TRENGER PÅFYLL: Rundt 40.000 elever i grunnskolen har en egen såkalt særskilt opplæring – for å beherske norske språk bedre. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad, NTB

15.468 elever mistet særskilt norskopplæring i coronaskolen

15.468 elever i grunnskolen fikk kuttet sine timer med særskilt språkopplæring etter at skolene åpnet igjen i vår.

Frank Ertesvåg

Henrik Odiin

Nå nettopp

Tenk deg at du forstår knapt halvparten av det læreren sier, og enda mindre av teksten i matteoppgaven eller på nettbrettet.

Mange elever med begrensede norskkunnskaper og språkforståelse har fått egne vurderinger og vedtak om at de trenger – og skal få – særskilt språkopplæring i skolen.

Men mange av dem, nærmere bestemt 15.468 elever, har fått færre timer enn normalt siden grunnskolene åpnet igjen i april og mai i år – og ut skoleåret.

VELKOMMEN: Skoleeleven i integreringsklassen på bildet skriver velkommen på veggplakaten på ett av 30 språk. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: NTB

Det viser faktainnsamlingen fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) som VG har fått innsyn i.

Hele 2691 grunnskoler har svart. Dette utgjør 96 prosent av samtlige grunnskoler i Norge. Totalt 41.000 elever hadde krav på særskilt norskopplæring sist skoleår, ifølge GSI.

Mange elever som før nedstengingen av skolene den 12. mars i år hadde spesialtilpasset opplæring i norsk, opplevde bråstopp i oppfølgingen da.

Noen få kunne møte på skolen.

For mange av elevene bedret det seg ikke stort etter skoleåpningen i april og mai heller. Ressurslærere uteble fra den vanlige særskilt-undervisningen.

Elever som tidligere ble tatt ut av klassen og gitt norskopplæring på sitt nivå – ble plassert sammen med elever på et mye høyere nivå, ifølge informasjonsskriv fra skolen til foreldre som VG har lest.

EKSPERT: Marit Lunde jobber på universitetet Oslo Met og sitter i ledelsen for Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring (NAFO). Foto: Oslo Met

Marit Lunde er nestleder i Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Oslo Met. Hun har fått meddelt hovedtallene som VG har fått ut om «særskilt-elevene».

– Vi vet at skolene har vært i en vanskelig situasjon både i vår og i høst. Derfor er det ikke kjempeoverraskende for meg at elever har fått redusert tilbud i særskilt språkopplæring. Men tallene er likevel høye, kommenterer Lunde.

Hun forteller om en virkelighet der undervisning til elever som strever med norsk blir nedprioritert også uavhengig av pandemi-situasjonen.

– Ja, det er et generelt problem at mange elever ikke får den oppfølgingen og undervisningen de skal ha og trenger. Denne gruppen har ikke noen sterke talspersoner eller organisasjoner som kan tale deres sak i offentligheten.

– Problemet med denne «usynligheten» er større nå når situasjonen er så vanskelig på skolene på grunn av smitten, sier Lunde til VG.

Det er 41.000 elever i gruppen som har krav på særskilt norskopplæring i grunnskolen. Lunde er bekymret for at mange av dem «drukner» i alle de andre utfordringene som coronaskolen baler med.

– Ja, virkelig. Etter at skolene stengte og ble åpnet igjen, så har ting bedret seg etter hvert. Men det har nok skortet på informasjon om hvordan tilbudet til disse elevene har blitt skjøttet, sier Lunde.

Under radaren

Hun minner om at dette er en elevgruppe som ofte blir glemt i de store ordskiftene om skole.

– Jeg er redd for at disse elevene nok en gang har gått under radaren, sier Lunde.

Samtidig uttrykker hun stor forståelse for skolenes krevende tid med smittevern, karantener, trafikklys-modell, økt fravær og inndeling i grupper.

Begrepene Særskilt språkopplæring er fellesbetegnelsen på: Særskilt norskopplæring,

Morsmålsopplæring.

Tospråklig opplæring.

(Kilde: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Oslo Met.) Vis mer

En mor til en elev som vanligvis får særskilt norskopplæring, er fortvilet over situasjonen.

Sønnen hennes trenger virkelig denne opplæringen, understreker moren. Guttens begge foreldre har bakgrunn fra to andre land og språksamfunn enn Norge. Moren forteller at sønnen ikke har fått undervisning i særskilt norsk etter at skolen hans stengte 12. mars.

– Skolen valgte heller å bruke ressurslæreren til å undervise de som ikke trengte ekstra støtte, beskriver moren.

