Sykehusene har AstraZeneca-doser i hus – drøyer til neste uke med å sette dem

Vaksinedosene er tilgjengelige i fryseren. Men flere store sykehus bruker dem ikke før mot slutten av neste uke.

21.600 doser med AstraZenecas vaksine kom til Norge natt til søndag. De er fortsatt ikke brukt.

Disse vaksinedosene skal brukes til helsepersonell og blir derfor sendt direkte fra Folkehelseinstituttets (FHI) lager til sykehusapotekene, som deretter sender dem videre til sykehusene.

FHI har brukt fem dager på å sende vaksinene videre, noe de erkjente til VG at kunne gått raskere.

Til sammenlikning startet Danmark vaksinering med de 24.000 dosene tirsdag denne uken – 48 timer etter at de kom til landet.

VG har vært i kontakt med alle regionale helseforetak, som bekrefter at dosene ikke sendes ut før neste uke. De har ulike dager å starte på. Noen venter til fredag neste uke.

Det vil si at det tar opp mot 13 dager fra vaksinene ankom landet til de er satt i armen på en helsearbeider.

OUS: Flere årsaker

Oslo Universitetssykehus (OUS) regner med å få 4.750 doser av denne forsendingen i løpet av helgen, senest mandag, men setter dem ikke før 19. februar, altså neste fredag.

De forklarer at det tar så lang tid blant annet med opplæring av vaksineopptrekk:

– Vi må gi våre vaksineringsteam opplæring i setting av AstraZeneca, det er noen detaljer som skiller denne fra Pfizer, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved OUS.

De er heller ikke ferdige med Pfizer-vaksineringen:

– Vi har fortsatt et lite etterheng og må derfor sette av noen oppsamlingsdager til dette. I tillegg har vi en spesialoppfølgning blant noen ansatte som krever ekstra tid.

Sistnevnte innebærer ansatte med helseproblemer, sprøyteskrekk og lignende.

– Tar tid å planlegge

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) fikk i slutten av denne uken de første av 1900 AstraZeneca-doser tilsendt fra FHI.

– Vi starter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen 16. februar og fra uke 8 (uken som begynner på 22. februar, red.anm.) er vi i fullskala-vaksinering, sier fagdirektør Haakon Lindekleiv.

– I dag organiseres vaksineringen i UNN gjennom manuell registrering. Dette skaper risiko for feilregistreringer og er svært tidkrevende. Vi jobber med å etablere et IT-system for å hjelpe oss med å planlegge.

– Hvorfor rigget dere ikke IT-systemene før, så de var klare?

– Vi startet planleggingen av vaksineringen i begynnelsen av desember før tiltaksplanen fra FHI kom. Vi har satt av store interne ressurser til dette arbeidet. Sett i ettertid kunne vi startet planleggingen enda tidligere i høst.

Trondheim: Måtte vite mer før vi kunne starte

St. Olavs sykehus i Trondheim får 1800 doser. De ankom sykehusapoteket onsdag kveld. Også her forklarer de at det tar tid å starte opp.

– Når de leverte mindre enn de skulle, vurderte vi det slik at vi ikke turte å starte hele prosessen med det logistiske arbeidet før vi visste mer, sier fagdirektør Runa Heimstad.

Hun sikter til at AstraZeneca leverte litt mindre enn det som opprinnelig var planlagt.

Hun sier det ville vært for risikabelt å sørge for lokaler, kalle inn folk og organiseree seg hvis det viste seg at vaksinene ikke kom.

– Hadde det gjort noe å varsle helsepersonell om at de kan bli vaksinert i stedet for å utsette det?

– Vi forholder oss til de leveransene vi får beskjed om at vi får, og planlegger og prioriterer ut fra det. Det er for dumt å gå ut til 1800 ansatte og så si at de ikke får vaksinen. Vi har et stort apparat som må settes i gang. Det blir bortkastet energi.

– Jeg tar av meg hatten for alt som er tenkt på og skal ordnes. Jeg er fornøyd med at vi får det til så raskt og strømlinjeformet.

Bergen: Kunne fått dosene i dag

Helse-Bergen-sykehusene starter vaksineringen tirsdag og onsdag.

– Vi kunne fått dosene utlevert i dag, men har valgt å få dem utlevert på tirsdag som er den dagen vi faser inn disse vaksinene.

- Hvorfor tar det flere dager fra dere har fått dem til de settes?

– Vaksinering er stort «apparat» som skal kontrolleres nøye og dokumenteres. Det foregår parallelt til full, vanlig sykehusdrift. Vi skal sørge for at det er de riktige personene som innkalles og kan møte. På grunn av at bivirkninger som kan sette noen ut av jobb 1-2 dager, må vi spre vaksinasjon over noe tid for å redusere risikoen.

Haukeland har som OUS fortsatt Pfizer-vaksiner de skal sette.

– Det er utfordrende å sørge for at alle doser blir gitt til riktige personer uten at vi mister noen doser.

De sier det kan gå raskere neste gang:

– AstraZenecas vaksine er mindre krevende å distribuere. Det kan derfor være mulig at vi i neste runde forenkler rutinene i en desentral modell slik vi vanligvis gjør med influensavaksine.