RAMMET HARDT: Ewa og Olav Høydalsvik tar imot VG hjemme i stuen. De har en dramatisk historie å fortelle. Foto: Terje Bringedal

Krisen i verftsindustrien: Fem i familien ble oppsagt

ULSTEIN/HERØY (VG) Mandag 7. juli vil gå inn i historien som en av de svarteste dagene til familien Høydalsvik på Sunnmøre. Samtlige fem i familien som jobbet ved Kleven Verft ble oppsagt den dagen.

Oppdatert nå nettopp

Deler av Sunnmøre er, etter Romerike/Gardermoen, ett av områdene i Norge som er hardest rammet av coronakrisen.

Ulstein kommune er spesielt utsatt i disse krisetider, fordi begge de to tradisjonsrike verftene, Kleven og Ulstein verft, sliter.

VG har besøkt Ulsteinvik, hvor 203 ble oppsagt ved Kleven Verft i sommer – samlet ble over 400 rammet, inkludert datterselskaper.

Vi banker på hos to av de oppsagte: Ewa og Olav Høydalsvik – på Myrvåg utenfor Ulsteinvik.

Kaffe og hjemmelaget kake står på bordet.

– Jeg har jobbet som rørlegger og tillitsvalgt ved Kleven siden 1998, men i sommer ble jeg sagt opp. 7. juli mottok jeg oppsigelsen, sier Olav.

– Jeg har vasket på Kleven i 15 år, og ble også sagt opp den dagen i sommer, sier Ewa.

HÅPER: Ewa Høydalsvik velger å være optimist og håper at verftet reiser seg igjen. Foto: Terje Bringedal

Vi møtte dem for å fortelle den dramatiske historien om at begge to i en familie er rammet av ledighet. Men når Ewa fortsetter å prate, skjønner vi at familien har vært gjennom en mye mer ekstrem ettersommer og høst.

– Jeg velger å være optimist

– Det var ikke bare oss, sier hun:

– Også mine to sønner og en svigerdatter jobbet ved Kleven. De mistet også jobben i sommer.

– Alle fem ble ledige?

– Ja, sånn var det. Heldigvis har den eldste sønnen og hans kone fått jobb i selskapet som har overtatt etter konkursen, Green Yard Kleven, sier Ewa.

– Hva tenker du om egen situasjon?

– Jeg velger å være optimist og tror at verftet snart får nye oppdrag, eller at det finnes en annen jobb. Jeg er bare 56 år og har lyst til å jobbe en del år til.

– Ble mindre penger

Ewa sier hun har gått sykmeldt i høst på grunn av en skulder, men at hun er motivert til å komme seg tilbake i jobb. Det er mannen også, men for ham rykker pensjonisttilværelse nærmere.

– Jeg kan pensjonere meg, men hadde planer om å jobbe noen år til. Akkurat nå er jeg midlertidig inne i en 60 prosents stilling ved Fellesforbundets kontor i Ulsteinvik, sier Olav og kikker ut.

SOFAKOS: Hundene Max og Mali deltar aktivt under hele intervjuet – lekende, høyt og lavt. Men her fant de roen i noen sekunder. Foto: Terje Bringedal

Ved inngangspartiet er det spor av en påbegynt garasje.

– Da det ble mindre penger etter vi ble oppsagt, ble det prosjektet lagt litt på is, sier han.

4–5 ganger’n: 300–400 til 1500

Som fagforeningsleder er Høydalsvik mer bekymret for kollegaer og ikke minst for lokalsamfunnet.

– Når vi bygger skip, er 300–400 ansatte i gang, men i de periodene kan det være 1500 innenfor portene; i stor grad lokale leverandører som bidrar med produkter vi trenger under byggingen. En stans som vi har nå, rammer lokalsamfunnet dramatisk.

les også Erna Solberg: Permitterte får høy utbetaling ut mars

Kleven Verft begjærte seg selv konkurs i sommer, etter en lang ferd mot stupet.

