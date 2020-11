VIKINGSKIP: Utgravningen av Gjellestadskipet startet i juli. Arkeologer har nå gravd 30 centimeter på vei ned i skipet. Foto: Vikingskiphuset

Arkeologer graver fram vikingskip – nå gjenstår kun 15 centimeter

Siden sommeren har arkeologer gravd seg dypere til bunns i vikingskipet på Gjellestad. Målet er å finne gjenstander.

Det vakte stor oppsikt da det første norske vikingskipet på 115 år ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018.

Det siste året har Kulturhistorisk museum og arkeologer jobbet på spreng for å grave frem deler av skipet. Utgravningen av skipet begynte i juli og vil pågå ut november og kanskje litt inn i desember.

– Vi har nå gravd ca. 30 centimeter på vei ned i skipet. Det er foreløpig forholdsvis få funn, men det er mulig vi oppdager mange gjenstander i de kommende ukene, sier Christian Løchsen Rødsrud, prosjekleder ved Kulturhistorisk museum til VG.

Sist gang et vikingskip ble funnet i Norge var i 1904 – da Osebergskipet ble funnet i Sem i Vestfold. Både Tuneskipet og Gokstadskipet ble funnet på 1800-tallet.

I ARBEID: Arkeologer graver fram vikingskipet på Gjellestad. Foto: Vikingskiphuset

Stammer fra vikingtiden

I fjor ble det gjort undersøkelser av det spektakulære funnet. Da fant arkeologer at kjølen på Gjellestadskipet var i god stand.

Skipet stammer mest sannsynligvis fra vikingtiden og ble oppdaget ved hjelp av en såkalt georadar. Den eldste mulige dateringen for Gjellestadskipet er 733 etter Kristus, opplyser prosjektlederen.

TREBIT: Prosjektleder i Kulturhistorisk museum (UiO) Christian Løvhsen Rødsrud viser frem en liten trebit fra kjølen på Gjellestadskipet. Foto: Heiko Junge, NTB

– Vi tror skipet mest sannsynligvis ble bygget en gang mellom slutten av slutten 700 tallet og begynnelsen av 900-tallet, sier Rødsrud.

Arkeologer jobber nå med å avdekke om det kan være noe mer igjen av skipet.

– For hver eneste trebit som vi finner, og som vi kan løfte ut, så kan vi gjøre en ny årringsdatering. Slik kan vi komme ned til en presis datering av byggeår for skipet, men det avhenger av hvor mye treverk vi finner, sier han.

– Nedbrutt og forråtnet

Rødsrud påpeker at skipet til forskjell fra Osebergskipet og Gokstadskipet ikke egner seg som utstillingsobjekt.

– Det er mye sterkere nedbrutt og forråtnet, sier han.

Han forteller at de nederste delene av skipet fremdeles er i god stand, og kan løftes ut og tas inn på museum for å konserveres.

– De har muligheten til å bli et utstillingsobjekt, selv om de øvrige delene av skipet er råtnet bort. Likevel vil den digitale dokumentasjonen kunne brukes i utstillingssammenheng, sier Rødsrud.

fullskjerm neste I GOD STAND: Kjølen til Gjellestadskipet ble gravd frem av arkeologer fra Fylkeskonservatoren. Kjølen skal være i god stand.

Roskip eller seilskip?

På spørsmål om hva som gjenstår av utgravningen, svarer Rødsrud:

– Vi jobber nå med å grave frem de siste gjenværende 15 centimeter og det vil være den delen av skipet som er best bevart. Det vil kunne hjelpe oss til å datere skipet bedre, sier han.

Et annet spørsmål som vil være viktige å få besvart i tiden som kommer er hvorvidt skipet kan sies å være roskip eller seilskip.

– Det ble spekulert i fjor om dette var et roskip eller seilskip, nettopp fordi den kjølen vi fant, virket å være ganske spinkel og smal, og kan tale i retning av en roskip, sier han.

– Det er for tidlig å konkludere enda. Det er først når man kommer ned på bunnen, at man finner rester av en eventuelt rigg eller et mastefeste, at vi kan bli helt sikre på det, legger Rødsrud til.

Publisert: 03.11.20 kl. 15:13

