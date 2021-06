SLAKTER ALDERSGRENSE: Leder Ola Svenneby i Unge Høyre mener det ubegripelig med en aldersgrense på 25 år for e-sigarettrøyking. Foto: Terje Bringedal, VG

Fyrer seg kraftig opp mot strengere røykelov: − Smått utrolig

Politikere fra både Høyre og Frp mener regjeringens forslag til endringer av tobakksskadeloven er overformynderi, og kommer til å virke mot sin hensikt.

De slakter endringene av tobakksskadeloven som regjeringen nå sender ut på høring.

Her foreslås blant annet en ny aldersgrense på 25 år for kjøp av e-sigaretter og innføring av røykeforbud på holdeplasser og i biler med barn.

– Det er smått utrolig at det er en borgerlig regjering som foreslår røykeforbud i det offentlige rom og 25-års aldersgrense for e-sigaretter. Dette er så inngripende i folk sin frihet at jeg trodde et øyeblikk at Norge allerede hadde fått en sosialistisk regjering. Dette er formynderpolitikk på sitt aller verste, mener Morten Stordalen, Fremskrittpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget.

– Jeg reagerer på at Bent Høie mot bedre vitende og faglige råd vil gjøre det langt vanskeligere for røykere å gå over til mindre skadelige produkter, legger han til.

– FORMYNDERI: Morten Stordalen er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet på Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Gir ikke mening

Også Unge Høyre-leder Ola Svenneby steiler over forslaget fra hans egen nestleder og helseminister Bent Høies departement.

– Det gir ikke mening at man må være 25 for å kjøpe e-sigaretter, men 18 for vanlige sigaretter som er mye farligere. Du kan drikke deg dritings på tequila når du er 20, stemme og avgjøre landets fremtid når du er 18 og sendes til Afghanistan for å forsvare landet, men å røyke e-sigaretter er så farlig at da må staten inn og beskytte borgerne av Norge til de er 25, sier Svenneby til VG.

Tidligere Unge Høyre-leder, nå stortingskandidat for Høyre, Sandra Bruflot, er enig med Svenneby.

– Det står veldig sterkt i Høyre at vi har én myndighetsalder, og at den er 18 år. Derfor er det veldig rart at Bent og Helsedepartementet foreslår 25-års aldersgrense for å bruke E-sigaretter, sier Bruflot til VG.

UT MOT PARTIFELLE: Sandra Bruflot synes det er «veldig rart» at helseminister Høie foreslår aldersgrense på 25 år for å bruke elektroniske sigaretter. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun advarer mot å ha en usvikelig tro at alt må lov- og forskrifts-festes.

– Vi må tåle at voksne folk tar egne valg, også når de tar valg som politikerne ikke liker. Det er ikke alt vi trenger å lovregulere, og det er tullete detaljstyring av departementet når de foreslår å fjerne smak fra E-sigarettene, synes Bruflot.

Både Svenneby og Stordalen mener dessuten det er helt unødvendig å lovregulere damping i bilen med barn i baksetet.

– Overflødig

– Det virker som et forslag tilpasset virkeligheten i 1950 eller 1960. Jeg er helt enig i at man ikke skal ikke røyke i bil med barn til stede, men er det loven som skal regulere det, spør Svenneby som mener det er en mistillitserklæring til folks sunne fornuft.

– I 2021 forventer jeg at ingen røyker i en bil med barn til stede. Jeg synes det overflødig å lovregulere dette, supplerer FrPs Stordalen og understreker at målet for alle selvfølgelig er at folk ikke skal begynne å røyke.

– Jeg synes regjeringen bør gjøre det lettere for folk å gå over til mindre skadelige produkter og ikke gjøre det vanskeligere, og det er det de gjør nå, sier Stordalen som selv røyker.

I høringsforslaget vil regjeringen også fjerne fristende smakstilsetninger på de elektroniske sigarettene, samt nedlegge forbud mot en design på e-sigarettpakningene som tiltrekker seg unge kjøpere.

– VIKTIGE GREP: Både 25-års aldersgrense på e-sigaretter og forbud mot smakstilsetting, støttes varmt av Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. Foto: Lise Åserud, NTB

Kreftforeningen: fantastisk

Kreftforeningen derimot, jubler over høringsforslaget fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD).

– Det er fantastisk at helseministeren foreslår å innføre flere røykfrie uteområder. Dette kan gjøre at færre unge begynner å røyke, at flere får til å slutte og er et naturlig skritt mot et mer røykfritt samfunn, skriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i en e-post til VG.

– At helseministeren nå også foreslår å heve aldersgrensen for e-sigaretter til 25 år og innføre forbud mot smakstilsetting, er et viktig grep for å unngå at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, legger hun til.