I 2017 ble verftet overtatt av Hurtigruten og blant andre hotellkongen Petter A. Stordalen.

Den kroatiske verftsgruppen DIV Group kjøpte verftet i januar og sendte en konkursbegjæring etter fire måneder. Sørlands-selskapet Green Yard Group overtok boet og Green Yard Kleven skal forsøke å drive videre med nye forretningsområder.

– Vi har i dag avslutning av et nybygg, modifikasjoner og ombygging av skip, som gjør at rundt 50 egne ansatte er sysselsatt fremover, sier direktør Kjetil Bollestad.

IKKE VELDIG STOR AKTIVITET: Kleven verft går på lavgir i høst. Ulsteinvik i bakgrunnen. Foto: Terje Bringedal

De har flere planer på gang og håp om at et stort påbegynt forsyningsskip som skal kunne gi jobb.

– I tillegg vil vi fremover ha hovedfokus på å satse grønt, gjennom resirkulering og ombygging av lite miljøvennlige skip. Det vil gjøre at vi får flere ben å stå på i en vanskelig tid for den maritime bransjen. Vi skal greie å komme over denne kneika, sier han.

– Sladdet av Norges-kartet

Det familiedrevne Ulstein Verft ligger på andre siden av Ulsteinvik sentrum.

De er ikke like hardt rammet, som Kleven, men hovedtillitsvalgt Bjarne Pettersen er bekymret.

– Vi har vært rundt 380 fast ansatte, mot 340 nå. Vi har jobber frem til neste høst, men foreløpig er det ikke noe i ordrebøkene etter det.

NOK Å GJØRE NÅ, MEN: Ulstein verft har fortsatt oppdrag, men ordreboken er glissen utover i 2021. Foto: Terje Bringedal

Begge verftene i Ulsteinvik er truffet av corona, i den forstand at de etter oljekrisen vred produksjonen fra offshore til cruise.

– Problemet er at hele cruisemarkedet er dødt etter coronaen; cruiserederiene bestiller ikke nye skip når markedet er dødt, sier Pettersen.

LANG VEI: Hovedtillitsvalgt Bjarne Pettersen ved Ulstein verft sier de har en lang vei å gå, for å fylle opp i ordrebøkene, som går tom til høsten hvis ikke nye oppdrag landes. Foto: Terje Bringedal

Han ser at oljepakken har hjulpet store offshoreverft, men at den ikke treffer deres verft, fordi de ikke satser på offshore.

– Det ser ut som regjeringen har sladdet oss av Norges-kartet. Vi treffes ikke av noen av tiltakene i statsbudsjettet, utover permitteringsreglene, sier han.

Kleven-krise rammer fotballen

Klevens problemer kaster lange skygger over hele samfunnet, helt opp til Høddvoll der oppe i åsen over sentrum; bygdas stolthet, Hødd, som ble cupmestere i 2012.

STOLTE PÅ VIDERE OPPTUR: Hødd er ganske langt unna gullalderen, da de vant cupen i 2012 og var nær ved å rykke opp i Eliteserien i 2015. Da var optimismen så stor at dette nye stadionet ble bygget. Foto: Terje Bringedal

Nå ligger de i 2. divisjon med reduserte inntekter fra blant andre Kleven, som har vært viktig sponsor.

– Vi hadde den nye avtalen med Kleven klar til signering i begynnelsen av 2020. Alt var klart og logoen var allerede trykket på mange av våre drakter og produkter, sier daglig leder i Hødd, Per Arve Moldskred, og holder opp en blå Hødd-drakt med Kleven-navnet sentralt plassert.

les også Da Hødd sjokkerte Fotball-Norge

– Men de daværende kroatiske eierne av Kleven trakk seg og hele avtalen ble kansellert. Den var verdt flere hundre tusen kroner, som er mye penger for oss. I tillegg hadde vi alt brukt over 40.000 kroner på disse draktene her og andre logoprodukter med deres navn på, som vi ikke kunne bruke, sier han.

