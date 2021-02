AVLA EDEN: Lloyd Austin ble tatt i ed som USAs nye forsvarsminister 25.januar, i en seremoni med visepresident Kamala Harris i Det hvite hus. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

USAs nye forsvarsminister kommer til Norge så snart han kan

USAs nye forsvarsminister Lloyd Austin har onsdag hatt sin aller første samtale med sin norske kollega Frank Bakke-Jensen (H). Neste uke skal NATOs forsvarsministere ta stilling til NATOs fremtid i Afghanistan.

Publisert: Nå nettopp

– Forsvarsministeren takket Norge for at US Marines har fått anledning til å drive vinter-trening i Norge, sier Bakke-Jensen til VG etter den 20 minutter lange telefonsamtalen mellom Forsvarsdepartementet i Oslo og Pentagon, som var den første mellom den norske regjeringen og et medlem av den nye Biden-regjeringen.

- Vi var enige om at det var synd at vinterøvelsen måtte avlyses i år, men han uttrykte stor forståelse for begrunnelsen, og for at avgjørelsen ble tatt i tett konsultasjon med dem, sier Bakke-Jensen.

– Så inviterte jeg ham til Norge, og han vil gjerne komme så snart han kan, legger den norske forsvarsministeren til.

Afghanistan-beslutning

USAs nye president Joe Biden har sagt at han vil ta en ny gjennomgang av avtalen som forgjengeren Donald Trump gjorde med Taliban i fjor. Trump lovet da at de utenlandske soldatene skulle forlate Afghanistan innen mai i år, men Taliban har ikke sørget for at volden i landet har minket.

En rapport fra den amerikanske kongressen har anbefalt uttrekningen blir utsatt fordi det er stor fare for borgerkrig dersom NATOs soldater nå pakker sammen og reiser hjem.

BESØK FRA PENTAGON: Sommeren 2018 kom daværende forsvarsminister Jim Mattis til Oslo for å møte sin norske kollega Frank Bakke-Jensen. Foto: Jim Watson/Reuters

Møtes i NATO

Senere i dag skal Biden og Austin møtes i Pentagon. Presidenten har bedt den nye forsvarsministeren om en full gjennomgang av USAs militære tilstedeværelse rundt omkring i verden, også i Afghanistan.

Neste uke møtes NATOs forsvarsministere til et digitalt møte. Generalsekretær Jens Stoltenberg sa til VG i desember at dette møtet ville være avgjørende for NATOs videre nærvær i Afghanistan.

Berører norske soldater i Kabul

Beslutningen har betydning også for de om lag 100 norske soldatene som opererer i Afghanistans hovedstad Kabul.

– Afghanistan ble ikke noe stort tema i samtalen med Austin, sier Bakke-Jensen til VG.

– Mitt inntrykk var at han forbereder seg til å si noe mer om Afghanistan på neste ukes forsvarsministermøte, legger han til.

– Hva er Norges holdning: Bør NATO bli stående eller trekke seg ut i mai?

– Vi står ved det som alle NATO-land har sagt: Vi gikk inn i lag, vi justerer i lag og vi går ut i lag. Jeg ønsker ikke å si noe mer før jeg har hørt Austin’s vurdering av situasjonen på møtet i neste uke, sier Bakke-Jensen.

Spurte om Arktis

Den ferske amerikanske forsvarsministeren var spesielt interessert i Norges syn på utviklingen i Arktis, og ville høre Norges syn, ifølge Bakke-Jensen:

– Klimaendringene gjør at forholdene i Arktis endrer seg og nordområde-tematikken blir mer aktuell. Det fremgikk tydelig av samtalen at amerikanerne mener vi har en viktig stemme og er interessert i vårt syn, sier han.