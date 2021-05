DELTAR IKKE: Rafal Brzozowski får ikke delta i Eurovision Song Contest sin åpningsseremoni. Foto: EBU

Corona i Eurovision – En delegasjon i karantene

Den polske artisten Rafal kan ikke delta på åpningsseremonien til Eurovision Song Contest søndag. Dette er fordi en person i den polske delegasjonen har testet positivt for coronaviruset.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Nå nettopp

Under en rutinemessig test ved ankomst til stedet Eurovision Song Contest skal avholdes, testet et medlem av den polske delegasjonen positivt for covid-19, opplyser EBU på sine nettsider.

De hadde sist vært på stedet 13. mai, og personen som testet positivt er nå satt i isolasjon.

De andre medlemmene av den polske delegasjonen inkludert dansere og artisten selv, må nå ta en PCR-test og så gå i karantene.

Som et resultat av dette vil ikke den polske artisten Rafal Brzozowski delta på åpningsseremonien på søndag.

Eurovision Song Contest, som i år arrangeres i Rotterdam i Nederland, skriver i pressemeldingen at de er takknemlige for myndighetenes støtte under arrangementet.

– Vårt primære mål er å produsere et fullt coronatrygt arrangement. Helsen og velferden til artister, publikum og de som jobber med arrangementet er vår viktigste prioritet. For å sikre alles sikkerhet har vi satt inn en rekke strenge tiltak, som sosial distansering og regelmessig testing, skriver EBU.