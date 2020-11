89 nye smittetilfeller i Bergen: − Smittetallene de siste 14 dagene sprenger alle rekorder

Smittetallene i Bergen er fortsatt høye, og lørdag innføres svært strenge tiltak.

For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag melder Bergen kommune at det er registrert 89 nye smittetilfeller det siste døgnet.

– Foruten gårsdagens smittetall er dette de høyeste vi har hatt noen gang. Smittetallene de siste 14 dagene sprenger alle rekorder, sier byråd Roger Valhammer.

Han forteller at de har hatt 290 smittede per 100.000, noe han mener er rekordhøyt.

– I land med masse smitte har de allerede brukt det strengeste tiltaket, portforbud, men vi er ikke der nå. Hvis vi ikke trekker kraftig i håndbrekket, er vi på vei mot full nedstenging, sier Valhammer.

Lørdag ble det innført strenge smitteverntiltak for å forsøke å gjenvinne kontrollen i Bergen. De er nødvendige, mener byråden.

les også Nye innstramminger i Bergen: Dette er tiltakene

– Vi har vurdert begrensingen på fem i private hjem, blant annet med politiet, og når vi har satt grensen på fem så er det nøye vurdert.

Valhammer legger til at kommunen har utarbeidet en veileder som vil gi bergensere svar på mange av spørsmålene de har mottatt om de nye tiltakene.

– Nå er ikke tidspunktet for å være kreativ og finne smutthull for å omgå smitteverntiltakene, nå må vi alle gjøre det vi kan for å redusere nærkontakter til et minimum, sier helsebyråd Beate Husa.

Dette er tiltakene i Bergen:

Treningssentre, idrettshaller og svømmehaller skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter også individuell fysisk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år eller trening i forbindelse med rehabilitering eller sykdom

Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.

Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.

Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

Arrangement på offentlig sted skal ha faste sitteplasser og det er ikke lov med flere enn 20 deltager til stede. Dette gjelder både private og offentlige arrangement på offentlig sted. Begravelser er unntatt denne regelen. Der kan en være inntil 50 personer.

Arrangement uten fast sitteplass blir forbudt.

Påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjerer i taxi.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest kl. 22.00, og skjenking stopper fra kl. 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at det kan holdes 2 meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Først meldte Bergen kommune at bestemmelsen om stenging av treningssentre, idrettshaller og svømmehaller ikke omfatter individuell fysisk trening. Senere kom kommunen med en rettelse: Det er ikke unntak for individuell fysisk trening. Unntaket gjelder kun for organisert trening for barn og unge, undervisning til barn og unge under 20 år eller trening i forbindelse med rehabilitering eller sykdom.

– Det er ikke en enkel avgjørelse å innføre tiltak som er inngripende og kan føre til at folk blir permittert eller mister jobben, men alternativet er verre, sier Valhammer.

– Situasjonen i Europa er svært alvorlig, og det er viktig at vi i Norge ikke havner i samme situasjon.

Han sier at det er nettopp derfor det er viktig at man nå tar tiltakene på alvor.

– Vi må møte færre mennesker, men det betyr ikke at vi skal bry oss mindre om hverandre. Det betyr ikke at du ikke kan bevege deg utendørs. Jeg råder folk til å gå ut, puste frisk luft og ta en pause fra hjemmekontoret, sier Valhammer.

Medisinsk fagsjef i Bergen kommune Trond Egil Hansen sier at bakgrunnen for at de innfører en begrensing i antall personer som kan være samlet er begrunnet.

–

Saken oppdateres

Publisert: 07.11.20 kl. 14:30