FULLT TRØKK: Det var mange som ville teste seg da Spelhaugen testasjon i Fyllingdalen gjenåpnet søndag.

Lange køer for å la seg teste i Bergen

Smittetrenden i Bergen er stigende og det var lang kø da Spelhaugen teststasjon gjenåpnet søndag. På få timer ble hele 400 ble testet for corona.

– De har testet 400 siden vi startet litt før klokken 13 i dag. Det er helt utrolig, over hundre i timen, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen til VG litt over klokken 17. Hun forteller at bilene sto i kø i flere av sidegatene.

Det var Bergens Tidende som først skrev om det solide oppmøtet på Spelhaugen teststasjon i Fyllingsdalen som har vært stengt siden onsdag etter at ansatte rapporterte om symptomer som er forenelig med kullosforgiftning.

Måtte fikse ventilasjonen

– Ventilasjonsanlegget hadde gått ned for telling, sier Linchausen som kan fortelle at de har gjort utbedringer i lokalene, som tidligere ble brukt av Biltilsynet.

Legevaktsjefen opplyser at de har skiftet motor på ventilasjonsanlegget og satt opp en varsellampe som lyser hvis anlegget mot formodning skulle gå ned igjen. I tillegg har de en kullosvarsler på veggen som blinker hvis verdiene blir for høye og de ansatte går med personlige kullosmålere.

– Vi oppfordrer folk til å komme og teste seg, spesielt i aldersgruppen 20–29. Jeg synes de unge vært veldig flinke og vi over 60 må gjerne komme og teste oss litt mer, sier Linchausen som selv har testet seg flere ganger.

Smitten øker

Bergen kommune opplyser på sine nettsider at det totalt er registret 1873 smittede i Bergen siden 28. februar.

– Vi har økende smittetall i Bergen, sier Linchausen.

Siden lørdag er det registrert 28 nye smittetilfeller av covid-19. Fire skyldes importsmitte og fire har ukjent smittevei. De smittede er i alderen fra 1 til 66 år mens 17 av de smittede er i aldersgruppen 19–29 år. Disse er hovedsakelig studenter fra ulike studiesteder.

Lørdag var det 30 nye smittede i Bergen.

Linchausen opplyser at de fleste vil få svar på testen i løpet av 24 timer, maks 48.

Testingen er gratis og Spelhaugen teststasjon vil være åpen fra klokken 10 til 20 på hverdager og 11–18 i helgene.

I slutten av november vil Bergen åpne en ny teststasjon på Festplassen, av flere allerede omdøpt til «testplassen», i sentrum av byen.

– Vi vil få god kapasitet når den er på plass, mener Linchausen.

Også på legevakten i Solheimsviken, som ligger i gangavstand til sentrum, kan man i dag teste seg.

Ifølge VGs løpende oversikt over coronaviruset, er det registrert 35 dødsfall blant innbyggerne i Bergen kommune.

Publisert: 25.10.20 kl. 18:46