DRAKT SOM FORTELLER OM KRISEN: Daglig leder i Hødd, Per Arve Moldskred, holder opp en drakt som aldri skulle bli brukt; fordi Kleven ikke lenger hadde råd til å være sponsor. Foto: Terje Bringedal

– Heldigvis har vi med oss vår generalsponsor Sparebanken Møre og en rekke andre trofaste støttespillere, men vi risikerer å måtte kutte kostnader også neste sesong ut fra dagens usikre situasjon.

Hotellet sliter

Midt i Ulsteinvik ligger Quality Hotel Ulstein, nede ved fjorden.

DYSTERT: Hotelldirektør Erik Lystad sier de vanskelig kan komme unna nye permitteringer. Foto: Terje Bringedal

– Vi har bare 35 prosent belegg. Verftsindustrien står for rundt 60 prosent av gjestene og når Kleven sliter og coronaen har truffet oss, ja da er de tøft, sier hotelldirektør Erik Lystad.

Hotellet var stengt fra mars til slutten av mai, men har holdt åpen siden.

– 10 av 38 ansatte er permittert, men det kommer dessverre flere: Kurs- og konferansemarkedet er helt borte og når nå julebordsesongen ser ut til å ryke, da unngår vi ikke flere permitteringer.

Krisen gir lavere skosalg

På kjøpesenteret Amfi Ulsteinvik driver Trude Moldskred butikken Eurosko. (nei, hun er ikke i nær familie med Hødd-sjefen). Også de merker Kleven-krisen.

– Mens våre andre butikker rundt om i landet har økt omsetningen i år, har vi om lag den samme omsetningen. Jeg tror nok problemene på Kleven og coronaen har bidratt, sier hun.

JUL HELE HØSTEN: Trude Moldskred sier julehandelen allerede har begynt, fordi folk ikke ønsker å handle i trange butikker når julen nærmer seg. Foto: Terje Bringedal

I rådhuset sitter en bekymret Frp-ordfører, Knut Erik Engh.

– Hele kommunen rammes når verftene våre sliter. Regjeringen må se at dette rammer hele det maritime miljøet på Sunnmøre.

BER OM HJELP: Ordfører Knut Erik Engh ber om politisk handling i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Han ber om følgende medisin.

– Regjeringen må umiddelbart inn og finansiere skrapeordningen av skip, slik at vi får fortgang i ombygging og fornying av gamle, forurensende skip.

– Verfts-Norge er vanskelig å forstå

Også i Oslo følges utviklingen her på Sunnmøre med bekymring.

Rådgiver Jørn Prangerød i Fellesforbundet, som organiserer mange av de verftsansatte, sier Verfts-Norge er vanskelig å forstå.

les også Fisketurismen hardt rammet i nord: – Brutalt

– Dessverre sliter vi å få – også politikerne – til å forstå at det er veldig stor forskjell på verftene i Norge. Det er en del store skipsverft som må få hjelp. Går de dukken, så snakker vi om at flere tusen kan miste livsgrunnlaget sitt.

Slår alarm

Han tegner følgende kart:

– De fleste mindre skipsverft kastet seg aldri på bølgen med å bygge offshore for oljeindustrien. De går jevnt over godt og bygger fiskefartøy og brønnbåter til havbruksnæringen, i tillegg til en del reparasjon og vedlikehold.

TUNGE SKYER: Det tegnes et dystert bilde av deler av skipsverftsindustrien, hvor noen av de mørkeste skyene for tiden henger over Ulsteinvik. Foto: Terje Bringedal

– Så er det de store offshoreverftene, som Kværner Verdal, Kværner Stord og Aibel i Haugesund. De nyter godt av coronaoljepakken som Stortinget har vedtatt og skal forhåpentligvis klare seg i årene fremover.

les også Ordfører mener smittefrie kommuner bør belønnes

Så er det verft midt mellom de store og små, som Prangerød slår alarm om, hvor konkursrammede Kleven og hardt prøvede Ulstein verft, er sentrale. Han nevner også Fosen.

