RØD SNØ: Blodspor i et boligområde i Brumunddal tirsdag. En mann ble funnet med alvorlige skader. Foto: John Arne Holmlund

Skadet mann funnet i boligområde – én person pågrepet

En mann i 50-årene ble tirsdag funnet alvorlig skadet utendørs i Brumunddal. En annen mann har meldt seg til politiet etter hendelsen, og er pågrepet.

Nå nettopp

Politiet i Innlandet rykket tirsdag ettermiddag ut til en privatadresse i Brumunddal, der en skadet mann i 50-årene ble funnet utendørs. Det var helsepersonell som kom først til stedet, etter å ha blitt varslet av en forbipasserende.

Den skadede mannens tilstand er fremdeles ukjent, men beskrives av politiadvokat Ida Engen i Innlandet politidistrikt som «alvorlig».

– Vi har per nå ikke mistanke om flere gjerningspersoner enn den ene pågrepne, sier Engen til VG.

Meldte seg selv

Mannen som er pågrepet i saken, meldte seg selv til politiet. Han er siktet for grov kroppsskade, opplyste politiet i en pressemelding klokken 17.45.

Den skadede ble funnet i Kongsvegen i Brumunddal, i det som beskrives som et boligområde. Politiadvokat Ida Engen sier politiet gjør avhør av flere vitner etter hendelsen, men at hun ikke sitter med en oversikt over antall vitner.

– Det er begrenset hvor mye informasjon vi kan gå ut med, på grunn av fare for bevisforspillelse. Vi ønsker per nå ikke å kommentere eventuell relasjon mellom den pågrepne og fornærmede i saken, sier hun.

– Vi er fremdeles i en innledende fase av etterforskningen, og jobber med å få oversikt.

Var bevisst

– Så vidt vi har fått informasjon om var han bevisst, men det er snakk om alvorlige skader, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt tidligere tirsdag om mannen i 50-årene etter at han ble funnet.

Når det gjelder den mistenkte mannen vil politiet gjøre en fortløpende vurdering etter å ha gjennomført avhør.

– Vi utelukker ikke flere involverte. Nå etterforsker vi bredt og prøver å avdekke hendelsesforløpet, sa operasjonslederen.