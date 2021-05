ÅPEN: På Puk restaurant i København begynte gjestene å samle seg da byen gradvis åpnet igjen i april Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

København: Her er det meste åpent mens Oslo er stengt ned

Til tross for et høyere smittetrykk enn Oslo, kan innbyggere i København kose seg på restaurant og gå i butikker.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag klokken 12.00 skal byrådsleder Raymond Johansen holde en pressekonferanse om de videre tiltakene i hovedstaden. En time etter dette holder regjeringen en pressekonferanse.

I Danmark – inklusive i hovedstaden København – er de godt i gang med gjenåpningen. Natt til tirsdag ble partiene i Folketinget enige om at hele grunnskolen åpnes for fullt, og fra og med 21. mai blir det ytterligere lettelser for elevene i videregående skole.

Gjenåpningen i Danmark Dette er hovedpunktene i gjenåpningsavtalen det danske Folketinget kom til enighet om natt til tirsdag. Endringene gjelder fra og med torsdag: * Alle elever i folkeskolen vil få fysisk undervisning på fulltid. * Regelen om å bestille bord minst 30 minutter før et besøk på barer og restauranter fjernes. * Serveringssteder kan holde åpent etter klokken 23 for private arrangementer. * Regelen om at private fester må avsluttes før klokken 23 fjernes. * Grensen for hvor mange som kan være samlet innendørs heves til 25, mens grensen heves til 75 utendørs. * Innendørs idrett og treningssentre åpner for personer over 18 år som kan vise koronapass. * Kulturlivet åpnes med krav om koronapass, med opp til 2000 tilskuere i seksjoner på 500 i hver. * Konferanser og møtevirksomhet kan gjenopptas med krav om koronapass og opp til 1000 deltakere i seksjoner på 500 i hver. Kilde: NTB Vis mer

6. mai åpnes det ytterligere opp i nabolandet vårt.

Fra før er butikker og sentre åpne med krav om bruk av munnbind i den danske hovedstaden. Barne- og eldreidretten er også åpnet - med et begrenset antall tilskuere.

FÅ UTE: Dette bildet ble tatt i slutten av februar. Hovedstaden har vært stengt ned siden november i fjor. Foto: Fredrik Solstad, VG

Coronapass

Restauranter og caféer er åpne, men innendørs må gjester vise til et coronapass. Diskoteker og nattklubber er besluttet stengt. Det har til nå vært et krav om bordreservasjon 30 minutter før ankomst, men dette tiltaket utgår i disse dager.

Innendørs kan innbyggerne i København samles ti personer og utendørs er regelen 50 stykker.

Men – i Danmark var R-tallet oppgitt til å være 1,1.

– Coronapandemien er lett stigende i Danmark. Det er som ventet, i takt med at samfunnet åpner igjen, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter tirsdag.

Lavere smittetrykk

Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen i Norge har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. mars på 0,81.

Det vil si at 100 smittede personer smitter 81 andre.

Det er ventet et nytt estimat for R-tallet i Norge onsdag.

Ifølge tall fra det danske folkehelseinstituttet SSI, be 1179 personer registrert smittet i København de siste syv dagene. Det tilsvarer 187,7 smittede per 100.000 innbyggere.

I Oslo ble 791 personer registrert smittet i forrige uke. Det tilsvarer 113,5 per 100.000 innbyggere.

Men - i Oslo er reglene svært mye strengere enn i den danske hovedstaden. I forrige uke lettet byrådsleder Raymond Johansen noe på de strenge smitteverntiltakene. Nå kan opp til ti personer samles i private hjem, men den nasjonale anbefalingen er fem gjester. Utendørs kan 20 personer samles i hovedstaden.

Skjenkestopp

I Oslo gjelder full skjenkestopp og alle servingssteder må holde stengt, men kan servere take-away. Alle butikker med noen unntak må holde stengt.

Det er stengt for kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter om det skal foregå innendørs. Det omfatter kinoer, treningssentre og idrettsanlegg.

Fritidsaktiviteter innendørs er tillatt med 10 personer og opptil 20 personer i barneidretten. Deltakerne må holde minst én meters avstand.

Skoler og barnehager i hovedstaden er på rødt nivå.