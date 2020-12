IKKE TILFREDS: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Frode Hansen, VG

Rett etter nyttår kommer 84 fly fra Polen: − Alle må testes

I løpet av de første ti dagene i januar har flyselskapet Wizz Air hele 84 avganger fra Polen til Norge. Raymond Johansen (Ap) frykter smitteimport etter juleferien, og trygler regjeringen om å innføre obligatorisk testing på flyplassene.

– Det var 12.000 coronasmittede i Polen i går og nesten 600 dødsfall. Polen har ikke klart å slå ned den andre bølgen av viruset, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

– Vi har i høst sett hvilke fatale konsekvenser importsmitten har fått for Oslo. Vi har 35.000 arbeidsledige i nå, og har nå hatt sosial nedstenging i en måned.

Wizz Air har 84 flyavganger fra syv polske byer til Norge mellom 1. og 10. januar, mens SAS har to, Ryanair seks og Norwegian ingen.

– Alle må testes. Alle som ankommer fra røde land, inkludert alle som skal reise med Wizz Air fra Polen til Norge, bør testes ved ankomst. Det bør være et minimumskrav.

15.000 seter

I løpet av de ti dagene kan Wizz Air fylle litt over 15.000 flyseter, basert på plassen i selskapets vanligste fly, Airbus A320.

– Når Wizz Air nå har en storoffensiv i Norge, ikke bare med innenriksruter, men også med massivt flyprogram fra Polen til Norge etter nyttår blir jeg bekymret. Så mange fly, fra bare ett selskap, fra et land med så mye høyere smittetall, vil gi stor fare for importsmitte, sier Johansen.

Byrådslederen i Oslo gir helseministeren to løsningsforslag:

– Jeg forventer at helseminister Bent Høie begynner å ta importsmitte på alvor. Han må enten gripe inn overfor Wizz Air eller rigge et ordentlig system for obligatorisk testing av alle passasjerer. Her kan man ikke overlate ting til tilfeldighetene eller til lobbyister, her må helseministeren ta ansvar selv.

Høie: – Ikke fått anbefalt

VG har forelagt Helse- og omsorgsdepartementet Johansens uttalelser. Høie har ikke hatt mulighet til å kommentere saken ennå, fordi han deltar i stortingsdebatten.

– Vi har ikke fått anbefalt at vi bør innføre obligatorisk testing på grensen av Helsedirektoratet. Det betyr ikke at dette ikke kan endre seg, men det er ikke noe vi vil innføre nå, sa Høie til Dagbladet torsdag formiddag.

I dag er det tilbud om test på flyplassene, men den er ikke obligatorisk.

– Hadde det vært sånn at en test på flyplassen hadde avdekket alle de som er smittet, og det ikke hadde gått på bekostning av annet smittearbeid, så er det logisk tenkning, sa Høie videre.

Dette er Polen-rutene: Wizz Air har 84 ruter fra polske byer til Norge mellom 1. og 10. januar 2021. Poznan: 2 fly til Torp Gdansk: 12 fly til Torp

12 fly til Gardermoen

3 fly til Tromsø

4 fly til Ålesund

7 fly til Stavanger

5 fly til Bergen

2 fly til Bodø

3 fly til Trondheim

3 fly til Haugesund Warszawa: 7 fly til Torp

3 fly til Bergen Wroclaw: 3 fly til Torp Szczecin: 3 fly til Torp

3 fly til Stavanger

2 fly til Bergen Lublin: 3 fly til Torp Krakow: 3 fly til Bergen

4 fly til Gardermoen

3 fly til Stavanger Vis mer

– Skuffet

Johansen er skuffet over at Ap ikke fikk flertall på Stortinget for obligatorisk testing av dem som reiser til Norge fra røde land.

– En obligatorisk test vil heve terskelen for å reise, samtidig som det øker sjansene for å avdekke smitte. Dessverre stemte Senterpartiet, SV, Høyre, Venstre og KrF ned forslaget, og det fikk dermed ikke flertall. Jeg oppfordrer stortingspolitikere til å legge frem løse forslag om dette igjen denne uken om ikke regjeringen selv tar ansvar, sier han til VG.

