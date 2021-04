LAV SMITTESPREDNING: Helsedirektoratet mener Norge må ha under 100 tilfeller per 100 000 innbyggere per 14 dager nasjonalt og under 50 nye innleggelser per uke, før gjenåpningen kan starte. Foto: Mattis Sandblad

Helsedirektoratet: Dette må til for at Norge skal gjenåpnes

Gjenåpningen av Norge vil avhenge av tre sjekkpunkter. I tillegg har Helsedirektoratet tallene klare på når smittesituasjonen er så trygg at man kan lette på tiltak.

Det skriver de i sin vurdering av strategi og tiltak på oppdrag fra regjeringen, som ble lagt frem som en del av gjenåpningsplanen til regjeringen. Forslaget er utarbeidet av Helsedirektoratet i samspill med FHI.

De tre sjekkpunktene for å lette på tiltakene i Norge er:

1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde

2. Kapasitet i helsetjenesten

3. Vaksinasjon

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at første trinn i gjenåpningen starter når smittespredningen har vært liten og sykdomsbyrden lav i to-tre uker.

Det vil si under 100 tilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager nasjonalt og under 50 nye innleggelser per uke, før gjenåpningen starter.

I tillegg til sjekkpunktene, anbefaler de at det går minimum 3 uker mellom hver trinn i planen.

En uke før planlagt lettelse vil FHI beskrive status på sjekkpunkt 1 og 3, og Helsedirektoratet vil beskrive status på sjekkpunkt 2. FHI og Helsedirektoratet vil deretter møtes med tanke på å lage en samlet vurdering og anbefaling til regjeringen.

Grønt og gult lys

Helsedirektoratet har satt opp en tabell for hva som må innfris før gjenåpningen av Norge. Sjekkpunktene kan passeres dersom det i hovedsak er grønne lys, men noen gule lys tillates i en helhetlig vurdering.

For mange gule lys og eventuelt flere røde lys (utbredt og uoversiktlig smittesituasjon) tilsier at risikoen ved videre gjenåpning kan være for stor.

For å innfri grønt lys på smittesituasjon og sykdomsbyrde:

Antallet nye innleggelser i sykehus har vært under 50 per uke i to uker, og antall dødsfall har vært under 10 per uke i to uker og insidensen av infeksjon er nedadgående (R-tallet under 1).

De klart dominerende virusvariantene har ikke verre egenskaper (smittsomhet, alvorlighet og vaksinefølsomhet) enn den engelske varianten.

Kunnskapen tilsier at alvorlige, langvarige postvirale plager rammer svært få av pasientene som har hatt mild covid-19.

For å innfri grønt lys på kapasitet i helsetjeneste:

Over 90 % av kommunene melder om tilstrekkelig kapasitet.

Antallet inneliggende i landets sykehus har vært under 50 i to uker.

For å innfri grønt lys på vaksinasjon:

Leveransene er like eller overstiger det nøkterne vaksinescenarioet fra FHI.

Over 90 % av kommunene ønsker maksimalt antall vaksiner hver uke og bruker dem opp samme uke.

Vaksinasjon beskytter over 80 % mot sykehusinnleggelse og over 60 % mot videre smitte.

Over 80 % av målgruppene lar seg vaksinere.

SE HELE TABELLEN UNDER:

SJEKKPUNKTENE: Slik vurderer Helsedirektoratet og FHI hva som må innfris før gjenåpningen av Norge. Foruten grønt og gult lys på sjekkpunktene, må geografiske forskjeller også tas med i vurderingen. FOTO: Helsedirektoratet

Tre scenarioer for gjenåpning

Gitt dagens utvikling av epidemien og vaksinasjonsprogrammet blir det neppe mulig å starte første trinn av gjenåpningen før tidligst i siste halvdel av mai.

I et mer nøkternt scenario vil lettelser kunne begynne i juli, mens i et verstefallsscenario vil gjenåpning være vanskelig i 2021.

Samtidig mener Helsedirektoratet og FHI det er uheldig å knytte gjenåpning til helt strenge nivåer og at letting av tiltak må vurderes helhetlig og i sammenheng og balansering mot byrden av tiltakene, da det er store geografiske forskjeller i smittesituasjonen.

Samtidig sier forslaget at når en større andel av befolkningen er vaksinert, vil det være nødvendig å revurdere kriteriene. Dette vil bli aktuelt når de eldste og mest utsatt i samfunnet er ferdigvaksinert.

Da kan man trolig akseptere et høyere smittenivå så lenge den totale sykdomsbyrden er lav, både med tanke på innleggelser og eventuelle følgetilstander av infeksjonen.