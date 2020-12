FOLKETS PRIS: Espen Rostrup Nakstad er «Årets navn» i VG. Foto: Jørgen Braastad

Espen Rostrup Nakstad er «Årets navn» i VG

Folket har talt: Espen Rostrup Nakstad er vinneren av den prestisjetunge hedersprisen Årets navn i VG 2020.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Med en tillitvekkende ro, vennlig og sympatisk fremtoning, og bestemt mine når nødvendig, ble Espen Rostrup Nakstad det helt nødvendige bindeleddet mellom helsevesenet og folket.

Slik introduserte VGs redaktør Gard Steiro vinneren av Årets navn fredag formiddag.

– Espen Rostrup Nakstad vant det norske folks tillit. Og dermed også VG-lesernes, kunne Steiro i dag fastslå på vegne av avisens lesere, som selv har stemt frem Nakstad.

– Da må jeg først og fremst takke for prisen og de som har stemt på meg. Jeg tar det som en tillitserklæring som bekrefter at vi har gjort mye bra i norsk helsetjeneste i år. Jeg vet at det er mange som har jobbet vel så mye som meg og som fortjener en pris like mye som meg, sier årets vinner til VG.

Han forteller at han ble overrasket da han fikk nyheten.

– Det var hyggelig, men også litt overraskende. Det er ikke personlig så viktig for meg å få sånne priser, men jeg setter pris på det likevel. Det er uvant og rart å få en sånn pris når man føler at man kun har vært på jobb i ni måneder, forteller Nakstad.

HEDRES: Til tross for at han dette året har levert oss dystre beskjeder om karantene, symptomer og smittetall, har Espen Nakstad blitt folkets favoritt i 2020. Her får han prisen av sjefredaktør i VG, Gard Steiro. Foto: Jørgen Braastad

Hvem er Espen Rostrup Nakstad (45)? I dag: Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Til vanlig: Overlege på akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus og leder av CBRNE-senteret ved Ullevål sykehus.

Oppvokst på Skjetten i Akershus. Utdannet jurist og spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Doktorgrad i brannrøykskader og respiratorbehandling. Sitter også i Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser.

Bosatt i Oslo, gift og med to barn.

Fredag 13. mars 2020 ble Nakstad kontaktet av Helse- og omsorgsdepartementet og tilbudt stillingen som assisterende helsedirektør. Siden har han har hatt en fremtredende rolle under coronapandemien i 2020. Vis mer

Fra anonym forsker til hele Norges corona-ekspert

Spoler vi bare ett år tilbake, kunne vi først og fremst treffe på Nakstad som overlege på akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus. Etter mange år på skolebenken kan han smykke seg med usedvanlig bred kompetanse: 45-åringen har både legespesialisttittel, forskertittel og juristgrad.

Navnet hans var likevel ukjent for de aller fleste i Norge da.

Det var frem til hverdagen tok en brå vending i begynnelsen 2020 - også for familiefar og overlege Nakstad.

I fagmiljøet var han allerede utpekt ut som en av de fremste i Norge på kriseledelse lenge før pandemien traff. En hastetelefon fra Helsedirektoratet i mars ble startskuddet på Nakstads snart 10 måneder lange vikariat som assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet.

På kort tid har han gått fra å være T-kjendis til å bli hele Norges corona-ekspert. Sent og tidlig har han stilt opp for pressen.

I dag har han en egen fangruppe på Facebook og får tommel opp fra folk han går forbi på vei til jobb.

Det er ikke uten grunn.

TROFAST: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad får ros for at han alltid stiller opp for pressen og svarer på alt som finnes av spørsmål med en rolig og tydelig stemme. Foto: Ola Vatn

«En åpen, modig og folkelig mann»

– Da usikkerheten var på sitt verste, var det noen som tok et skritt frem og skapte ro, sa VG-redaktør Steiro i sin tale.

Han beskriver den assisterende helsedirektøren som en åpen, modig og folkelig mann, som alltid kommuniserer sitt budskap på en tydelig og forståelig måte.

– Svarene vi fikk var logiske og bygd på fakta. Når det var usikkerhet, kom det verken bortforklaringer eller byråkratisk bomull, men ekte ærlighet: «Beklager, dette vet vi ikke» og «Ja, vi kan ta feil».

Mye tyder på at Nakstad på kort tid har rukket å bli en folkekjær mann på tvers av befolkningen.

Han omtales som en «sjelden elsket byråkrat» og et «språkgeni», som til tross for å stadig være budbringer av et vondt budskap, likevel klarer å skape trygghet.

– Nakstad lever opp til VGs kjerneverdier: Åpen, modig, folkelig. Ingen spørsmål var for dumme, ingen kritikk ble avvist som irrelevant, hyllet Steiro vinneren.

Selv forteller Nakstad at det har vært lite problematisk å stå i medielyset de siste månedene.

– Det har ikke vært noe stort problem i seg selv. Jeg er vant til å formidle kunnskap og har ikke tenkt på dette som noe annet enn jeg vanligvis gjør i jobbsammenheng, forteller han.

I sin takketale uttrykte Nakstad også en takk til alle som står ute i kommunene og tester og smittesporer, og alle som er på sykehusene og i helseforvaltningen som jobber i denne pandemien.

– Jeg står og tenker på alle som kunne tjent en sånn heder.

LES OGSÅ: Espen Nakstads personlige historie om oppveksten, da han som fallskjermjeger droppet ut fra militæret og tapet av lillebroren.

Donerer 50 000 til Leger uten grenser

Hvert år siden 1974 har VG hedret kvinner og menn som har utmerket seg innen sport, kultur eller humanitært arbeid.

I fjor var det det Christine Koht som vant prisen.

Blant tidligere vinnere er Else Kåss Furuseth, Kong Harald, heltene fra Middelhavet, varsleren Robin Schaefer, legen Mads Gilbert, sjakkgeniet Magnus Carlsen, og daværende landslagstrener i fotball Egil Drillo Olsen.

Den prestisjetunge prisen er folkets pris.

VG nominerer ni kandidater, og ytterligere tre kandidater plukkes ut etter nominasjon fra leserne.

Vinneren kåres ved at leserne stemmer på de til sammen 12 kandidatene på nett, i tillegg til at det gjennomføres en nasjonal meningsmåling.

De som mottar prisen får en sjekk på 50.000 kroner som de må gi videre til et veldedig formål.

Espen Nakstad valgte å gi pengene til Leger uten grenser.

– De kommer til å gjøre et stort arbeid i land som er hardere rammet av coronapandemien enn oss. Det er et veldig viktig arbeid som jeg gjerne vil støtte. Jeg erfarte i 2014 hvor viktig arbeid de gjorde med Ebola i Vest-Afrika, og det står stor respekt for hvordan organisasjonen er ute i felten der behovet er størst, sier Nakstad blant annet.

– Dette er en donasjon med tanke på de uheldige bieffektene av corona i den tredje verden. Der det åpenbart vil bli vanskeligere å drive gode helsetjenester i land tid fremover fordi mange land antakelig vil bli rammet økonomisk i etterkant av denne pandemien.