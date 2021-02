VARMT: Østlendingene kan glede seg over værmeldingen for vinterferien. Her er en kvinne på skitur i Knapstad i Østfold. Foto: Solveig Vikene

Disse stedene får det fineste været i helgen

Det blir noen klare vinnere og tapere når det kommer til snø og høyere temperaturer i vinterferien. Samtidig advarer meteorologen om skredfare i hele landet.

Mot torsdag flytter lavtrykkene seg nordover mot Svalbard, samtidig som det bygger seg opp et høytrykk over England som fører med seg nedbør inn langs kysten.

– Det vil føre til nedbygger fra Stavanger og opp langs kysten av Nord-Norge. I starten av helgen vil det bli vestavind i Sør-Norge, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis.

Østlandet vil holde seg beskyttet og det vil ikke få nedbør i løpet av helgen, opplyser statsmeteorologen.

Varme i sør - kaldt i nord

Det beste været vil komme på Østlandet og langs kysten i Agder og Telemark.

– Varmest i landet blir det mellom Arendal og Drammen, der vil gradestokken ligge på tosifret varmegrader gjennom hele helgen, sier Sarchosidis.

Lenger nord er det omvendt.

– Kaldest blir det i Øst-Finnmark, der biter vinteren seg fast og gradestokken vil vise godt under null.

På lørdag ligger det an til å bli snø i store deler av Troms og Finnmark, men temperaturstigning natt til søndag vil føre til regn flere steder.

Østlendingene kan smile

Hvis man ønsker sol og godt skiføre så anbefaler statsmetrologen en tur til eller holde seg på Østlandet.

– I forrige uke hadde vi tosifret kuldegrader i Sør-Norge som snur til tosifret varmegrader denne uken.

MØRKT OG KALDT: Tromsø og resten av Nord-Norge kan forvente seg lave temperaturer og nedbør i vinterferien. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Stor skredfare

Men mildværet gjør også at det nå er stor skredfare i hele landet. Sarchosidis ber derfor alle som vil ut på ski, om å sjekke skredvarsler på varsom.no.

– Snøskredvarslet går ikke over lang tid, så det er noe man må oppdatere seg på dagen i forveien eller dagen man drar på tur.

Til helgen vil det fortsatt være stor skredfare i Nord-Norge, i følge statsmetrologen.

Nå kommer våren

Forrige måned var den kaldeste og tørreste januarmåneden siden 2010, og i Sør-Norge var det iskaldt flere steder.

– Er vi ferdig med sprengkulden?

– I de målingene vi har nå så ser det ut som at mildværet har kommet for å bli. Høytrykket som bygger seg opp over England og Sentral-Europa gjør at vi får mildere vindmasser inn fra havet. Men mars er av erfaring en veldig ustabil måned, så vi kan få både fint vårvær og mye snø og vind, understreker Sarchosidis.