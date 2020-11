MØRKE SKYER: Jonas Gahr Støre møtte VG til et intervju mandag på Hotel Bristol i Oslo. Hotell- og reiselivsnæringen, og de ansatte der, er blant de hardest rammede økonomisk så langt i coronakrisen. Foto: Helge Mikalsen

Ap vil åpne pengekranen: − Prisen for nøling kan bli veldig høy

HOTEL BRISTOL, OSLO (VG) Arbeiderpartiet vil brenne av 13 milliarder mer enn Solberg-regjeringen for å sikre folks inntekter og ta Norge ut av corona-krisen.

Jonas Gahr Støre foreslår i Aps alternative budsjett for første gang å bruke mer oljepenger enn Solberg-regjeringen gjør i sine ordinære budsjetter.

Nesten seks milliarder går til å sikre inntekten for arbeidsløse gjennom corona-krisen, blant annet ved å gjeninnføre feriepenger for folk på dagpenger.

Totalkostnaden for Arbeiderpartiets krisekur:

Minst 13 milliarder kroner mer i oljepenger enn hva statsminister Erna Solberg (H) har annonsert så langt.

– Vi var urolige for regjeringens vel optimistiske anslag da budsjettet ble lagt frem 7. oktober, sier Støre til VG.

– Når vi ser på en del av næringene som er utsatt nå så hjelper det lite å komme med plasterlapper som om dette var små sår, når det i virkeligheten er næringer som fossblør. Jeg har forståelse for en regjering som må avveie og kanskje venter og ser, men prisen for nøling kan bli veldig høy for arbeidsfolk og næringslivet, sier han.

Et alternativt budsjett viser hva et parti ville gjort om de styrte Norge i dag.

fullskjerm neste VIL BRUKE MER: Støre vil bruke 13 milliarder kroner mer enn regjeringen for å motvirke de økonomiske konsekvensene av corona-krisen.

– 13 milliarder

VG møter Støre på Hotel Bristol i Oslo. Hotellnæringen er en av de hardest rammede i corona-krisen.

Det viktigste, ifølge Støre, er at folk skal ha en jobb å gå til også når pandemien er over. Da kan det raskt bli nødvendig å bruke mer enn det han nå foreslår.

– Vi foreslår tiltak som øker bruken av oljepenger med 13 milliarder utover det regjeringen har annonsert. La meg ta et viktig forslag: per nå vil vi bruke 5,9 milliarder på rettferdig inntektssikring til arbeidsløse. Der går den største posten til at vi gjeninnfører ferietillegget for dagpenger. Det kuttet regjeringen i 2014. Vi var mot. Da var det ikke mange som ble rammet av det, men neste sommer vil 200.000-300.000 nordmenn oppdage at de ikke får feriepenger av dagpengene og de blir rammet av dette, sier Støre.

Han minner om at folk på dagpenger ikke får feriepenger samtidig som vi vil ha en reiselivsnæring som skriker etter kunder.

Aps økonomiske corona-pakke Arbeiderpartiet vil bruke 13 milliarder kroner mer enn regjeringen til å motvirke de økonomiske konsekvensene av corona-krisen. Forslaget legges frem i forbindelse med Aps alternative budsjett, som viser hvordan deres budsjett ville vært dersom de styrte Norge i dag. «5,9 mrd. mer på rettferdig inntektssikring for arbeidsløse, hvor den største posten går til å gjeninnføre ferietillegget på dagpenger slik at de som har vært arbeidsløse i år ikke står uten feriepenger neste år. Viktige koronaordninger forlenges til 1. juli 1 mrd. mer på arbeidsmarkedstiltak, oppfølging og opplæring for å hjelpe permitterte og arbeidsledige tilbake i jobb 3,3 mrd. mer til kompensasjonsordninger for næringslivet, herunder reiselivet, som er hardt rammet av smitteverntiltakene. Ordninger forlenges til 1. juli og flere skal få støtte enn med regjeringens forslag. 2,7 mrd. mer for å skape aktivitet i næringer som reiseliv, maritim næring, industri og byggenæringen 500 mill. ekstraordinære midler til sykehusene for pasientbehandling * Tallene er utover hva regjeringen har annonsert offentlig, ikke kun mot det offisielle budsjettet regjeringen har foreslått. Eksempelvis: for kompensasjonsordninger for næringslivet foreslås 3,3 mrd. utover de 2,8 mrd. som er annonsert fra regjeringen.» Vis mer

I tillegg vil Arbeiderpartiet gjøre følgende:

Forlenge støtteordninger for arbeidsledige og bedrifter i alle fall til sommeren.

3,3 mrd. mer til kompensasjonsordninger for næringslivet, herunder reiselivet, som er hardt rammet av smitteverntiltakene.

2,7 mrd. mer for å skape aktivitet i ulike næringer, 1 milliard på arbeidsmarkedstiltak og 500 millioner i ekstraordinære midler til sykehusene.

Regjeringen har varslet at de i en pressekonferanse tirsdag vil legge frem ytterligere økonomiske tiltak.

