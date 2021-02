ATTRAKTIVT: Statsminister Erna Solberg (H) la fram perspektivmeldingen, regjeringens fremtidsanalyse, fredag – sammen med partilederne Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Berit Roald

Erna Solberg om høy arbeidsinnvandring: Berger distriktene

Regjeringen mener at vi i Norge skal være glad for at landet er så attraktivt for arbeidsinnvandrere. Hele veksten i antallet yrkesaktive de siste 12 årene kommer fra Øst-Europa, Asia og Afrika.

Publisert: Nå nettopp

– Arbeidsinnvandringen til Norge har bidratt til å bremse nedgangen i bosettingen i distriktene betydelig, sa statsminister Erna Solberg (H) da regjeringen la fram perspektivmeldingen fredag.

Denne meldingen er regjeringens analyse om utviklingen av Norge fram mot 2060.

VG rapporterte torsdag om hvor avhengig Norge er blitt av utenlandsk arbeidskraft. Mens antallet norske sysselsatte har falt med 33.000, har arbeidstagere av utenlandsk opprinnelse økt med mer enn 200.000 siden 2008.

Både Ap, Sp og Frp mener at arbeidsinnvandringen har vært for høy, at det har gått for langt, og at myndighetene må ta kontroll.

les også Krever kontroll over arbeidsinnvandringen: – Krisen viser hvor sårbare vi er

Ikke på bekostning

Men Erna Solbergs regjering mener at arbeidsinnvandring i all hovedsak er positivt:

– De har bidratt til å bremse nedbyggingen av Norge. Ønsker vi det fremover, må vi se i øynene at vi skal vi ha arbeidsinnvandrere også i fremtiden. Norge skal være et attraktivt land å bosette seg i, sa statsministeren.

Hun svarte på VGs spørsmål om regjeringen mener at høy arbeidsinnvandring er en utfordring for landet.

Så la hun til:

– Men det skal ikke gå på bekostning av å få nordmenn i jobb.

Flere må i jobb

I perspektivmeldingen skriver regjeringen at arbeidsinnvandrere har markert høyere sysselsetting enn flyktninger og familiegjenforente. I fremtiden vil det være avgjørende å få opp arbeidsdeltagelsen i den siste gruppen.

Samtidig erkjenner regjeringen at arbeidsinnvandrere konkurrerer med nordmenn med lav eller avbrutt utdanning;

«De små lønnsforskjellene i Norge innebærer at de laveste lønningene er relativt høye sammenlignet med andre land. Det kan gjøre det mer attraktivt å innvandre til Norge for grupper med lav utdanning, i og med at disse vil oppnå et relativt stort lønnshopp dersom de lykkes med å få seg jobb i Norge. Samtidig vil personer med lite formell utdanning ofte ha små lønnskrav sammenlignet med den hjemmehørende befolkningen med tilsvarende kvalifikasjoner», skriver regjeringen i meldingen.

Finansminister Jan Tore Sanner svarer slik på hvordan regjeringen vil redusere avhengigheten av importert arbeidskraft, spesielt i industrien, og innenfor bygg og anlegg:

– Et av de aller viktigste svarene er satsingen vi har på yrkesfag, sier Sanner til VG.