BEKYMRER: Den indiske varianten B. 1.617.2 er nå vurdert som en bekymringsvariant. Foto: Lise Åserud

FHI: Anser den indiske varianten som en «bekymringsvariant»

Folkehelseinstituttet (FHI) har endret status på den indiske varianten. Dette vet vi om smittsomhet, vaksineeffekt og sykdom.

Av Yasmin Sfrintzeris

Virusvarianten har spredd seg til flere land og har ført til en voldsom tredje bølge i India. Den er også påvist i Norge.

Onsdag ble det kjent at det er funnet åtte nye tilfeller av den indiske varianten i Bergen, knyttet til et utbrudd på universitetet.

Tidligere denne uken satte WHO den indiske varianten på en internasjonal bekymringsliste for coronavirusvarianten.

Med det mener WHO at den indiske varianten gir grunn til bekymring internasjonalt. Nå gjør Folkehelseinstituttet det samme.

– På bakgrunn av WHOs seneste vurdering av indiske virusvarianter som bekymringsvarianter, har også FHI endret sin vurdering og endrer status på indiske virusvarianter fra interessevarianter (VOI-Variant of Interest) til bekymringsvarianter (VOC-Variant of Concern), heter det i den ferskeste ukesrapporten.

TREDJE BØLGE: Den mer smittsomme indiske varianten har ført til en tredje bølge i India. Overfylte sykehus og oksygenmangel har bidratt til flere dødsfall. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

FHI skriver at endringen bidrar til at man både nasjonalt og internasjonal vil få bedre overvåkning av disse variantene slik at det igjen kan gjøres videre vurderinger av risiko.

– Endringen vil ikke påvirke hvordan pandemien eller utbrudd lokalt skal håndteres per i dag og vi vurderer at vaksinene vil gi beskyttelse også overfor de indiske virusvariantene, skriver FHI.

Hva betyr de ulike variantene? Når nye varianter av viruset oppdages, og forskere stadig får mer data om varianten, kan de klassifiseres som en «variant som gir grunn til bekymring», en såkalt VOC. I Norge regnes sørafrikanske, brasilianske, britiske og indiske varianter som varianter som gir grunn til bekymring. – VOC variantene har vesentlige endringer i virusgenomet, inkludert endringer i spikeproteinets reseptorbindende domene som påvirker binding til humane celler, skriver FHI. Flere andre varianter er såkalte VOI (varianter av interesse) eller VOM (variant under overvåkning). Vis mer

Tre undervarianter

Den indiske varianten B. 1.617 finnes i tre undervarianter, B. 1.617.1, B. 1.617.2, B. 1.617.3

B. 1.617.1 har både mutasjonene L452R og E484Q i spikeproteinet (taggene på viruset). Disse knyttes til økt smittsomhet og mulig unndragelse av immunitet. Denne varianten er vurdert som en interessevariant.

B. 1.617.2 har ikke E484Q-mutasjonen. Men det er denne undervarianten som nå kategoriseres som bekymringsvariant (VOC).

B. 1.617.3 har både mutasjonene L452R og E484Q. Men denne varianten forekommer i mindre grad. Denne varianten er vurdert som en interessevariant.

Sporadiske tilfeller

I Viken er det påvist sporadiske tilfeller av den indiske varianten B. 1.617.2 de tre siste ukene.

I Vestland er det påvist flere tilfeller i en mindre smitteklynge ved Universitetet i Bergen. Det er den samme undervarianten som i Viken B. 1.617.2.

Det er funnet åtte nye tilfeller av den indiske coronavarianten i Bergen, ifølge Bergens Tidende. Smittevernoverlege Egil Bovim sier at tilfellene er tilknyttet utbruddet på UiB.

Det er påvist ett tilfelle med B. 1.617.1 i Rogaland i uke 15.

Ikke mer alvorlig sykdom

– Data fra Storbritannia tyder på at undervarianten B. 1.617.2 av indisk variant er minst like smittsom som den britiske varianten, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold.

Varianten har de siste fire ukene økt raskt i andel analyserte prøver. Fra én prosent til 11 prosent.

I en risikovurdering av Englands folkehelseinstitutt kommer det frem av varianten er konkurransedyktig med den britiske varianten.

Vold understreker at det fortsatt er mye vi ikke vet om den indiske varianten. Men:

– Vi har per nå ikke kunnskap om at den gir høyere risiko for alvorlig forløp, og heller ikke at vaksinene skal ha dårligere effekt på denne varianten, sier hun.

– Hvordan kan denne varianten påvirke situasjonen i Norge – dersom den får ordentlig fotfeste?

– Det vet vi ikke per nå, og det vil avhenge av for eksempel den er vesentlig mer smittsom enn den engelske varianten som per nå dominerer i Norge, sier Vold.