PEKER PÅ NOEN VERFT: Jørn Prangerød sier det bare er deler av skipsverftene som trenger hjelp. Foto: Fellesforbundet

– Det er noen store skipsverft som sliter kraftig. De omstilte seg forbilledlig etter oljekrisen i 2014 og vred produksjonen til mindre cruisebåter og ikke oljerelaterte skip, sier han.

Krisen har gjort at Hareid, Ulstein og Sande er på ledighetstoppen i Norge:

Prangerød sier flere verft allerede er lagt ned.

– Vard har måtte legge ned virksomheten ved verftene i Brevik og Aukra. Politikerne må skjønne at de gjenstående må sikres.

– Hva kan politikerne gjøre?

– De kan forsere bygging av statlige skip vi uansett skal ha, slik Vard vant kontrakt for bygging av tre kystvaktskip, etter at Fellesforbundet sammen med Norsk Industri og Maritimt Forum var med å presse frem at de av beredskaps- og sikkerhetshensyn, ble bygget i Norge.

NHO: 100 skip kan rustes opp

Industripolitisk direktør Knut Sunde i Norsk Industri (NHO) sier de langt på vei deler analysen til Prangerød.

– Verdiskapningen og sysselsettingen lokale leverandører bidrar med, er mellom tre og fem ganger større enn selve produksjonen på verftet. Derfor dreier det seg nå om ikke bare å redde verftene gjennom coronakrisen, men hele lokalsamfunn, sier Sunde.

TOMT: Det er ingen tvil om at lokalsamfunnet i Ulsteinvik er rammet. Verftskrisen og coronaen gjør at seminaristene ikke kommer til hotellet. Foto: Terje Bringedal

Han sier det er flere viktige grep som må tas.

– Forsering av offentlige innkjøp, inkludert Forsvarets innkjøp og ombygging av offshoreflåten er viktig å få fortgang i. Vi snakker om rundt 100 skip som server plattformene våre, som må gjennom planlagt ombygging for å bli mer klimavennlige.

Erna Solberg: – Gjør inntrykk

Statsminister Erna Solberg (H) var selv og besøkte verft på Sunnmøre i forrige uke.

– Historien til familien Høydalsvik gjør selvfølgelig inntrykk på meg. Dessverre er de ikke alene, sier statsministeren:

– Coronakrisen vi er midt inne i er vanskelig for veldig mange. Spesielt gjelder det mennesker med underliggende sykdommer og eldre som har fått hverdagen snudd på hodet, men også bedrifter og arbeidsfolk som enten opplever at kundene uteblir eller som er blitt permittert.

Hun sier de skal gjøre det som trengs for å få Norge igjennom denne krisen.

– Da er det å støtte opp om privat næringsliv helt avgjørende. Vi har derfor innført tiltak for å slå ned smitten, etablert en raus dagpengeordning, utvidet dagpengeperiode for dem som er permittert og fått på plass egne støtteordninger rettet mot bedrifter som sliter.

VERFTSTUR: Statsminister Erna Solberg under sitt besøk på Sunnmøre i forrige uke, hvor hun besøkte flere verft. Foto: Terje Bringedal

Hun vil ikke kommentere de konkrete kravene om tiltak som kan hjelpe kriserammede verft som Kleven, men svarer generelt:

– Tirsdag lanserte jeg en ny tilskuddsordning for installering av batterier i offshore-, fisk- og brønnbåter. Sammen med andre tiltak rettet mot grønn skipsfart, gjør vi dette får å kutte utslipp, men også for å bidra til omstilling og økt aktivitet i maritim industri.

Publisert: 09.11.20 kl. 07:48 Oppdatert: 09.11.20 kl. 08:12