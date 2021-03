BOMBEGRUPPEN: I forbindelse med beslaget av sprengstoffet ble bombegruppen fra Oslo fraktet inn. Foto: Jonas Bording

Ikke mistanke om «uvennlige» hensikter etter beslag av over 140 kilo sprengstoff

Det ene tok det andre da politiet i Agder stanset en bil med mistanke om ruspåvirket kjøring forrige tirsdag: Så langt har de gjort beslag av ett våpen og mer enn 140 kilo sprengstoff.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

– Status mandag kveld er at fire personer er varetektsfengslet. Alle de fire er siktet for ulovlig omgang med sprengstoff, i tillegg er to siktet for ulovlig våpenbesittelse, sier seksjonsleder Helge Torsvik hos etterforskningsseksjonen ved Arendal og Froland politistasjon.

– Til sammen har vi beslaglagt i overkant av 140 kilo sprengstoff, anslår han.

Travel uke

Forrige uke ble travel for politiet i Agder:

Tirsdag kveld stanset de en bil etter mistanke om at føreren var ruspåvirket. Under ransakelsen ble det funnet et våpen som ingen av de fire personene i bilen ville vedkjenne seg.

Våpenfunnet førte videre til ransakinger onsdag. Under aksjonene mot to adresser i Arendal og Grimstad ble det gjort funn av flere kilo sprengstoff. Denne dagen ble bombegruppen til Oslo-politiet fraktet inn med helikopter.

Torsdag ettermiddag ble ytterligere én person pågrepet. Da ble det gjort funn av betydelige mengder sprengstoff i Tvedestrand.

Fredag ble bombegruppen koblet inn i Tvedestrand.

Videre etterforskning har ført til pågripelse av ytterligere to personer i Tvedestrand-området.

Ikke «uvennlige» hensikter

– Vi har ikke kommet over opplysninger som tyder på at man har hatt uvennlige eller fiendtlige hensikter, som å skade noe eller noen. Sprengstoff har jo også annen hensikt enn å forårsake skade, sier Torsvik.

Han nevner bygg- og anleggsvirksomhet som et eksempel.

– Det er ikke gitt at de ulike personene har samme hensikt med sin befatning med sprengstoffet.

– Er videresalg en av hypotesene dere jobber med?

– Ja.

På en av adressene ble det funnet 140 kilo sprengstoff. Forsvareren til mannen, Pål Christensen, sier til NRK at dynamitten skulle brukes til fisking og grøftegraving.

SEKSJONSLEDER: Helge Torsvik hos etterforskningsseksjonen ved Arendal og Froland politistasjon. Foto: Politiet

Tre personer er løslatt etter avhør. To av dem er siktet for våpenbesittelse og én for ulovlig omgang med sprengstoff. Én av dem er også siktet for kjøring i påvirket tilstand.

– Flere av de pågrepne er godt kjent av politiet. Men de har ikke en miljømessig tilhørighet som gjør oss bekymret med tanke på hensikt. Det som er bekymringsfullt, er at så store mengder sprengstoff er oppbevart på illegalt vis og uten den kontrollen man vanligvis har på sprengstoff. Det går både på videre spredning og med tanke på kyndig oppbevaring, sier Torsvik.