VG har sett dokumentasjon fra skolen som underbygger morens beskrivelse. Hun ønsker ikke å oppgi navn på seg og sønnen – for å unngå stigmatisering. Men VG kjenner både morens og elevens identitet.

VIL HA KVALITET: Attia Mirza er leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Bryn skole i Oslo. Hun sitter også i ledelsen i det kommunale foreldreutvalget, og er opptatt av at tilbudet i særskilt språkopplæring må ha høy kvalitet. Foto: Privat

Attia Mirza (45) er elevmamma og leder for foreldreutvalget på Bryn skole i Oslo. Hun kjenner tilbudet om særskilt norskopplæring godt på sin skole. Hun mener det er av stor betydning for elevene.

– Men det må være et tilbud med høy kvalitet, understreker Mirza som har pakistansk bakgrunn.

– Jeg har forståelse for at det er vanskelig å gi et fullgodt tilbud til alle elever i en spesiell tid med corona-situasjon i skolen. Uavhengig av det så er det viktig å være åpne om at den situasjonen skolene er i. Det har konsekvenser for mange elever, kanskje spesielt elever som virkelig trenger særskilt norskopplæring, sier Attia Mirza til VG.

Hennes inntrykk er at tilbudet om særskilt språkopplæring varierer mye, uavhengig av om det er pandemi eller ikke.

– I den situasjonen vi er i nå, er som oftest alle parter opptatt av å finne løsninger til barnets beste. Et problem for mange elever med særskilt språkopplæring, er at også foreldrene deres kan ha utfordringer med å snakke- og forstå norsk. Mange kjenner heller ikke til at de kan kreve åpenhet og innsyn i de vurderinger og vedtak som blir gjort for barnet deres. Mange skoler kunne med fordel oftere ha tatt samtaler med foreldrene til disse elevene, sier Mirza til VG.

Hos rektor Hilmar Flatabø på Tøyen skole i Oslo har 235 av 374 elever særskilt norsk. Han er åpen om at det var krevende å opprettholde tilbudet da skolen åpnet igjen etter corona-stengingen i vår.

– Etter skoleåpningen i vår klarte vi ikke å gi det vanlige tilbudet i særskilt norskopplæring og – språkopplæring. I høst har vi derimot stort sett klart å gi dette på vanlig måte. I perioden etter stengingen måtte vi også i større grad enn vanlig bruke assistenter, sier rektoren til VG.

Delte klasser

En del av utfordringen var at klassene måtte deles i to. Samtlige ansatte på skolen måtte brukes for å få dette til, erfarte skolelederen. Samtidig opplevde lærere og de elevene som strever mest med norsk at det ble lettere å gi tett oppfølging med færre elever i gruppene.

Tøyen skole har mange elever som har vedtak om å få denne spesielt tilrettelagte språkopplæringen.

– Stort sett alle må tilrettelegge for dette i sin klasse. I 1. til 4. trinn har vi egne språklærere. Én lærer har for eksempel et ansvar for elever som nesten ikke kan norsk, beskriver Flatabø.

IKKE FORNØYD: Det er for mange elever som ikke har fått oppfylt rettighetene sine om et godt særskilt norsk-tilbud de siste månedene, mener Marietou Regine Seye i det kommunale foreldreutvalget i Drammen. Foto: Privat

Skolene i Drammen er i likhet med Oslo preget av at mange elever har mistet særskilt språkopplæring etter skoleåpningen.

– Jeg synes ikke noe om at så mange som 15.000 elever ikke har fått den særskilte norskopplæringen som de har krav på. Det er fortsatt slik at corona-situasjonen preger skolene. Men når en elevgruppe som dette ikke får oppfylt rettighetene sine til et viktig undervisningstilbud, så kan vi ikke være fornøyd, sier Marietou Regine Seye, som er FAU-leder på Stenseth skole i Drammen kommune.

Hun sitter også i det kommunale foreldreutvalget i kommunen. Drammen har en stor andel elever med fremmedspråklig bakgrunn.

Seye minner om at særskilt-elevene har rett på dette undervisningstilbudet etter at behovet deres er nøye vurdert. I Drammen er det 645 elever som har fått kutt i tilbudet, viser VGs oversikt.

– Det er 645 enkeltmennesker som er rammet av dette i vår kommune. Det kan være alvorlig for den det gjelder. Å lære seg godt nok norsk er ofte nøkkelen til å mestre fremtiden i utdanning og arbeid, sier Marietou Regine Seye, som har en far fra Senegal, men som selv er født og oppvokst i Norge.

Publisert: 30.11.20 kl. 07:20