Over 1600 smittede i Norge i forrige uke: − Situasjonen har forverret seg betydelig

Bare én gang før har det blitt registrert så mange nye smittede som det ble i forrige uke.

Det viser en fersk ukesrapport fra FHI.

– Situasjonen har forverret seg betydelig, sier FHIs direktør Camilla Stoltenberg, som legger til at vi må gjøre det vi kan for å hindre den andre bølgen.

Det er en økning i de fleste fylker og alle aldersgrupper siste uke, men det er store geografiske variasjoner, skriver FHI. 1686 smittetilfeller er en økning på 79 prosent fra uken før.

– Det ligger delvis i sakens natur at etter en gradvis økning risikerer å få en bråere økning, sier Stoltenberg om at det er 79 prosent økning fra uken før.

– Antall utbrudd er økende

Ikke siden den siste uken i mars har det blitt registrert flere smittede på én uke i Norge. I forrige uke ble det meldt om 1 686 tilfeller, en økning på 79 % fra uken før.

– Antall utbrudd er økende, påpeker FHI i rapporten.

Det er rett og slett den nest verste smitteuken i Norge siden pandemien startet, ifølge FHIs tall.

Merk: I mars og april ble betydelig færre testet og FHI regner med at de reelle smittetallene lå høyere enn det de faktisk fikk registrert. Bare se på hvordan test-tallene har utviklet seg:

Flere innlagt på sykehus

50 coronasmittede er onsdag innlagt på norske sykehus, ifølge VGs egen oversikt. Antallet som er innlagt på sykehus har steget den siste tiden. Det påpeker også FHI.

De sier vi har en «svakt stigende trend» i nye coronapasienter på sykehus.

– Dette kan underbygge at smittespredning har økt generelt i befolkningen de siste ukene. Det var 31 nye innleggelser i sykehus i uke 43, det høyeste antallet i en uke siden uke 17, påpeker FHI.

De fleste ble i forrige uke smittet i privat husstand – 40 prosent. Andre ble smittet på privat arrangement, serveringssted. For 15 prosent av tilfeller er smitteveien ukjent.

422 nye tilfeller i Oslo

Det ble i løpet av forrige uke registrert 422 smittetilfeller i Oslo, ifølge Helseetatens ukentlige rapport. Av disse ble 35 prosent smittet i en privat husstand. 23 prosent av tilfellene hadde ukjent smittevei. Dette er en marginal nedgang fra uken før.

Et økende antall smittes i utlandet, som regjeringen tidligere har poengtert. Dette gjelder primært Polen.

Frykter dobling

Det ligger onsdag 50 coronasmittede på norske sykehus, en liten nedgang fra dagen før da 53 var innlagt. Dette er imidlertid langt høyere enn sommerens bunnivå på tre innlagte 24. juli.

– Det er ikke superdramatisk, men hvis det dobler seg en eller to ganger, begynner sykehusene å merke det også i Norge. Det er det som er det viktige her. At vi får snudd trenden før dette medfører mange problemer i Norge, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, til VG.

– Det er fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall, men det har vært en svakt stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren. Dette kan underbygge at smittespredning har økt generelt i befolkningen de siste ukene, skriver FHI.

