ALENE: Studenter over hele Norge har i stor grad sittet alene hjemme på hybelen og hatt undervisning over nettet under coronapandemien. Her sitter Simen Åsbo Foss (20) på rommet sitt i kollektivet i Oslo. Foto: Privat

Studenter er mer ensomme: − Det eneste vi får er forståelse

Norske studenter er mer ensomme, får dårligere faglig utbytte og savner det sosiale miljøet, viser en fersk undersøkelse.

Publisert: Nå nettopp

Siden 2013 har Studiebarometeret tatt tempen på studenters hverdag. Aldri har studentene hatt det vanskeligere enn i coronaåret 2020.

Halvparten av alle studenter oppgir at de er mer ensomme nå enn før pandemien. I samme undersøkelse svarer fire av fem at de savner det sosiale studentmiljøet.

Undersøkelsen er gjennomført blant 30.000 studenter i hele Norge. De har svart på en rekke spørsmål om studiehverdagen – og hvordan denne endret seg etter det kom coronarestriksjoner 12. mars 2020.

Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Dette er noen av hovedfunnene i rapporten Halvparten sier de er mer ensomme enn før

4 av 5 savner det sosiale studentmiljøet.

6 av 10 sier at studiemotivasjonen ble lavere etter 12. mars i fjor

2 av 3 opplever det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen

7 av 10 oppgir at de ikke hadde nettbasert undervisning før pandemien. Blant disse, mener 7 av 10 at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter innføringen av smitteverntiltakene.

Likevel har nesten halvparten av studentene blitt mer positive til nettbasert undervisning, men omtrent halvparten mener også at fysiske møter nødvendig for læring. Kilde: Studiebarometeret 2020 Vis mer

Mener studentene ikke prioriteres

Simen Åsbo Foss (20) begynte å studere i august. Da VG møtte ham rundt studiestart forberedte han seg på et studieliv påvirket av coronapandemien. Nå er han i gang med andre semester.

– Nå kan hele dagen gå uten at du snakker med noen. Det blir en ensformig hverdag med nettundervisning og du mister motivasjonen, sier Foss til VG.

Han studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Alle undervisningene har vært over nettet. Han savner fellesskap med andre studenter.

SEMESTERSTART: Her er Simen Åsbo Foss sammen med Sigrid Mack Borander og Una Secic. De begynte alle å studere i høst. Ved studiestart sa de at redningen på et digitalt semester ble kollokviegrupper, det ble vanskelig å gjennomføre med flere restriksjoner. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Et tydelig signal

NOKUT-direktør Kristin Vinje mener resultatene av årets undersøkelse er et tydelig signal om at studentene ikke har det så bra som man håper.

I år har de inkludert en egen del i undersøkelsen som handler om coronapandemien. Men også i den ordinære delen svarer flere enn før at de er misfornøyde med det sosiale miljøet.

Fra 2019 til 2020 har andelen økt fra 13 til 20 prosent. Ikke siden undersøkelsen først ble gjennomført i 2013 har så mange studenter rapportert om at de er misfornøyde.

– Har studentene noen gang hatt det vanskeligere enn i år, siden dere startet med Studiebarometeret?

– Nei, de har ikke det. Vi har aldri opplevd en så spesiell situasjon i samfunnet siden vi startet med denne undersøkelsen i 2013, og lenge før det også.

– Det har vært en positiv trend i mange år. Norske studenter er stort sett fornøyde. Det er også en av grunnene til at vi bør ta disse svarene på alvor og gjøre alt vi kan for å åpne opp igjen – så vi ikke ødelegger den positive utviklingen.

TYDELIG: NOKUT-direktør Kristin Vinje mener resultatene av årets undersøkelse er et tydelig signal. Foto: Leikny Havik Skjærseth

– Det eneste vi får er forståelse

Student Foss håper at åpne lesesaler og at fysisk undervisning prioriteres når nye tiltak skal vurderes.

– Studiet mitt er litt tungt og det hjelper ikke når det ikke er fysiske forelesninger. Mange professorer er dårlige på å svare når vi sender dem spørsmål over nett. Hadde det vært fysisk undervisning så hadde vi fått svar med en gang, sier Foss.

Han synes ikke politikerne prioritert studentene høyt nok.

– Det eneste vi studenter får er forståelse, den hjelper ikke noe. Vi trenger å få det bedre.

Da VG snakker med ham sitter Foss på rommet sitt i kollektivet. Til vanlig bor han med tre andre, men de er ikke hjemme. Så lenge campus er stengt foregår hele studiehverdagen foran pc-en på soverommet.

I undersøkelsen ble studentene spurt om de hadde tilgang på et egnet sted å jobbe med studier da campus stengte. Bare én av fem sa det hadde det.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) syns det er leit å høre:

– Jeg ber dem tro meg på at de på ingen måte er det. Vi har jobbet siden 12. mars med å gradvis åpne opp, og legge til rette for at studenter skal ha faglige og sosiale tilbud selv om det er mye digital undervisning. Nå er det unntak i områder med mutert virus, men i deler av landet går det greit. Men jeg forstår veldig godt at dette har vært tøft, sier Asheim.

LEIT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at han ikke har glemt studetene. Foto: Vidar Ruud

Vinje i NOKUT påpeker at det er stor variasjon fra institusjon til institusjon. Ved Politihøgskolen svarer for eksempel 95 prosent at de i stor grad savner det sosiale studentmiljøet, mens 63 prosent svarer det samme på Bjørknes Høyskole.

Det kan henge sammen med at en høy andel ved Politihøgskolen opplever at fysisk oppmøte er helt nødvendig for å oppnå læring, mener Vinje. Også på det punktet ligger Bjørknes Høyskole, som har en høy andel nettbaserte studier fra før av, i motsatt ende av skalaen.

Føler seg ikke som student

– Jeg føler meg ikke som en student. Jeg savner å studere i lesesalene på campus, og bare det å føle at jeg er en student. Da blir man mer motivert, sier Simen Åsbo Foss.

Han har kun møtt et lite fåtall av sine medstudenter. Undervisning på nett og stengte campuser gjør det vanskelig å møte andre.

– Vi studenter bor i små hybler hvor det er vanskelig å møtes. Når biblioteket ble stengt var det ingen plasser igjen å møte andre. Vi må ha kollokvier på Zoom og det blir ikke like bra.

– Hva tenker du om at så mange av dere studenter føler dere ensomme?

– Studentlivet handler også om det som skjer etter undervisningen og det sosiale, det har vi som studerer nå gått glipp av.