PostNord-bil mistet pakker i fart – strødd utover veien

Irfan Aslam (42) forteller om full stopp i trafikken etter at pakkene fredag ettermiddag ramlet ut av en PostNord-bil ved Alnabru i Oslo.

Aslam var på jobb i nærheten, og forteller at bilen som fraktet pakker kom kjørende i 50–60 kilometer i timen.

– Plutselig ble døren åpnet. Da så jeg mange pakker som begynte å rulle nedover veien, sikkert 2–300 meter, før bilen stoppet. Det var mange som tutet på ham, forteller Aslam.







Ifølge 42-åringen snakket han med sjåføren, som skal ha fortalt at han måtte rekke å sende pakkene med toget til Nord-Norge.

Politiet hadde ved 15-tiden ikke fått melding om hendelsen.

PostNord bekrefter hendelsen overfor VG:

– Bakdøren på en container har gått opp. Vi er på stedet med budbil og rydder opp i skrivende stund, sier pressesjef Haakon Nikolai Olsen.

– Pakkene som er falt ut blir i skrivende stund hentet av budbil, og vi rydder området.

Selskapet vet foreløpig ikke hvor store forsinkelser det vil føre til:

– Vi må først få oversikt over omfanget av hendelsen, sier Olsen.

Dette er andre gang i løpet av én uke at en PostNord-sjåfør får medieomtale.

VG skrev søndag om en sjåfør som kastet pakker inn i bilen. Selskapet sa da at de ikke var imponert over sjåførens pakkehåndtering, og at de vil undersøke saken.

Saken oppdateres.