STATSBUDSJETTET: Statsminister Erna Solberg (H) la frem regjeringens forslag til statsbudsjett 7. oktober. Foto: Terje Bringedal

Mørke skyer i Europa

Høsten 2020 stiger corona-smitten igjen svært raskt ute i Europa og Norge, noe som kan slå hardt ut i økonomien.

Støre forstår at alt som skjedde i mars gikk veldig fort. Men nå, et halvt år senere, har regjeringen hatt tid til å se hva næringslivet trenger og hvordan ordningene fungerer.

– Hvor mye mørkere tror du det kommer til å bli, enn det regjeringen legger opp til i det du kaller et optimistisk budsjett?

– Jeg anerkjenner regjeringens tiltak på smitte. Det støtter vi. Det er helt nødvendig å ha kraftfulle tiltak. Jeg tror nordmenn forstår at selv om vi har lave tall, så er veksten i smitte uten at det er kontrollert kan komme fryktelig fort. Det vi er kritiske til er at smitteverntiltakene ikke er fulgt opp parallelt med tydelig budskap på økonomi og inntektssikring som gir trygghet for at fellesskapet stiller opp så lenge pandemien varer, sier Støre.

les også Dette vil Ap gjøre med skatten din

– Jeg er veldig var på at vi ikke skal svartmale en situasjon som er alvorlig. Den er alvorlig nok som den er. Det er ikke opposisjonens rolle å tegne et mørkere bilde enn det vi ser. Vi må beholde troen på at vi kommer gjennom, vi må beholde optimismen med at vi kan gjenreise oss når vi er på andre siden og at de næringene som nå sliter kan komme i gang igjen. Men jeg er kritisk til regjeringens nøling i forhold til alvoret i situasjonen. Jeg tror flere bedrifter har brukt opp mye av reservene og marginene, slik at de er mye nærmere å måtte stenge dørene.

FOLKETOMT: Hotel Bristol er blant hotellene som fremdeles holder åpent i Oslo, men Thon Hotel har varslet full permittering ved hoteller i Bergen og Oslo som følge av byrådenes smitteverntiltak. Foto: Helge Mikalsen

Støre mener at det nå er riktig å bruke mer fra Oljefondet.

– Ja, når vi nå bruker av oljefondet så er det i tråd med handlingsregelen. Der kan man gå utover tre-prosenten i krise. Ja, det tapper det fondet for fremtiden. Men belastningen på det fondet vil bli enda større om vi lar ledigheten bite seg fast og bli vedvarende høy, sier han.

– Dere vil bruke mer oljepenger enn regjeringen. Det er en regjering som allerede har brukt rekordmye oljepenger. Blir vi for avhengige av oljepenger i norsk økonomi?

les også VGs partimåling: Nå er Høyre, Ap og Sp jevnstore

– Denne regjeringen har brukt masse oljepenger i år hvor det gikk normalt og godt i økonomien. Nå er det krise i økonomien. Det er da man skal kunne trykke til. Der har Norge et utgangspunkt med et pensjonsfond som gir oss muligheter til å handle. Så er det vårt ansvar at når økonomien kommer i gang igjen, så må vi tilbake igjen til et bærekraftig løp. Det har Arbeiderpartiet gjort før. Vi brukte langt utover den angitte avkastningen under finanskrisen og kom tilbake på nivå under da tidene var bra. Vi kan bruke mer i dårlige tider og mindre i gode tider, sier han.

FINANSKOMITEEN: Mudassar Kapur fra Høyre leder Stortingets finanskomité. Foto: Mattis Sandblad

– Stemmer ikke

Lederen av finanskomiteen på Stortinget, Høyres Mudassar Kapur, er uenig i Støres virkelighetsbeskrivelse.

– Økonomiske tiltak som presenteres i morgen er et godt bevis på at det ikke stemmer. Arbeiderpartiet har mange ganger de siste månedene brukt utestemme og sådd tvil om at hjelpen skal komme frem til jobbene og menneskene som trenger dem. Vi har hele tiden sagt at vi vurderer løpende målrettede tiltak for de bransjene som er hardest rammet av virusutbruddet og for å folk tilbake i jobb. Det siste enkeltmennesker og bedrifter trenger i en usikker tid er at arbeiderpartiet skaper usikkerhet om, skriver Kapur i en tekstmelding til VG.

– Så langt i år har det blitt lagt frem en rekke krisepakker, vi følger situasjonen tett og klare til å gjøre det som trengs for å få̊ Norge trygt ut av krisen, sier han.

Han forsvarer samtidig regjeringen Solbergs oljepengebruk.

– Regjeringen har fulgt handlingsregelen samtidig som vi kutter i helsekøene, bidrar til flere jobber i privat sektor, styrker politi og forsvar og fått fart på bygging av vei og bane i hele landet. Samtidig er det viktig for oss at fremtidige generasjoner skal ha de samme økonomiske mulighetene som vi har hatt. Det er bra for økonomien og det er bra for fremtiden. Jeg er helt enig med Støre i at er viktig og riktig å bruke mer penger i en krisesituasjon som corona-pandemien.

Publisert: 09.11.20 kl. 18:15 Oppdatert: 09.11.20 kl. 18:32

