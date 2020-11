forrige





fullskjerm neste FUNN: Conrad (4) sniffer seg frem til et funn i sluket på dette toalettet i verkstedet på Ullersmo.

Razzia med narkohunder: 810 narkotikabeslag i norske fengsler

ULLERSMO (VG) Her markerer narkohunden Conrad (4) for funn av narkotika på toalettet i høysikkerhetsfengselet.

Nå nettopp

Hvert år blir det gjort hundrevis av narkotikafunn i norske fengsler. I fjor var tallet 810 beslag og 10,5 prosent positive urinprøver. Disse tallene er totaltall og inkluderer ikke bare funn med narkohunder.

Men for å avdekke smugling og narkotikabruk setter Kriminalomsorgen ofte inn sin egen hundepatrulje for å gjøre søk blant de innsatte. VG fikk bli med på et slikt søk på innsiden av Ullersmo høysikkerhetsfengsel på Kløfta, som har plass til 286 innsatte.

Først viser hundefører Karina Starholm hvordan Bailey (7) markerer på en liten pose med kokain som hun har lagt ut i et besøksrom for de innsatte i fengselet.

Den engelske springer spanielen løper ivrig inn i rommet, snuser seg metodisk mot en eske med sukker og melk til kaffen – før han markerer ved å sette seg. Karina og Bailey jobber i team og har gjort det de siste årene. Bailey blir med sin hundefører hjem hver dag og Karina beskriver Bailey som sin nærmeste kollega.

les også På innsiden av den nye høysikkerhetsfengselet

PÅ LETING: Bailey (7) gjennomsøker besøksrommet på Ullersmo på få sekunder. Hundefører Karina Starholm står i bakgrunnen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Sekunder med søk

Så begynner den ordentlige rundgangen i fengselet. Først snuser Bailey seg gjennom cellen til en innsatt på Y-avdelingen, hvor de innsatte enten selvvalgt eller på tiltak sitter mer isolert enn i andre avdelinger. Her er det plass til 15 fanger, men nå sitter det bare tre innsatte her.

– Det tar ofte bare sekunder. Ved en generell gjennomgang lar jeg ham bruke så lang tid han vil. Ved mistanke bruker han lengre tid, sier hundefører Starholm.

Mens Bailey gjør søk, høres bare lyden av hunden som snuser seg gjennom cellen. Men denne gangen markerer hunden ingen steder.

Den innsatte får lov å returnere til cellen sin – for å spise opp middagen som ble avbrutt da søket ble annonsert.

I bakgrunnen surrer en TV-sending om det amerikanske valget på skjermen. Men i fengselet er dette er fjernt anliggende. Mange som soner i norske fengsler har et narkotikaproblem, som ikke forsvinner fordi de sitter innesperret.

les også Vil utstyre fengselsceller med pust- og bevegelsessensorer

Det avdekkes desidert mest cannabisbruk, både blant beslagene som narkohundene gjør, men også blant de over 13.800 urinprøvene som tas av innsatte hvert år. Etter cannabis, avdekkes det også mye amfetaminbruk og bruk av tabletter som ikke er skrevet ut av en lege.

Blir det gjort beslag, blir det sikret og sendt til politiet – som oppretter sak og destruerer det.

– Når vi gjør funn, er det ofte i fellesarealene, noe som gjør det utfordrende å knytte til en spesifikk innsatt, fortsetter Starholm.

Brukerdoser

Hun beskriver det vanligste funnstedet som ulike plasser på toalettene, hvor de innsatte får være i fred stort sett så lenge de vil og hvor det ikke finnes kameraovervåkning.

– Da kan de ta stoffet ut av kroppens hulrom og ruse seg med en gang om de vil det. Jeg vet ikke hvor mange funn jeg har gjort på toalettet.

For narkohunden Bailey er den stolteste stunden når han gjør et funn. De skarpe nesen har ført til at han de siste årene har blitt norgesmester i NM for narkotikahunder to ganger.

I fengselet jobber de på en annen måte enn med politiets narkohunder. I norske fengsler leter de ansatte primært etter brukerdoser, ikke store partier med narkotika.

INGEN UNNTAK: Finn Dotsetsveen viser frem hvordan skanneren gjør en rekke funn på dem som skal inn i fengselet. Foto: Helge Mikalsen, VG

les også Én innsatt sto for 80 av 115 avvik: – Han passer ikke i fengsel

– Noen ganger gjør jeg funn nesten på hvert søk, andre ganger kan det gå flere uker, sier Starholm.

Baileys nese førte ham i forrige uke til et funn på en celle. Der fant de en deodorant med en ukjent væske som nå er sendt til analyse. Narkotika kan maskeres på mange måter.

Spyttprøver og skanning

Kriminalomsorgen jobber ikke bare med hunder for å avdekke narkotika i norske fengsel. Besøkende og innsatte skannes når de skal inn i fengselet. Det gjøres med en maskin lik den som brukes på flyplasser, bare at den i fengselet er mer sensitiv.

– Noen substanser fanger denne maskinen ikke opp. Derfor har vi en del manuell kontroll, sier seniorrådgiver Finn Dotsetsveen ved seksjon for regelverk og sikkerhet i Kriminalomsorgen.

Men fengslene har nå gått inn for å minske mengden nakenvisitering. Også urinprøver er det kuttet ned på. I stedet brukes spyttprøver i større grad. Disse sendes til analyse på Folkehelseinstituttet. En positiv prøve kan for eksempel føre til at en innsatt mister sin neste permisjon.

les også Slik soner Norges farligste ungdommer

– Tror du dere går glipp av mye?

– Vi er kjent med at det tas gjenstander som mobiltelefoner og narkotika med i kroppens hulrom. Siden vi ikke har hjemmel til å kontrollere dette uten konkret mistanke, sier det seg selv at vi må påregne at det er ulovlige gjenstander og rusmidler i våre fengsler, sier Dotsetsveen.

«Conrad, kom her»

Når det skal gjøres søk i verkstedet til Ullersmo, tar den fire år gamle labradoren Conrad over. Sammen med hundefører Harald Granmark jobber han seg gjennom den store hallen som huser verkstedet. Byggestøvet som ligger overalt vanskeliggjør søket.

Likevel markerer Conrad. Det skjer når hundefører Granmark peker hunden i retning av verkstedets toaletter.

«Conrad, kom her», sier Granmark.

Plutselig setter labradoren seg på sluket på toalettet, som er markering for narkotika. Men siden sluket er sveiset fast, får ikke hundeføreren undersøkt hva som ligger under.

Dermed må Conrad gå med uforrettet sak.

«SMOKE WEED EVERY DAY»: Conrad (4) snuser seg gjennom toalettet under påskriften «smoke weed every day» og et marihuanablad. Foto: Helge Mikalsen, VG

Publisert: 14.11.20 kl. 07:26

Les også

Mer om Kriminalomsorgen Narkotika