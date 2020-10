SKUMMELT: Wendy Heier fra Jessheim har vært i isolasjon på sykehuset siden mandag. På det verste var hun så syk at hun trodde hun kom til å dø. Foto: Privat

Wendy (47) ligger på isolat med coronavirus: − Det har vært så jævlig

Wendy Heier og familien smittet flere familier og satte skoleklasser i karantene før hun havnet på sykehus. Hun tror ikke folk skjønner bæret av hvor syk man kan bli.

Nå nettopp

– Jeg hører folk hoste gjennom veggene her.

Wendy Heier fra Jessheim er en av de elleve som nå er innlagt på Akershus universitetssykehus (Ahus). Fordi hun har astma, en underliggende sykdom ved covid-19, er hun på et eget isolatrom.

– Egen TV har jeg og. Så jeg føler meg som verdens heldigste coronapasient, sier hun til VG.

Tom for luft etter to ord

I dag er første dagen hun føler seg som «seg selv» igjen. Men hun får fortsatt oksygentilførsel hele døgnet. Når metningen er under et visst nivå, piper det.

– Da blir jeg svimmel, jeg får nesten panikk med pusten og det kjennes som jeg holder på å dø, sier hun, og fortsetter:

– Det har vært så jævlig. Det kjennes som om pulsen i hodet hopper ut av hjernen.

Hun forteller at det føles som om lungene skal klappe sammen.

– Jeg snakker to ord, så blir jeg tom for luft med det tredje. Jeg har vært oppe på 5200 meter i Andesfjellene før, det kan vel sammenlignes med det.

Etter en rolig sommer med få innlagte på norske sykehus, er det nå en svakt stigende økning av antall covid-pasienter. Lørdag var det 60 innlagte på sykehus, flere enn det har vært siden mai:

Men det er langt unna europeiske land som Frankrike, Italia og Nederland, der de igjen er redde for at sengeplassene skal fylles opp raskt.

Advarer folk

Lørdag rundet Norge 20.000 smittede i løpet av pandemien. Det siste døgnet er 499 personer smittet, viser VGs tallspesial.

Hun vil advare folk mot å tro at relativt unge folk ikke kan bli syke:

– Folk skjønner ikke bæret av hva det her er for noe. Jeg tror folk flest kunne visst mer om hva det betyr å ha corona i kroppen.

Så du denne? Japanske forskere har sett nærmere på hvordan viruset sprer seg i ulike situasjoner:

Medianalderen for innleggelsene den siste måneden er 56 år, ifølge FHIs siste ukesrapport. Administrerende direktør Øystein Mæland på Ahus minner om at også friske og raske folk kan bli skikkelig dårlige:

– Dette kan skje med dem som ikke ha astma eller annen underliggende sykdom, og som ellers er friske.

MEDISIN: Wendy Heier får kortisontablettene Prednisolon i behandling på sykehuset. Foto: Privat

Smittet mange

Det positive svaret på coronatesten fikk både hun, mann og barna på søndag. Sykehuset ville også ha mannen innlagt, ifølge Heier, men han ble hjemme for å passe barna. I tiden før de fikk svar, forteller Heier at de smittet mange:

Mannen har smittet fire på jobben, og barna smittet venner som igjen smittet familiemedlemmer. Snaue 200 ble satt i karantene på skolen til sønnen, forteller hun.

– Jeg er helt sjokkert over hvor lett det smitter.

Kommuneoverlege Laurence Jary-Vattøy i Ullensaker kommune bekrefter at smitten fra Heier og familien har ført til karantene på flere skoletrinn i kommunen.

– Alle som har blitt vurdert som nærkontakter har fått beskjed om karanteneplikt, sier Vattøy til VG.

Merk: Det testes langt flere nå enn det gjorde i mars, noe som gjør at mye av smitten ikke vises i statistikken.

– Det er helt forferdelig. Vi har valgt oss en coronafamilie å ha mye kontakt med, som datteren har fått leke masse med. Der ble mor, far og baby smittet. Det synes jeg er det verste.

Familien fikk heller ikke de klassiske symptomene, men hadde løs mage og følte seg slitne. Så kom hosten etter fire fem dager. Hun forteller at uke to som hun nå er i, er verst. Dette er et sykdomsforløp som også helsemyndighetene har fortalt om: Du kan føle seg litt bedre mot slutten av uke en, før du blir dårligere igjen i uke to.

Ahus: Godt forberedt

RUSTET: Ahus-direktør Øystein Mæland sier de foreløpig har god kapasitet på sykehuset – og er forberedt på å ha tre ganger så mange intensivpasienter som i mars. Foto: Akershus Universitetssykehus

På Akershus Universitetssykehus (Ahus) der Wendy Heier ligger, forteller administrerende direktør Øystein Mæland at de på det meste hadde 65 covid-pasienter. Av dem var 20 så syke at de måtte på intensivavdeling.

Nå har de tre på intensiv og åtte på covid-sengeposter, langt unna full kapasitet.

les også Ikke vært flere siden mai: 61 coronapasienter innlagt på sykehus

Mæland sier de er godt rustet til en eventuell ny bølge. Det er lagt planer for trinnvis opptrapping der de gradvis kan mobilisere økte ressurser. De vet også mer om hvordan sykdommen oppfører seg.

Ahus har forberedt seg for inntil 65 pasienter på intensivavdelingen, en tredobling av innlagte de hadde på det meste i mars/april.

– Det er også en vesentlig forskjell at vi nå ikke trenger å bekymre oss for at vi ikke har tilstrekkelig verneutstyr. Nå føler vi oss tryggere på lagrene.

– Hvor mange covidpasienter kan dere ha før dere må avlyse og utsette annen behandling?

– Det er en løpende vurdering vi gjør. I mars stengte alt bortsett fra akutt og kreft, vi håper vi kan unngå det nå. Akkurat her og nå vanskelig å spekulere om og når.

Når VG snakket med Wendy Heier igjen, er hun sendt hjem fra sykehuset og sier at hun har fått beskjed av legene om at viruset kommer til å være i kroppen i månedsvis.

– Så må jeg være symptomfri i syv dager før jeg kan gå i butikken og fungere om normalt. Jeg må bare si en ting: Beskytt dere!

Publisert: 31.10.20 kl. 22:26

Mer om Coronaviruset Akershus Karantene Sykehus Ullensaker