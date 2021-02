Fv61 Grytadalen v/ Magnhildskartunnelen. Foto: Webkamera: Statens vegvesen

Redningsaksjon avsluttet etter snøskred i Bremanger

Et snøskred gikk i Bremanger i Vestland mandag morgen. Ingen biler eller mennesker befinner seg i skredet, og situasjonen er nå avklart.

Alle nødetater rykket ut etter at et snøskred gikk ved Magnhildskartunnelen i Bremanger kommune i Vestland mandag morgen.

Redningsaksjonen er nå avsluttet, melder Vest politidistrikt på Twitter klokken 10.43:

– Nødetater avslutter redningsaksjon – skredet er mindre enn antatt. Veien blir stengt og mannskap trekkes ut, skriver politiet.

Nødetatene evakuerte flere biler i området, hvor det er veldig dårlig vær og mye snø.

Redningshelikopter var på stedet sammen med andre nødetater, opplyste Oddgeir Andersen i HRS Sør-Norge til VG klokken 10.30.

Klokken 10.43 meldte de at situasjonen var avklart.

– Situasjonen avklart. Ingen tegn til at noen biler eller mennesker befinner seg skredet. Området sperres for trafikk inntil videre, skriver HRS Sør-Norge på Twitter.

Da brannvesenet først fikk melding om snøskredet, var det antatt å være minst 200 meter bredt, opplyste 110-sentralen til VG rundt klokken 10.

Røde Kors og frivillige fra Norske Redningshunder var blant redningsmannskapet som ble sendt ut etter meldingen om snøskredet.

– Vi har per nå sendt to lavinehunder som er trent for å søke i snøskredområder. Vi vet ikke om noen er tatt eller ikke, men vi har sendt ut hunder for å søke. Det skal søkes inntil man er sikre på at ingen er tatt, sier beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder til VG.