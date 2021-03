Dømt til tolv års fengsel for å ha voldtatt ni stebarnebarn

Den 76 år gamle mannen har vært involvert i en rekke overgrepssaker. Nå er han dømt for overgrep mot ni av sine stebarnebarn i en periode på 16 år.

Av Jenny-Linn Lohne og NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Overgrepene skjedde ifølge dommen i perioden fra høsten 2002 eller våren 2003 til våren 2019. De yngste barna var i 5-6-årsalderen da overgrepene startet, ifølge dommen fra en tingrett på Østlandet.

Under rettssaken sa mannen seg skyldig i flere av forholdene. Mannens forsvarer Trond Dyvik har ingen kommentar til dommen.

Saken ble rullet opp etter at det yngste av barna i 2019 fortalte om overgrepet. Deretter ble overgrepene mot de øvrige barna avslørt.

– Traumatisk

Marit Falkanger har vært bistandsadvokat for seks av stebarnebarna i denne saken. Hun håper dette er en dom som de fornærmede kan leve med.

– De har opplevd saken som veldig traumatisk. Det er mye som skal bearbeides og det tar lang tid, sier hun til VG.

Jorunn Hegle Hovda representerer de siste tre stebarnebarna. Hun forteller at det har vært en stor påkjenning, men at de synes det er godt å bli trodd. De opplever dommen som riktig.

– Det har vært ekstremt tøft. Det som har skjedd har påvirket og preger livene deres i stor grad, selv om det er lenge siden det skjedde, sier hun til VG.

76-åringen er også tidligere dømt for overgrep mot barn og var også siktet i en større pedofilisak for flere år siden. Han har forklart at han tidligere var en del av et pedofilt miljø i Norge.

2,4 millioner

Mannen har dratt på flere reiser til Filippinene og innrømmer i avhør å ha misbrukt barn gjentatte ganger der.

Under rettssaken ba aktor om tolv års forvaring med en minstetid på åtte år. Retten kom fram til at en tidsbegrenset straff på tolv år er tilstrekkelig på grunn av mannens høye alder, og at det er lav fare for at han vil utgjøre en fare for nye overgrep når han slipper ut.

Han er også dømt til å betale en samlet erstatning på 2,4 millioner kroner til de ni ofrene i saken.