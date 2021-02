– PROPPET FULL: Sylvi Listhaug sier at «festivaler og artister blir proppet full av statlige kroner». Abid Raja svarer sviende. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug og Raja i coronafeide

Frp-lederkandidat Sylvi Listhaug går i strupen på kulturminister Abid Raja (V): Hun mener han gir for mange corona-millioner til kulturlivet. Raja slår tilbake med Jon Fosse, Ane Dahl Torp, Karpe og Munch.

– Vi har fått sterke reaksjoner fra mange ulike bransjer og folk på at kulturlivet i praksis har fått et sugerør inn i statskassen som vanlige bedrifter bare kunne drømme om, sier Listhaug til VG.

Hun mener det foregår en unødvendig forskjellsbehandling.

– Bedrifter som får støtte får dekket deler av sine faste kostnader. Messearrangører og eventbransjen får dekket deler av faste kostnader, om de er heldig. Mens kulturlivet får dekket tapte inntekter. Kurt Nilsen og Sigrid Bonde Tusvik har fått utdelt henholdsvis 13 og 4,3 millioner kroner, sier hun.

Nær to milliarder delt ut Så langt er det blitt delt ut 1,3 milliarder kroner i kompensasjonsstøtte og 670 millioner kroner i stimuleringsmidler til kulturlivet i Norge. Begge ordningene er forlenget.

Pengene er fordelt som krisestøtte til 2100 arrangører.

De ti største mottakerne, deriblant All Things Live Norway, har fått en halv milliard kroner – 25 prosent av den totale støtten.

(Kilde: Klassekampen) Vis mer

– VG har skrevet at mesteparten av de 13,3 millionene til Nilsen gikk til lønn til de involverte i juleturneen?

– Uansett får kulturlivet dekket deler av inntektstapet. Det gjør ikke andre bedrifter, sier Listhaug.

Listhaug ble torsdag utpekt av avtroppende Frp-leder Siv Jensen som fremtidig Fp-leder. Landsmøtet avgjør til våren.

Listhaug sier at «festivaler og artister blir proppet full av statlige kroner».

– Hva er det som gjør at regjeringen mener det er viktigere å redde disse gjennom krisen enn skipsverft og andre industribedrifter? Det er det signalet de sender ved å gi så lukrative ordninger for kulturlivet, sammenlignet med vanlige bedrifter, sier Frp-nestlederen.

IKKE HELT ENIGE: Sylvi Listhaug mener Abid Raja bruker for mange coronakroner på kulturlivet. Her et selfiebilde Raja har tatt av de to. Foto: Privat

Listhaug sier at likebehandling bør være utgangspunktet når det gjelder kompensasjon fra staten.

– Det er urimelig med denne forfordelingen. Derfor foreslår vi at Stortinget ber regjeringen endre praksis, sier hun:

«Stortinget ber regjeringen endre statlige støtteordninger til kultursektoren, slik at disse baseres på samme forutsetninger som den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet forøvrig (kostnadsdekning).»

– Jeg vil forsvare hver eneste krone

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) slår kraftfullt tilbake.

– Jeg vil si til Sylvi; du kan faktisk ikke sette prislapp på norsk kulturarv - som også er næringsliv og arbeidsplasser. Men selv om du ikke kan sette prislapp på det, så kan du anerkjenne dets betydning for hva vi har blitt som folk. Og jeg vil forsvare hver eneste krone av de 8,7 milliardene ekstra vi i regjeringen har satt av for å ivareta den norske kulturarven, sier Venstres profilerte politiker.

les også Raja om Facebook-storm etter utkastelse: – Ekstremt ordskifte

Han sier det virker som om Listhaug ikke er interessert i å ivarta det norske.

– Norsk kultur er det som definerer oss nordmenn. Ikke bare fyller det våre liv med innhold, med alt fra norske filmer og teater til norske malere og artister, men kultur er limet i samfunnet og historien om Norge. Kulturen vår er faktisk selve sjelen til Norge. Og man skulle tro at Sylvi Listhaug var mer opptatt av å ivareta det norske enn å angripe det, sier Raja.

Raja svarer med ode til norsk kultur

Raja sier han «er utrolig stolt av å være nordmann» og at det å være nordmann for ham «er de verdiene vi omgir oss med»:

HØY PÅ KULTUR: Abid Raja blir lyrisk i sitt svar til Listhaug. Foto: Frode Hansen

– Det er ytringsfrihet, likestilling, demokrati, mangfold. Og mer enn noe annet er det kunst og kultur som har utpenslet de verdiene som definerer oss nordmenn. Det er tankene fra Ibsen til Jon Fosse. Det er magien fra Sonja Henie og Wenche Foss til Ane Dahl Torp. Det er lyden fra Ole Bull og Kirsten Flagstad til Karpe. Det er fra skriket til Munch til Ida Ekblad og Fredrik Værslevs linjer, nærmest deklamerer kulturministeren som svar til Listhaug.

Innbringende Stand Up

Artist Kurt Nilsen ønsker ikke å kommentere saken.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik er informert om at hun er nevnt i saken, men henviser til sin produsent, Stand up Norge og leder Elina Krantz for kommentarer om støtten.

Sist sommer ble det kjent at Krantz solgte Stand up Norge til den nordiske konsert- og underholdningsgiganten All Things Live for en ukjent sum, ifølge Dagens Næringsliv.

All Things Live Norway er en av de største mottakerne av corona-støtte fra staten, med en tildeling på 36,4 millioner kroner.

Elina Krantz har ikke bevart VGs henvendelser lørdag.