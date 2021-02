ETABLERT: Den britiske virusvarianten har etablert seg i Oslo. Hvert femte smittetilfelle er den britiske varianten. Foto: HELGE MIKALSEN

VGs oversikt: Oslo har nå en stigende smittetrend

Smittetrenden i hovedstaden er stigende for første gang siden 17. januar. Den britiske virusvarianten har nå etablert seg i byen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er registrert 142 nye smittetilfeller i Oslo det siste døgnet, ifølge VGs oversikt. Med det får hovedstaden igjen en stigende smittetrend.

Fra uke fem til uke seks økte smittetallene med 19 prosent, ifølge kommunens egne tall.

– Det er mye som skjer rundt smittesituasjonen i Oslo. For det første er det mange som tester seg om dagen, det er veldig høye testtall. Vi har en flytting av smittesituasjonen fra de ytre bydelene og til Sagene og Bjerke som er noe av forklaringen på dette, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen.

Han forklarer at kommunen nå sliter med utbrudd i hjemmetjenesten og i barnehager i Bydel Sagene. Det er ikke funnet noen kobling mellom utbruddene.

Oslo kommune videreførte onsdag de strenge tiltakene, med noen få lettelser. Det blir ingen flere lettelser med det første, varsler Steen.

– Vi kommer tilbake til det over vinterferien. Denne situasjonen varer nok over ferien, sier han.

VG henter smittetallene fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Disse kan avvike noe fra kommunens egne tall.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen. Foto: Terje Pedersen

Kan håndtere utbrudd

– Min generelle refleksjon gjennom pandemien er at enkeltstående utbrudd eller klynger er enklere å forholde seg til enn et vedvarende høyt smittetrykk. Vi kan slå ned utbrudd og klynger, sier Steen.

Han er fornøyd med at kommunen har klart å få ned smittetallene i bydelene som har hatt høyere smittetall over tid.

– En forsterket TISK-strategi (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) må være det som løser det, understreker han.

Likevel er det fortsatt mange usikkerheter rundt de muterte virusvariantene.

– Vi har fått svar på såpass mange prøver fra FHI at vi kan se at det har etablert seg i Oslo. Vi kan vel si at omtrent 20 prosent av smittetilfellene er den britiske varianten (B.1.1.7), sier Steen.

Helsebyråden ser ikke tegn til eksponentiell vekst nå.

– Men vi ser konturene av at den er i vekst, sier han.

Kan bli dominerende om fire uker

– Det som er viktig nå er å følge med på disse variantene. Spesielt B.1.1.7, den er mer smittsom enn de andre variantene vi har. Man tror at den kommer til å dominere i Oslo i løpet av de neste fire til seks ukene, sier Arnoldo Frigessi.

Han jobber ved avdeling for biostatistikk på Universitetet i Oslo, sitter i FHIs modelleringsgruppe og er med på utarbeide tallgrunnlaget som viser pandemiens utvikling i Norge.

Statistikeren sier at FHI foreløpig ikke har nok data til å kunne beregne hvor stor andel B. 1.1.7-varianten utgjør av smitten i Oslo, men at de håper å få et stort nok tilfeldig utvalg i løpet av en ukes tid.

– Vi ser hvordan det går i Danmark for eksempel, hvor de har gode data, der antar de at den kommer til å dominere i løpet av fire-fem uker. Jeg blir overrasket hvis vi er langt fra det her.

Frigessi mener øyeblikket hvor B. 1.1.7-varianten blir dominerende vil være viktig.

– Da kommer vi til å se mange flere tilfeller. La oss si at den er 30–40 prosent mer smittsom. Hvis vi i dag har 100 tilfeller pr. dag, så kommer vi da til å ha 130–140. Det er et tidspunkt som er viktig, for da må vi være forberedt på å kanskje skalere opp smittesporingsteamene.

Professoren mener god kapasitet på smittesporing kommer til å være enda mer essensielt når B.1.1.7 utgjør størsteparten av de nye smittetilfellene.

– Man må snakke med alle kontaktene til positive så fort som mulig, i løpet av én dag, sette de alle i karantene, de må alle teste seg og så videre. Hvis det er for mange tilfeller, så klarer man ikke å gjøre det, sier Frigessi.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen forteller at Oslo er klare når den britiske varianten blir dominerende.

– Vi har god kapasitet for testing og smittesporing, sier han.

R-tallet har økt nasjonalt

I sin siste modelleringsrapport estimerer Folkehelseinstituttet (FHI) at reproduksjonstallet, R-tallet, i Norge siden 22. januar er 0,9.

Det reelle R-tallet kan være mellom 0,72 og 1,11, ifølge beregningene.

– Våre modeller indikerer at den nåværende situasjonen forverres noe, skriver forskerne i rapporten.

R-tallet viser hvor mange personer én person med coronasmitte smitter videre. Hvis R=1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

For Oslo estimeres R-tallet å være 0,44, med et reelt R-tall som kan være mellom 0,05 og 1.

For Viken er R-tallet estimert til 0,97, med reelt R-tall som kan være mellom 0,74 og 1,24.

R-TALLET: Grafen viser FHIs estimater for hvordan R-tallet i Norge har utviklet seg gjennom pandemien. Foto: FHI

Men, situasjonen kan fort snu, advarer professor Arnoldo Frigessi.

– Det er derfor det har gått galt i mange andre land, Storbritannia, Italia, Frankrike, fordi de klarer ikke å smittespore mer enn kanskje halvparten av tilfellene. Det er den faren som vi må prøve å unngå. Vi må holde smitten lav og under kontroll, så vi ikke er i en situasjon om fire-fem uker hvor vi må gi opp. Da går det veldig fort dårlig.

– Vi har sett et par ganger før når bydeler var presset i Oslo. Hvor det tok litt for mye tid for å gå gjennom alle kontakter og sette de alle i karantene. Jeg håper bydelene passer på sine smittesporingsteam veldig godt, og tenker at de er godt bemannet hvis det skulle være at de får 50 prosent flere tilfeller hver dag, sier professoren.