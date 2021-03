STUDENTBYEN: Rundt 1600 studenter bor i studentbyen på Fantoft i Bergen. Mange har reist hjem i påsken, men noen velger å bli på studenthybelen i høytiden. Foto: Paul S. Amundsen

Økt studentsmitte i Bergen: Blir på hybelen i påsken

BERGEN (VG) Over 50 studenter i Bergen har fått påvist coronasmitte den siste uken. I studentbyen på Fantoft har flere valgt å droppe hjemturen til familien og heller bli værende på studenthybelen i påsken.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

– Planen var å reise hjem, men nå vet jeg ikke om det blir noe av. Det er litt trist, men det skal nå gå greit det også, sier Christina Osborne (22) fra Karmøy.

Osborne studerer medie- og interaksjonsdesign ved Universitetet i Bergen på andre året. I likhet med mange andre har hun hatt et studieår preget av mye fjernundervisning og lite omgang med andre studenter.

– Jeg får ta en tur hjem når smittesituasjonen bedrer seg. Akkurat nå er det mye smitte på Karmøy og Haugalandet, så det er kanskje ikke så lurt å dra dit heller.

BLIR HJEMME: Christina Osborne (22) fra Karmøy utsetter trolig turen hjem til familien på Karmøy til et senere tidspunkt. Foto: Paul S. Amundsen

Søndag skrev BT at det denne uken er oppdaget smitte i flere studentmiljøer i Bergen.

– Hvis vi ser på studentsmitten som ett utbrudd så er det godt over et 50-talls smittede. Vi er fortsatt i den fasen der vi prøver å få oversikt, sa assisterende smittevernoverlege, Egil Bovim, til BT søndag formiddag.

Lørdag besluttet byrådet i Bergen at alle treningssentre i byen må stenge. Stengingen skjer etter mistanke om spredning av smitte med coronavirus på et tosifret antall treningssentre i kommunen.

STENGT: Treningssenteret til studentsamskipnaden Sammen på Fantoft er som alle andre treningssentre i Bergen nå stengt. Foto: Paul S. Amundsen

Celia Sapalidi fra Hellas studerer ernæring og er utvekslingsstudent ved Universitetet i Bergen dette semesteret. Hun skal også tilbringe påsken på den 17 kvadratmeter store studenthybelen på Fantoft.

– Situasjonen i Hellas er veldig ille nå, så det er ikke aktuelt å dra hjem, sier hun.

Sapalidi sier de får god informasjon fra universitetet om hvordan studentene skal forholde seg til pandemien.

– Jeg føler at myndighetene gjør sitt beste for å takle situasjonen, sier hun.

FRA HELLAS: Celia Sapalidi er utvekslingsstudent i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Marius Grinden (32) går på barnehagelærer-studiet ved Høgskolen på Vestlandet. Han føler seg heldig som har kone og to barn på fire og syv år i familieleiligheten i studentbyen på Fantoft.

– Det er dumt at smittetallene går opp. Jeg holder meg mye for meg selv, og sammen med familien. Kona mi er sykepleier, så jeg prøver å være forsiktig, og passe på ekstra. Jeg føler på et særlig ansvar, på grunn av jobben hun har, sier han.

Grinden og familien blir også i Bergen i påsken. Familien på Østlandet må vente på besøk, sier han.

– Jeg har ikke lyst til å reise til Østlandet nå, så vi blir her.

BLIR HJEMME: Marius Grinden (32) og familien blir i Bergen i påsken. Foto: Paul S. Amundsen

Han tror økt festaktivitet blant studenter kan forklare at så mange er blitt smittet den siste tiden.

– Jeg tror mange er leie nå, og vi ha sosial kontakt med andre. Jeg tror det er derfor flere er blitt smittet.

Ida Selte (20) har også valgt å bli i Bergen i påsken, i stedet for å dra hjem til foreldrene på Hønefoss.

– Jeg hadde reist hjem, om situasjonen hadde vært en annen, sier 20-åringen.

BESØK AV SØSTEREN: Ida Selte (20) (t.v.) har fått besøk av søsteren Mia (26) i påsken. Foto: Paul S. Amundsen

Hun er glad for at søsteren Mia (26) har kommet til Bergen for å holde henne med selskap.

– Det hadde vært stusslig å være alene i påsken, sier Ida, som studerer journalistikk ved Universitetet i Bergen.

Også Mia har inntrykk av at mange er leie etter et år med strenge smitteverntiltak, og redusert kvalitet på undervisningen.

– Nå gjelder det å bite tennene sammen. Ellers kommer vi ingen vei.

DROPPER TOGET: Karine Vik Risøy (20) blir hentet av faren og skal kjøre bil hjem til Hønefoss på tirsdag. Foto: Paul S. Amundsen

Sykepleierstudenten Karine Vik Risøy (20) skal hjem til Hønefoss i påsken, men ikke med tog, slik planen var.

– Pappa har kommet for å hente meg, slik at jeg skal slippe å ta toget. Så vi skal kjøre bil hjem tirsdag.

Karine var nylig i karantene, etter at en person som satt i samme togkupe som henne fikk påvist coronasmitte. Nå er hun ute av karantene, og skal hjem for å jobbe som kjøkkenassistent på et rekonvalesenssenter på hjemstedet.

– Jeg er egentlig ikke så overrasket over at smittetallene går opp. Det er leit at det stenges ned enda en gang, sier hun.