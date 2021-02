TIL HØRING: Ola Borten Moe (Sp) ble utnevnt til olje- og energiminister i 2011, og var ansvarlig statsråd da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljevirksomhet av Stortinget i 2013. Senere mandag skal han møte til høring i Stortinget. Foto: Roger Neumann

Oljehøring i Stortinget: Eks-direktør varslet om ukultur

En tidligere direktør i Oljedirektoratet sier at ukultur i Olje- og energidepartementet førte til at Stortinget ikke fikk all tilgjengelig informasjon før beslutninger om oljevirksomhet ble tatt.

– Det er en del saker hvor jeg mener å kunne påvise ukultur i departementet og manglende informasjon til Stortinget og politiske beslutningstagere, sa Rolf Wiborg, tidligere direktør i Oljedirektoratet, i en høring i Stortinget mandag morgen.

– Noen ganger skjedde det redigering eller filtrering av informasjon et godt stykke ned i departementet, hvor sjefene over ikke var helt klar over det. Andre ganger skjedde det helt oppe i ledelsen i departementet, la Wiborg til.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite undersøker om informasjon om økonomisk risiko kan ha blitt holdt tilbake før Stortinget vedtok å åpne Barentshavet sørøst for oljevirksomhet i 2013.

Høyesterett

Et av de sentrale spørsmålene er om regjeringen, og den daværende olje- og energiministeren Ola Borten Moe holdt tilbake informasjon fra Stortinget.

Eks-statsråden skal møte i den samme høringen klokken 12.30 mandag og forklare seg.

Da Høyesterett i fjor behandlet det såkalte klima-søksmålet, kom det fram informasjon om dokumenter fra Oljedirektoratet som beskrev høyere risiko og fare for tap ved å åpne for oljevirksomhet lengst sørøst i Barentshavet.

– Det viktigste er om Stortinget ble feilinformert. Vi må sjekke om Stortinget fikk den informasjonen som de burde ha fått, sier saksordfører Terje Breivik (V) til NTB før helgen.

Skapte usikkerhet

Åslaug Haga (Sp) som var olje- og energiminister fra 2007 til 2008, sa i høringen mandag formiddag at det var «utfordrende og skapte usikkerhet i systemet» da hun ville sette i gang mer arbeid med fornybar energi i departementet:

– Det var litt tungt for embetsverket å ha to tanker i hodet samtidig, sa Haga.

– Det var en klar bevissthet på utvikling av olje og gassvirksomheten, og samtidig ta inn over seg at det var en ny verden, at vi ikke lengre kan basere oss så tungt på olje og gass.

Men hun kunne ikke bekrefte at informasjon bevisst ble silt eller skjult:

– Fra mitt ståsted som statsråd har jeg ikke grunnlag for å mene at informasjon ble silt, sa Haga på link fra sitt nåværende arbeidssted i Roma.

Kostnad ved å være varsler

Flere av Wiborgs kolleger fra Oljedirektoratet var også invitert til Stortingets høring, men valgte å takke nei.

– Vi ser dessverre at kostnadene ved å være varsler og ta opp konfliktstoff er veldig høy. Det har den også vært i Oljedirektoratet, sa Wiborg i høringen.

Han viste til at flere ganger har skrevet åpne varslingsbrev til Stortingets olje- og energikomite.

– Folk sier at det er bra du gjør det du gjorde, Rolf. Vi kan ikke, la han til.

Wiborg var opptatt av at Stortinget også måtte få informasjon om nedsiden i sakene, altså faren for tap, men trodde ikke Stortinget hadde tatt en annen beslutning om Barentshavet sørøst dersom nedsiden hadde vært kjent for Stortinget.