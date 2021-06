ØNSKER PROMILLEKONTROLL: Både organisasjonen Ung i trafikken og elsparkesykkelselskapet Voi ønsker promilletesting av el-sparkesykkelkjørere. Foto: Annika Byrde

Politiet: Kan ikke gjennomføre promillekontroll på elsparkesyklister

Både unge i trafikken og elsparkesykkel-utleier Voi etterlyser promillekontroll av elsparkesyklister. – Det har vi ikke mulighet til, svarer politiet.

Av Kaia Hauge Nustad

I går kunne VG melde at organisasjonen Ung i trafikken stiller seg skeptiske til at den nye loven for elsparkesykler ikke inneholder en promillegrense.

Ønsket til Ung i trafikken fikk støtte fra Voi, en av de største aktørene innenfor utleie av elsparkesykler.

På eget initiativ gjennomførte Voi en promillekontroll på el-sparkesykler i Oslo sentrum søndag kveld. Da VG møtte Voi under promillekontrollen hadde over 20 elsparkesyklister blåst en promille over 0,2. Noen var også langt høyere.

Voi var samtidig klare på at de ønsker at politiet skal komme på banen og gjennomføre promillekontroller av elsparkesyklister på kveldstid.

Politiet kan ikke gjennomføre promillekontroller

Nå svarer i midlertidig politiet at de ikke kan gjennomføre promillekontroller på el-sparkesykler.

ØNSKET POLITIET PÅ BANEN: Voi ønsket at politiet skal begynne å promilleteste el-sparkesykkelførere. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal forteller at selv om politiet er glade for at Voi tar et samfunnsansvar og gjennomfører kontroller på eget initiativ, har politiet ikke mulighet i lovverket for å gjennomføre slike promillekontroller.

– Det er fordi elsparkesykler sammen med sykler er klassifisert som kjøretøy, og promillekontroller gjennomføres kun på motorvogn.

Ønsker å endre loven

Politiinspektør Lisa Mari Løkke forklarer at Oslo politidistrikt ønsker å klassifisere el-sparkesykler som motorvogner.

– Det ville gitt oss mulighet til å ha systematiske promille- og ruskontroller på førere på elsparkesyklister.

Men forslaget om å gjøre om el-sparkesykler fra kjøretøy til motorvogn gikk i midlertidig ikke gjennom.

– Vi kan derfor ikke gjennomføre en promillekontroll av elsparkesyklister i bybildet da de er klassifisert som kjøretøy. Da gjelder andre regler, sier hun.

PROMILLE: Over 20 som ble testet i går kveld blåste over 0,2 i promille. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Løkke legger vekt på at en kjører av en el-sparkesykkel fortsatt må være skikket til å kjøre, i henhold til veitrafikkloven paragraf 21.

– Men for å straffes er det ikke nok at føreren er påvirket av rus eller alkohol. Det må også slås fast at rusen har gjort at føreren ikke var skikket til å kjøre på en trygg måte. Politiet vurderer dette ved å se på flere ting, som atferd, gange, tale og lukt.