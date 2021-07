SENTRALT: St. Olavsgate 23 ligger sentralt i Oslo sentrum, nær flere av byens studiesteder. Foto: Morten Knudsen

Studentsamskipnad kjøpte hus for 290 millioner kroner

Studentsamskipnaden i Oslo har sikret seg et eget studenthus på 4300 kvadratmeter som ligger midt i sentrum.

Av Morten Knudsen

Publisert: Nå nettopp

– Vi har som mål om å åpne det nye studenthuset høsten 2023. Bygget har flott beliggenhet og er strippet innvendig i dag, med alle muligheter åpne. Nå er det opp til studentene å bestemme innholdet, sier Stine Johannessen, student og styreleder i SiO i en pressemelding.

Huset som frem til 30. august eies av eiendomsaktøren CapMan, ligger i St. Olavsgate 23 midt i Oslo sentrum. Eiendommen har vært brukt til ulike formål gjennom årene, blant annet lesesal til studentene.

– Oslostudentene trenger virkelig flere fysiske møteplasser, og dette er en perfekt beliggenhet. Etter halvannet år med pandemi og nedstenging er det ekstra gøy å komme med en så god nyhet til studentene, studiestedene og byen, sier Johannessen.

Aftenposten, som først omtalte saken, skriver at det var flere andre interessenter som måtte se seg slått i budrunden da Studentsamskipnaden i Oslo la 290 millioner på bordet for å sikre seg eiendommen.

– Det er mye penger, men en klok investering, sier Stine Johannesen til Aftenposten. Hun forteller til avisen at jakten på nye lokaler for studentsamskipnaden har pågått helt siden 2017.

Det er studentene selv som skal bestemme innholdet i det nye studenthuset. Studentdemokratiet, Velferdstinget i Oslo og Akershus, vil være dem som starter med prosjektet om å finne ut hva det nye huset skal inneholde.

– Her blir det over 4000 kvadratmeter studentliv og møteplass. Et nytt studenthus har lenge vært et ønske fra studentene, og vi har solid støtte i ryggen i kjøpsbeslutningen, sier Johannessen i pressemeldingen.