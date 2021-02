Fv61 Grytadalen v/ Magnhildskartunnelen. Foto: Webkamera: Statens vegvesen

Snøskred i Bremanger – situasjonen avklart

Et snøskred gikk over veien nord for Magnhildskartunnelen i Bremanger kommune på Vestlandet mandag formiddag. Nødetatene avslutter redningsaksjonen, opplyser politiet.

Redningsaksjonen som startet etter at et snøskred gikk i Bremanger i Vestland er avsluttet, melder Vest politidistrikt på Twitter.

– Nødetater avslutter redningsaksjon - skredet er mindre enn antatt. Veien blir stengt og mannskap trekkes ut, skriver politiet.

Det er ingen hus i området, men nødetatene har evakuert flere biler i nærheten.

Han sier at det er veldig dårlig vær og mye snø i område.

Redningshelikopter er på stedet sammen med andre nødetater, opplyser Oddgeir Andersen i HRS Sør-Norge til VG klokken 10.30.

– Det er ennå en uavklart situasjon, sier han.

Mindre enn antatt

Da brannvesenet først fikk melding om snøskredet, var det antatt å være minst 200 meter bredt, opplyste 110-sentralen til VG rundt rundt klokken 10.

Nå melder politiet at det er mindre enn antatt, melder politiet på Twitter. Derfor trekkes mannskap ut og veien blir stengt.

Røde kors og frivillige fra Norske Redningshunder er på vei med hunder som er trent for å søke i snøskredområder.

– Vi har per nå sendt to lavinehunder som er trent for å søke i snøskredområder. Vi vet ikke om noen er tatt eller ikke, men vi har sendt ut hunder for å søke. Det skal søkes inntil man er sikre på at ingen er tatt, sier beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder til VG.