DRAPSFORSØK: En bevæpnet mann som stjal en ambulanse i Oslo, er pågrepet. Flere kjøretøy og personer skal ha blitt påkjørt av ambulansen før den ble stanset.

Ambulansekapreren på Torshov tiltalt for sju drapsforsøk

Den 33 år gamle mannen som i oktober i fjor kapret en ambulanse i Oslo er tiltalt for drapsforsøk på sju personer mens han forsøkte å komme unna politiet.

Det var 22. oktober i fjor at mannen kapret en ambulanse ved å rette enn avsagd hagle mot to ambulansearbeidere på Rosenhoff i Oslo. Politiet fulgte etter ambulansen og avfyrte flere skudd under forfølgelsen. Ferden gikk gjennom gatene på Torshov før ambulansen til slutt krasjet inn i porten til en bygård i Krebs' gate og mannen ble pågrepet.

Underveis kjørte ambulansen på en barnevogn utenfor Sandaker Senter der det lå et sju måneder gammelt tvillingpar. Moren til tvillingene og et eldre ektepar måtte hoppe unna for ikke å bli påkjørt. Ingen av dem ble alvorlig skadd.

Minuttet etter forsøkte han å kjøre på to menn, mener påtalemyndigheten. Begge måtte kaste seg unna.

BARN: To sju måneder gamle babyer lå i denne vognen da den ble påkjørt av ambulansen. Nå er kapreren tiltalt for drapsforsøk på babyene, moren deres og et eldre ektepar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

Rettet hagle mot politimenn

Mannen er også tiltalt for å ha truet to politimenn og en sivil mann med hagle etter at bilen han satt kort tid før han kapret ambulansen, havnet på taket i en ulykke ved Torshovdalen.

Alt skal ha skjedd mens mannen var påvirket av rusmidler.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart 47 liter GBL, som er et stoff som blir brukt til fremstilling av GHB, 235 diazepam-tabletter, 33 klonazepam-tabletter, samt mindre mengder amfetamin og heroin under hendelsen 22. oktober.

I tiltalen er dessuten en hendelse fra 31. august i 2019 tatt med. Da skal han ha kjørt i Oslo mens har var påvirket av narkotika. I bilen hadde mannen en ladd, avsagd hagle. Hos mannen ble det også beslaglagt store mengder diazepam, en skuddsikker vest, en beholder med tåregass, en slåsshanske, håndjern, øks og batong.

I alt er det 24 punkter i tiltalen. Oslo tingrett opplyser til NTB at saken foreløpig ikke er berammet.

Ikke avhørt siden oktober i fjor

33-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet på grunn av gjentakelsesfare.

Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, sier til NTB at han foreløpig ikke har lest tiltalen og han ønsker dermed ikke å kommentere den.

Ifølge Pedersen har ikke hans klient blitt avhørt av politiet etter at det ble gjennomført et kort, innledende avhør av ham dagen han ble pågrepet.

– Grunnen til at han ikke er avhørt er at vi har ønsket å vente på tiltalen, sier Pedersen.

Fremsto som angrende i retten

4. november møtte mannen for første gang i et fengslingsmøte i saken. Under fengslingsmøtet sa mannen at han er rusfri etter å ha fått behandling i fengselet.

– Siktede har for øvrig også fremstått angrende, og med ønske om å gjøre opp for seg, står det i kjennelsen.

Mannen begjærte seg 29 september løslatt fra varetekt, men tingretten mener det er betydelig gjentakelsesfare dersom han løslates.

Tirsdag denne uken ble mannen fengslet i fire nye uker fram til 19. januar. I kjennelsen står det at retten antar at hovedforhandlingen i saken vil bli avholdt tidlig i 2021.

Domfelt flere ganger

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger for befatning med narkotika og med våpen.

Han er også dømt for grovt ran, og var ute på prøve da ambulansen ble kapret.