15) og Gustav Rane Krogh Hovde (12) var blant de fem som omkom i den tragiske hyttebrannen på Andøy 16. januar.

Klokken 12 skal hele Henningsvær ta farvel med brødrene. Sandmæl skal lede begravelsen i Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen. Hun har fulgt kullet til Mogens tett, og sørget også for å bli deres konfirmasjonsprest.

– Å gravlegge barn er vondt, og alltid spesielt. Vi har lagt vekt på at seremonien skal speile de to guttenes liv, forteller hun.

Stor sorg for en liten kommune

Alle de fem omkommende var hjemmehørende i Vågan kommune. Fire av dem var barn under 16 år. Etter den tragiske brannen har lokalsamfunnet vært hardt rammet av sorg.

Prosten understreker at Vågan er en liten kommune, og Svolvær og Henningsvær ikke er store steder.

REVET VEKK: Fem personer omkom i den voldsomme hyttebrannen, fire av disse var barn. Fra venstre: Henning Christian Bang Johansen (15), Mogens Pareli Krogh Hovde (15), Hedda Madell Bang Winther (10) og Gustav Rane Krogh Hovde (12) Foto: Privat

– Det er mange som kjenner hverandre eller er i slekt med hverandre. Jeg tror ikke det finnes de som ikke på en eller annen måte opplever å være berørt av å miste to av bygdas barn på en slik måte, sier Sandmæl.

I Henningsvær bor det bare 500 mennesker. Skolen til de to guttene har 38 elever. Nå er to borte.

– Du kan selv tenke deg hvordan det oppleves, sier prosten.

– Jeg har også lagt merke til at denne tragedien berører langt utenfor Vågan kommune, også i Vestvågøy og Andøy kommune har det vært lystenning og minnemarkeringer og åpne kirker.

Hun påpeker at det er godt å kunne kjenne støtten, omsorgen og tilstedeværelsen fra et lokalsamfunn når man er i sorg.

– Hva har støtten fra lokalsamfunnet betydd for de pårørende i denne perioden?

– De har selv takket for støtten fra lokalsamfunnet, så det har nok betydd mye.

Forventer stort oppmøte

Mandag morgen skal barna på Henningsvær skole holde en minnestund for de to elevene som nå er borte. En time før begravelsen stenger skolen, slik at alle har mulighet til å være med.

På grunn av corona-restriksjoner kan ikke flere enn 50 personer få komme inn i kirken under seremonien. Begravelsen vil derfor strømmes for de inviterte som ikke slipper inn.

Prosten tror at mange kommer til å samles på utsiden.

Tirsdag skal Henning Christian Bang Johansen (15), som også døde i hyttebrannen, gravlegges i Vågan kirke. Torsdag begraves søsteren Hedda Madell Bang Winther (10) i samme kirke.

UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var nærmest helt utbrent da nødetatene kom frem til stedet. Foto: Politiet

Politiet fikk melding om den brennende hytta klokken 04.30 natt til lørdag 16. januar. En mann greide å ta seg ut av hytta, og måtte løpe flere kilometer uten klær og sko for å få varslet om brannen hos nærmeste nabo.

LES OGSÅ: Tok imot den overlevende mannen: − Han var kald og sterkt preget

Han skal ha forsøkt å redde ut de andre personene fra den overtente hytta uten hell.

Da nødetatene kom frem til stedet, var hytta brent ned til grunnen. Hytta lå i en dal i Kobberdalen i Andøy kommune, omgitt av store områder skog og vann. Det er ingen mobildekning i området, og hytta lå langt unna allfarvei.